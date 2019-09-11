«Бесхозные» участки орловцев снимут с кадастрового учета

Если отсутствует информация о правообладателе, земельному участку присвоят статус «архивный», а потом и вовсе снимут с учета. Как рассказали в пресс-службе Росреестра, в Орловской области около 5 тысяч участков земли, правообладатели которых остаются неизвестными. Специалисты ведут проверку, опираясь на сведения муниципалитетов. Собирается информация о подобных участках и оценивается наличие документов, принимается решение о переходе земли в распоряжение органов муниципальной власти.

Проверка идет в отношении тех земельных участков, которые были учтены в кадастре недвижимости до 1 марта 2008 года, если владельцы по каким-либо причинам не зарегистрировали на них свои права.

Часто проблемы с документами возникают у садоводов. Именно в садовых товариществах обнаруживаются участки, не имеющие правообладателя.

Позаботиться о своих участках должны сами владельцы. Пройти процедуру межевания, чтобы установить границы участка, если ранее они не были установлены, а также проверить и привести документы в порядок. Узнать стоит ли участок на учете и зарегистрированы ли на него права, орловчане могут в электронном виде на сайте Росреестра или в МФЦ.

Что делать, если документы есть, а участок с учета уже снят? Обратиться в Кадастровую палату Орловской области и предъявив документы, внести в реестр недвижимости сведения надлежащим образом. Более развернутую информацию в индивидуальных случаях можно получить в Кадастровой палате.