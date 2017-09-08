Борьба с инвалидами в Орле на конкретных примерах

В группе «ИнваЦЕНТР» опубликован потрясающий фоторепортаж  о том, как живут люди с ограниченными возможностями и как власть реализует «доступную среду» на конкретных примерах. Сколько раз на всех уровнях говорили, что съезды на тротуары должны быть удобными и для мам с колясками и для людей в инвалидных креслах. Но тут и там создается впечатление, что дальше разговоров дело в Орле не идет.

«Вроде бы новый район, а делают все по-старому, плюс еще местами и через одно место. Такое ощущение создается, что люди делают это специально — вы себе хоть голову разбейте, но делать мы будем неправильно. (..) На бумаге все красиво: все проверяется специалистами и делается по нормам, поэтому инвалиды должны быть довольны. Но какие нормы? 80% делается даже близко не по нормам, а в некоторых местах и вообще не делается, хотя просто необходимо» — пишет автор материала и прикладывает десятки фотографий,  чтобы строители наконец поняли — как не надо делать.

Самая распространенная картина — пандус в подъезд, но при это никаких намеков на плавный заезд на тротуар в ДВУХ МЕТРАХ от пандуса. Такое впечатление, что строители знают о детских колясках с вертикальным взлетом, — пишет автор. Даже там, где строители изобразили видимость плавного заезда на бордюр — попытка преодолеть такой съезд-заезд без посторонней помощи будет равна попытке самоубийства. Смотрите сами!

 

В детсад "на Ботанике" Орла началась запись
Орловские полицейские научили граждан распознавать фальшивые деньги
В Орле пройдет первенство по мини-футболу
Опубликовано 19 Сен 2017 в 16:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

Комментарии закрыты.

Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"