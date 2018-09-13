13 сентября 2018



Чиновники заявили, что улица Васильевская прошла комиссионную проверку

Администрация г. Орла сообщила, что акты выполненных работ подписаны заказчиком — управлением коммунальным хозяйством Орла, сотрудниками администрации города и «Орелводоканала» 12 сентября.

Представители «Орелгосзаказчика» исследовали асфальтовое покрытие на предмет его водонасыщения и плотности и дали положительное заключение.

Таким образом, из 17 участков дорог, которые подлежали ремонту в рамках первого этапа реализации программы ««Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017-2019 годы» приняты 12: улицы Героев Пожарных, Тургенева, Лескова, Октябрьская, Скворцова, Картукова, Приборостроительная, Васильевская, парковка на ул. 7 Ноября, Наугорское и Московское шоссе, пер. Южный. К сдаче готовится ул. Маринченко, информирует администрация Орла.

 

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Опубликовано 13 Сен 2018 в 13:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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