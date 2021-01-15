Более 11 тысяч больных COVID орловцев получили лекарства для лечения на дому

На лечение амбулаторных пациентов с коронавирусом из федерального бюджета было выделено 42,8 млн рублей. Кроме этого, за счет средств областной казны был также закуплен ряд препаратов для оказания медпомощи COVID-пациентам, у которых заболевание протекает в легкой форме. Об этом рассказал заместитель руководителя областного депздрава Владимир Николаев. Необходимые препараты выдавали либо медицинские работники, в ходе осмотра на дому, либо доставляли волонтеры.

Замруководителя также отметил, что для решения вопроса медицинских кадров в лечебные организации региона в качестве стажеров к работе привлечены врачи-ординаторы. Сейчас в лечебных учреждениях области работает 57 врачей клинических ординатур, из них 12 работают для оказания медицинской помощи пациентам без диагноза COVID-19 и 45 – оказывают помощь COVID-пациентам.