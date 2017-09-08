Борьба с инвалидами в Орле на конкретных примерах

В группе «ИнваЦЕНТР» опубликован потрясающий фоторепортаж о том, как живут люди с ограниченными возможностями и как власть реализует «доступную среду» на конкретных примерах. Сколько раз на всех уровнях говорили, что съезды на тротуары должны быть удобными и для мам с колясками и для людей в инвалидных креслах. Но тут и там создается впечатление, что дальше разговоров дело в Орле не идет.

«Вроде бы новый район, а делают все по-старому, плюс еще местами и через одно место. Такое ощущение создается, что люди делают это специально — вы себе хоть голову разбейте, но делать мы будем неправильно. (..) На бумаге все красиво: все проверяется специалистами и делается по нормам, поэтому инвалиды должны быть довольны. Но какие нормы? 80% делается даже близко не по нормам, а в некоторых местах и вообще не делается, хотя просто необходимо» — пишет автор материала и прикладывает десятки фотографий, чтобы строители наконец поняли — как не надо делать.

Самая распространенная картина — пандус в подъезд, но при это никаких намеков на плавный заезд на тротуар в ДВУХ МЕТРАХ от пандуса. Такое впечатление, что строители знают о детских колясках с вертикальным взлетом, — пишет автор. Даже там, где строители изобразили видимость плавного заезда на бордюр — попытка преодолеть такой съезд-заезд без посторонней помощи будет равна попытке самоубийства. Смотрите сами!