Банк России поделится 160 фактами о себе

Проект «160 лет Банку России» рассказывает об отдельных эпизодах истории с 1860 года до наших дней, оригинальных монетах и банкнотах, уникальных исторических зданиях, где располагаются отделения, и главное — о людях, чьи судьбы были связаны с Банком России в разные годы.

Многие из размещенных на портале «160 лет Банку России» материалов публиковались только в специализированной литературе, часть из них находилась в архивах. Среди этих текстов есть отрывки из воспоминаний банковских сотрудников. Каждый сюжет — отдельная история, эпизод биографии, рабочих будней.

Представлены на портале и некоторые аспекты современной истории, которые показывают, как изменились технологии работы в финансовой сфере с 1860 года — года создания российского Центрального банка.

Факты сгруппированы по темам: «Люди», «Знания и технологии», «География», «Традиции», «Деньги», «Международные связи» и «Интересные истории», некоторые из них дополнены познавательными мини-тестами.