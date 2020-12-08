8 декабря 2020



Число орловцев на аппаратах ИВЛ удвоилось за неделю

В настоящее время к аппаратам ИВЛ подключено 36 орловцев, за прошлую неделю их количество увеличилось на 16, — рассказали в пресс-службе облправительства. Сейчас ведется подготовка к запуску 30 дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких. Параллельно в больнице скорой медицинской помощи имени Семашко готовятся к открытию еще 210 дополнительных коек. В больнице ведется оборудование кислородной станции, а именно — монтаж кислородных рамп. Уже завтра к вечеру он будет завершён. Каждая палата оснащена кислородом. Строительные работы по возведению внутренних перегородок (шлюзы) уже завершены. Отделение оснащено всем необходимым медицинским оборудованием, укомплектовано средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами. На брифинге глава депздрава Иван Залогин сообщил, что запуск полностью перепрофилированного корпуса произойдет в ближайшие день-два.

 

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Опубликовано 08 Дек 2020 в 17:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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