Число орловцев на аппаратах ИВЛ удвоилось за неделю

В настоящее время к аппаратам ИВЛ подключено 36 орловцев, за прошлую неделю их количество увеличилось на 16, — рассказали в пресс-службе облправительства. Сейчас ведется подготовка к запуску 30 дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких. Параллельно в больнице скорой медицинской помощи имени Семашко готовятся к открытию еще 210 дополнительных коек. В больнице ведется оборудование кислородной станции, а именно — монтаж кислородных рамп. Уже завтра к вечеру он будет завершён. Каждая палата оснащена кислородом. Строительные работы по возведению внутренних перегородок (шлюзы) уже завершены. Отделение оснащено всем необходимым медицинским оборудованием, укомплектовано средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами. На брифинге глава депздрава Иван Залогин сообщил, что запуск полностью перепрофилированного корпуса произойдет в ближайшие день-два.