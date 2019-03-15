Более 50 орловцев сдали кровь для больных

15 марта Орел присоединился к празднованию Дня добрых дел. В его рамках на станции переливания крови состоялась акция «Спаси человека» — более 50 студентов, волонтеров, воспитанников детско-юношеского центра «Десантник» и учебного центра «ДОСААФ» сдали кровь для пациентов орловских больниц. Администрация города Орла поблагодарила всех участников акции и Орловскую станцию переливания кровь за помощь и неравнодушие. Возможно, в будущем собранная кровь позволит спасти чью-то жизнь.