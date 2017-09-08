Что может или не может врио губернатора?

№35 (483) от 18 октября 2017 г.

После встречи с депутатами облсовета от «Единой России», которая прошла 10 октября, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков посетовал, что он не имеет права отправить в отставку чиновников из областного правительства, находясь в статусе временно исполняющего обязанности. В соответствии с Уставом Орловской области, кадровые перестановки в «верхах» возможны лишь после выборов, назначенных на 9 сентября 2018 года.

Попробуем разобраться в этом вопросе с юридической точки зрения и прояснить, что же, или, может быть, кто, мешает врио губернатора расстаться с ужасным кадровым «наследством» Потомского.

Губернатор является высшим должностным лицом субъекта РФ. Его полномочия и статус (как и статус врио губернатора) прописаны в Федеральном законе № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Норма данного закона запрещает врио следующее: «Временно исполняющий обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) не вправе распускать законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации и вносить предложения об изменении конституции (устава) субъекта Российской Федерации.».

Но этот же закон и спускает вопрос в ограничении полномочий врио на региональный уровень: «Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации для временно исполняющего обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) могут быть установлены ограничения на осуществление отдельных полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).».

Что же прописано в Уставе Орловской области? Разберем по пунктам.

Статьей 71 Устава определено, что исполняющий обязанности Губернатора области и временно исполняющий обязанности Губернатора области не имеют права:

1) принимать решение о роспуске областного Совета народных депутатов;

2) принимать решение об отставке Правительства области;

3) вносить предложения об изменении Устава (Основного Закона) Орловской области.

Таким образом, Устав области действительно не дает врио губернатора права отправить в отставку правительство, хотя федеральный закон этого не запрещает – там содержится только запрет на роспуск законодательного органа и внесения изменений в Устав области. Например, в Тульской области не стали дополнительно вводить ограничения и сделали все как в федеральном законе.

Но ведь можно поставить вопрос и о том, а нужно ли врио губернатора отправлять в отставку все Правительство области сразу? Ведь можно – при желании – избавиться от каждого «ценного кадра» Потомского по одному.

Кроме того, есть вопросы и о возможностях врио в рамках действующего областного законодательства. Так, согласно статье 7 Закона Орловской области «О Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области» Правительство Орловской области действует в пределах срока полномочий Губернатора Орловской области.

Правительство Орловской области слагает свои полномочия перед вступившим в должность вновь избранным Губернатором Орловской области в день вступления его в должность. По поручению Губернатора Орловской области члены Правительства Орловской области исполняют свои полномочия до сформирования нового Правительства Орловской области.

А в статье 8 данного закона говорится, что в случае досрочного прекращения полномочий Губернатора Орловской области по основаниям, установленным пунктами 1–7, 10 части 1 статьи 69 Устава Орловской области, Правительство Орловской области продолжает действовать до вступления в должность вновь избранного Губернатора Орловской области.

Но ведь не может же врио губернатора год до выборов работать с командой прежнего губернатора и быть заложником их непрофессионализма?

Примечательно, что аналогичная ситуация наблюдалась и при врио губернатора Потомском. Уже 28 февраля 2014 года он назначил на должность и.о. первого заместителя Губернатора и Председателя Правительства области А. Бударина, кандидатуру которого позже утвердили депутаты облсовета.

В статье 9 закона о Правительстве области указано, что член Правительства Орловской области вправе заявить Губернатору Орловской области о своей отставке. Отставка члена Правительства Орловской области принимается Губернатором Орловской области. Член Правительства Орловской области может быть отправлен в отставку указом Губернатора Орловской области.

Но есть еще и другой закон – Закон Орловской области «О статусе членов Правительства Орловской области». Согласно его нормам, на основе распоряжения Губернатора Орловской области с гражданином, назначенным на должность члена Правительства, заключается срочный служебный контракт, срок данного контракта не может превышать срок полномочий действующего Губернатора Орловской области.

Статья 16 данного Закона устанавливает, что полномочия члена Правительства прекращаются досрочно в случаях:

1) принятия Губернатором Орловской области решения об отставке Правительства Орловской области или отставке члена Правительства;

2) отставки по собственному желанию.

Срок полномочий прежнего губернатора истек, все его «товарищи», по идее, уже должны быть и.о. А вот стоит ли заключать с ними новые контракты как с и.о. или нет?

Вот, например, как сделал Потомский в 2014 году:

«Вчера я подписал ряд документов, предложил всем работникам правительства остаться на своих рабочих местах – как своим заместителям, так и председателям комитетов, управлений и так далее» (из пресс-релиза областного правительства от 28 февраля 2014 года).

А уже в марте 2014-го все замы, работавшие с А. Козловым, уходили по собственному желанию. Новые люди назначались на должности членов правительства области по-разному: кто с приставкой и.о., кто нет, а руководители департаментов уже работали с приставкой и.о.

Получается, что в региональном законодательстве есть определенные пробелы по статусу членов Правительства области при досрочной отставке губернатора. Конечно, эти пробелы нужно устранять.

Но что мешает врио губернатора принять отставку членов команды Потомского по собственному желанию или вежливо попросить их об этом?

Очевидно, что новому руководителю региона с этой командой управленцев сделать что-либо позитивное будет очень сложно. Тем более, что ко многим из них имеются вопросы по коррупционной составляющей в их деятельности за последние 3,5 года. А есть и чиновники, полностью себя дискредитировавшие, которые не являются членами Правительства области, и их Андрей Клычков может уволить сразу.

Помнится, их бывший патрон Потомский со свойственной ему экспрессией как-то употребил жаргонное выражение «…там купола негде ставить!». Если отбросить прямое значение этого жаргонизма (число вытатуированных на теле «зэка» куполов обычно соответствует либо числу лет, проведенных в заключении, либо числу отсидок), то «куполами», то есть сомнительными деяниями, отмечен «славный» путь не одного чиновника из команды Потомского.

Вот, например, руководитель департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области А. Синягов.

Напомним, что из-за бездействия этого чиновника из собственности государственного АО «АИЖК Орловской области» чуть было не ушел кинотеатр «Родина» с земельным участком; бюджет не получил вовремя более 3 млн рублей за аренду земли под строительство микрорайона Малый Петербург; был проведен странный аукцион по сдаче в аренду имущества в национальном парке «Орловское полесье»; при попустительстве Синягова в состав учредителей фирмы «АСК Инжиниринг», которой вменяют хищение 136 млн рублей при строительстве медцентра на бульваре Победы (в народе «Титаник») вошло АО «АИЖК Орловской области», акциями которого управляет департамент под его руководством. Теперь государственное АИЖК может понести субсидиарную ответственность за украденные средства. Сюда же относится и шокирующая история с избиением сотрудницы департамента Натальи Плотниковой.

Неслучайно в ближайшее время депутаты городского и областного советов намерены обращаться с депутатскими запросами в правоохранительные органы с требованием провести тщательную проверку деятельности этого чиновника. А между тем, по имеющийся информации, Синягов отозвал ранее написанное заявление об увольнении по собственному желанию и намерен работать до конца года.

Кому это выгодно? Полагаем, Потомскому и его окружению, у которых еще остались нерешенные вопросы в сфере земельно-имущественных отношений.

Таким образом, как следует из вышеприведенных норм областного законодательства, имеется правовая коллизия, которая не позволяет Андрею Клычкову свободно принимать кадровые решения. И очевидно, что есть люди, которым это выгодно.

Да, согласно нормам федерального закона врио губернатора не может вносить предложения об изменении Устава Орловской области, но не стоит забывать, что правом законодательной инициативы обладают и депутаты. И если такую работу по корректировке норм регионального законодательства необходимо провести, депутаты должны участвовать в этом процессе, как субъекты законодательной инициативы, тем более что, возможно, корректировать надо не только Устав области, но и ряд законов.

В заключение нельзя не отметить один нюанс.

Согласно нормам Устава Орловской области, областной Совет народных депутатов вправе выразить недоверие руководителям органов исполнительной власти области, в назначении которых он принимал участие. Что полезного для Орловской области сделали «варяги» из команды Потомского? Поэтому неплохо было бы, если областной Совет в лице председателя Л. Музалевского вынес на рассмотрение Орловского областного совета народных депутатов вопрос по выражению недоверия этим чиновникам.

Федор Крюков