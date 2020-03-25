Бюджет платит дважды

Отремонтированным театрам требуется… ремонт

№11 (590) от 25 марта 2020 г.

Депутаты областного совета внезапно решили вернуться к теме жутчайших недоделок, которые были допущены в ходе предъюбилейного ремонта орловских театров. Напомним, в октябре 2018-го они уже поднимали этот вопрос. Мы подробно описывали ход обсуждения в статье “Это не театр — это цирк!” в №36 (529) от 17 октября 2018 г. И вот, спустя полтора года, депутаты опять затронули проблему бедственного положения двух учреждений культуры, которые имели несчастье «вляпаться» в ремонт. Особенно интересно сравнить аргументы чиновников, которые звучали в 2018-м и в 2020-м. Особенно, если учесть тот факт, что в недалеком 2016-м эти самые чиновники благополучно приняли все недоделки и закрыли глаза на недопоставленное в театры оборудование.

«Иных уж нет, а те далече…»

Было бы логично предположить, что рассмотрение вопроса о недоделках в театре начнут с того, как идут уголовные дела в отношении тех чиновников, которые приняли учреждения культуры с недоделками, подписали все необходимые документы и теперь должны ответить перед законом. Однако искать виноватых, похоже, никто уже не будет. От силовых ведомств нет ни слуху, ни духу. Между тем, пройдет еще полтора года, и истечет гарантия на выполненный ремонт. Фирмы-подрядчики, которым можно было бы предъявить претензии по гарантии, уже растворились в необъятных просторах нашей отчизны. Более того, поскольку на одном из объектов (на театре имени Тургенева) подрядчик менялся, то претензии по недоделкам первой фирмы предъявлять было невозможно уже в 2016-ом. Вот такая простенькая, но эффективно работающая схема ухода от ответственности!

Свой доклад начальник управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства Алексей Субботин начал с того, сколько бюджетных средств потребуется, чтобы «отремонтировать ремонт». В 2019 году специалистами «Орелгоссзаказчика» совместно с администрацией театра была разработана ПСД на необходимые работы и дополнительное оборудование. 29 мая 2019 года было получено подтверждение достоверности смет на сумму 9,9 миллиона рублей. По театру «Свободное пространство» сумма немного меньше — 4,3 миллиона. В 2019 году финансирование в бюджет заложено не было, а вот в 2020-м направлено ходатайство на выделение средств, полученных за счет экономии по результатам аукционов по другим программам. Председатель комитета Олег Кошелев возмутился ситуацией, когда бюджет сначала тратит немыслимые деньги на ремонт, потом чиновники, которые не должны были принимать явные недоделки, все благополучно подписывают, а потом опять же из бюджета выделяются средства на ремонт ремонта! Господин Субботин попытался оправдаться тем, что недоделки возникли уже в ходе эксплуатации зданий.

Последствия реконструкции

Перечислим, что же указано в справке с замечательным названием «последствия реконструкции».

В «Свободном пространстве»:

Не завершены работы по монтажу системы автоматики и устройств автоматического отключения на люках-провалах оркестровой ямы;

один штанкет не реагирует на сигналы с цифрового пульта управления;

у люков-провалов круга и оркестровой ямы отсутствуют жесткая фиксация в поднятом положении;

вышел из строя калорифер приточной установки вентиляции ПЗ на чердаке; отсутствуют элементы утепления трубопроводов в помещениях подвала и чердака;

отсутствует вентиляционная шахта приточной установки П8;

не работает циркуляционный насос системы отопления приточной вентиляции П1;

не работает реле автоматики запуска приточных вентиляций П1 и П6; отсутствуют аккумуляторные батареи в светильниках аварийного освещения; отсутствует канализация системы пожаротушения;

отсутствует пожарная лестница ПЛ6;

отсутствуют системы вентиляции П7 и В7.

Председатель комитета Олег Кошелев отметил, что часть недоделок, очень может быть, и возникла в ходе эксплуатации здания (конкретно 3 из 12). Но отсутствие пожарных лестниц, утепления трубопроводов, аккумуляторных батарей, систем вентиляции и даже вентиляционной шахты нарушениями в ходе работы театра никак не объяснить. Вентиляционная шахта либо есть, либо ее нет! И принимающие не могли не видеть такие нарушения.

Позволим себе сделать небольшое лирическое отступление. О ситуации с недоделками после ремонта орловских театров в 2016 году писали практически все орловские СМИ. Мне лично довелось пройти с главным инженером театра и по подвалам, и по крыше, и по многочисленным помещениям «Свободного пространства». Прошел я и по тому самому месту на крыше, где должна была быть установлена система вентиляции. Более того, я даже потрогал руками саму систему вентиляции — в упакованном (то есть не смонтированном) виде на тот момент она стояла во дворе театра. Поэтому, если кто и поверит, что недоделки возникли в ходе эксплуатации, то только не те люди, которые видели этот кошмар своими глазами еще в 2016-м. В архивах региональных СМИ много подробных сюжетов. Вот например, репортаж «Орловских новостей» «Театральный сезон в «Свободном пространстве» под угрозой срыва» от 31 августа 2016 года https://newsorel.ru/fn_194408.html

Лучшая защита — это нападение

Алексей Субботин между тем продолжал гнуть свою линию: по его словам, имеют место три разных случая: первое — дефекты, которые образовались в период эксплуатации; второе — работы, которые не финансировались; и третье — упущения в проектно-сметной документации. Ярким примером третьего пункта господин Субботин назвал парапет на крыше. По его словам, там сделано все по проекту, но… он течет. Поэтому пришлось разрабатывать новое проектное решение, заявил докладчик. Под какой из трех пунктов по классификации Субботина подпадают отсутствие утепления тробопроводов, несуществующие вентиляционные шахты и пожарные лестницы — докладчик депутатам объяснить, увы, не смог. Кто будет отвечать, если в случае аварии потребуется включить аварийное освещение, которое не работает из-за отсутствия аккумуляторов, и люди просто поломают руки-ноги-шеи, когда будут в темноте и давке срочно покидать зрительный зал? К сожалению, на этот вопрос тоже ответа не последовало. Кстати, пока речь шла только про театр «Свободное пространство». Затем «разбор полетов» плавно переместился к зданию областного драмтеатра, а там, напомним, недоделок гораздо больше — почти на 10 миллионов!

Перечислим основные недостатки, отраженные в документах по театру имени Тургенева.

Не завершены работы и не смонтировано оборудование по электроснабжению в зрительном зале большой и малой сцены, а также в фойе.

Отсутствует система бесперебойной подачи электроэнергии в несколько помещений, в том числе в большой зрительный зал.

Уже силами самого театра приведены в соответствие воздуховоды, расположенные на уровне ниже требований пожарной безопасности, частично устранены протечки кровли и намокание стен, отслоение штукатурки, вздутие полов.

Театром самостоятельно установлен насос, чтобы заработал второй насос подачи тепла.

Устранены неисправности в системах отопления и кондиционирования большого и малого залов.

Вместе с тем остались проблемы с приточной вентиляцией, наблюдается утечка воздуха через уплотнители на воздуховодах, протечки в покрытиях цокольного этажа, тротуарная плитка уложена без соблюдения уклона в сторону водосборных воронок, нарушена гидроизоляция, трещины и провалы по периметру здания, отслоения кровельного покрытия, отсутствуют системы дымоудаления, предусмотренные проектом.

К сожалению, председатель комитета не стал зачитывать полностью все три листа — именно столько занял внушительный перечень выявленных недочетов. И уж списать их все на нарушения в ходе эксплуатации вряд ли получилось бы. Поэтому на помощь своему предшественнику пришел новый руководитель «Орелгосзаказчика» Алексей Васильев.

Он рассказал, что акты готовности подписывались комиссионно. Степень виновности тех или иных сотрудников должен определять следственный комитет, а не депутаты. Когда фамилии виновных будут названы, тогда и можно будет вернуться к обсуждению темы, каким волшебным образом недоделанные театры оказались приняты в эксплуатацию. Сейчас же, по словам Васильева, нужно сосредоточиться на ремонте. За четыре года, по словам чиновника, по гарантии направлены все претензии, просужены дела о понуждении подрядчиков. Суды все пройдены. Но фирмы в стадии банкротства. Более того, на театре Тургенева подрядчик менялся, и первую фирму вообще невозможно привлечь к исправлению недостатков. Учитывая, что ремонт необходим в срочном порядке, решено выделить средства из бюджета, а уже потом регрессом выставить эти суммы к фирмам-подрядчикам, которые отвечают по гарантии.

Депутаты опять отметили тот факт, что обе фирмы – банкроты, получается, что бюджет заплатит дважды. Отвечая на вопрос, как получилось, что акты выполненных работ оказались подписаны даже по несуществующим лестницам и не смонтированным системам, Алексей Васильев напомнил историю. Подготовка к юбилею велась в авральном режиме. И ПСД разрабатывалась в рекордно короткие сроки. По мнению чиновника, сказалась и нехватка средств: для полноценной реконструкции необходимо было выделять гораздо больше средств. Кстати, ПСД готовила та самая организация «Орелгосзаказчик», которую на комитете представлял господин Васильев.

Выход на сцену опасен для жизни

Директор театра «Свободное пространство» Марина Теплова принесла на заседание фотографии незаделанной крыши (которую потом все же доделали, но только после длительных препираний с «Орелгосзаказчиком»). Показали депутатам и снимки мокрой стены внутри помещения. Когда руководство театра попыталось выяснить, откуда взялась вода, пришлось вскрыть стену. Следующая фотография: труба, ведущая от раковин, просто не состыкована с канализацией – оттого стена и мокла. Силами театра пришлось соединять две трубы, чтобы вода лилась не на стену, а уходила в канализацию. Особо коснулись на комитете состояния сцены театра. Люки провалов на авансцене сделаны не по проекту, а потому просто представляют опасность для здоровья и жизни актеров. Актеров просят не подходить близко к опасным люкам. Но работать-то на сцене надо! От судебных приставов пришло официальное письмо, что найти фирму-подрядчика невозможно. И надеяться, что каким-то регрессом областные власти вернут потраченные на «ремонт ремонта» деньги — это лукавство, отметила Марина Теплова.

Верхом цинизма стало предписание от областного управления охраны памятников по итогам проведенной проверки. Чиновники внезапно обнаружили, что фасад здания «Свободного пространства» находится в ужасающем состоянии. Предписание выдало управление, которое возглавляет господин Семиделихин. Тот самый, который поставил свою подпись на актах приема в эксплуатацию театра со всеми многочисленными недоделками! И почему-то господин Семиделихин в 2016 году не заметил никаких недочетов, когда подписывал документы. А всего 4 года спустя, по мнению чиновника, виноватым в том, что водосточная труба смонтирована черт знает как и вода размывает фасад, оказалось… руководство театра. При том, что по словам Марины Тепловой, пока действует гарантия на ремонт, сам театр не может проводить никаких исправлений и доделок — это должна делать фирма-подрядчик.

И вишенка на торте: в конце заседания заместитель директора драмтеатра сообщил, что у него тоже имеется акт проверки прокуратуры. И в этом документе говорится, что драмтеатр необходимо закрыть, так как выявленные многочисленные нарушения невозможно устранить, пока в здании идут представления. С точки зрения прокуратуры, выявленные недочеты создают угрозу для зрителей и артистов.

Простые орловцы уже четвертый год ждут: будет ли вообще наказан хоть кто-то из чиновников, поставивших свои подписи на документах о приемке театров. Ведь в ближайшее время реконструкция начнется и в орловском театре кукол. И очень вероятно, что ситуация там повторится с точностью до копейки. Если чиновники чувствуют свою безнаказанность — зачем менять отработанные схемы по уводу бюджетных средств? Схема сработала два раза — сработает и в третий!

Сергей Миляхин