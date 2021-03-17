Что останется от ТТП после Митина?

Андрей Митин и Леонид Музалевский

№9 (633) от 17 марта 2021 г.

В начале недели орловские СМИ сообщили о возможной скорой отставке директора Трамвайно-троллейбусного предприятия Андрея Митина.

По информации портала «ОрелТаймс», сам Митин косвенно подтвердил данную информацию. Издание даже сформулировало позицию руководства ТТП: дескать, «если собственник не заинтересован в сохранении и развитии муниципального транспорта, то, что можно сделать».

Таким образом, не прошло и года с момента скандального назначения депутата облсовета, весьма приближенного к спикеру областного парламента, секретарю Орловского реготделения «Единой России» Музалевскому, на должность руководителя муниципального транспортного предприятия, как директор Митин решил покинуть пост.

Новость заставила вспомнить события четырехлетней давности, когда Митина также назначали спасать муниципальное ПАТП-1, которым он, правда, руководил всего пару месяцев. После ухода Митина с должности директора МУПа, ПАТП обнакротилось: муниципальные автобусы в Орле перестали существовать. Значит ли это, что теперь Орел потеряет и городской электротранспорт? Да, ТТП на грани уничтожения: в этом уверен бывший руководитель Трамвайно-троллейбусного предприятия Александр Коровин.

Напомним, Александр Коровин покинул должность директора ТТП в августе 2019 года, после трех десятков лет работы на предприятии. Его сменил опытный специалист Юрий Гордюшин (ранее занимавший пост технического директора), который возглавлял ТТП до момента назначения Митина в марте 2020 года. В марте 2021-го стало известно, что карьера Митина в ТТП завершается, при этом, как сообщило ИА «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники в областном правительстве, «Митин в должности директора муниципального предприятия не оправдал возложенных на него надежд». Кроме того, издание подчеркивает, что отставку Митина решили инициировать заблаговременно, поскольку он является членом «Единой России», и «накануне выборов это будет сильный удар по ЕР». Добавим, Митин не просто член ЕР, он входит в региональный политсовет партии, и, полагаем, в предвыборный период куда более сильным ударом по ЕдРо стало бы продолжение карьеры Митина как руководителя ТТП, нежели его отставка. Дело в том, что коллектив Трамвайно-троллейбусного предприятия многие годы был одним из мощнейших электоральных ресурсов партии власти – благодаря авторитету его экс-руководителя Александра Коровина. Однако с уходом Коровина и назначением Митина на предприятии разразился, так сказать, партийный кризис: весной прошлого года, как сообщала газета «Орловская искра», «65 человек — работники Орловского ТТП — слесари, водители, начальники подразделений, люди разных профессий и должностей — написали заявления о выходе из «Единой России», прикололи их к партбилетам с медведями и отослали в «штаб-квартиру» «Едра» в Заводской район, по месту прикрепления ТТП». Произошедшее было реакцией как на увольнение Коровина, а потом Гордюшина и на назначение Митина (который ни соответствующего образования, ни опыта руководства транспортным предприятием не имеет), так и на невыполненные посулы лидера орловских единороссов Музалевского, который лично приезжал на предприятие и обещал работникам, что все будет хорошо. «Хорошо» должен был сделать Митин, которого, по неофициальной информации, на должность директора ТТП лоббировал тот же Музалевский.

Напомним, в представлении директора Митина главной задачей муниципального транспортного предприятия было зарабатывание денег. Любыми способами. Специалистов-ремонтников посылали в «наряды» на покраску перил на мостах, на разбор ветхих домов, на уборку территории вокруг озера «Светлая жизнь»… Кроме того, Митин заявлял об участии ТТП в неких «национальных» проектах и федеральных конкурсах. Работники ТТП, как мы понимаем, были иного мнения: они-то думали, что их основная задача – перевозить пассажиров и обеспечивать бесперебойную работу орловских трамваев и троллейбусов. И вряд ли на предстоящих выборах сотрудники ТТП стали бы отдавать свои голоса за кандидатов от партии, которая у них теперь стойко ассоциируется с «креативным» директором Митиным и его партийно-политическим боссом Музалевским. Так что решение (если таковое в действительности имело место) «убрать» Митина из ТТП до выборов, тактически правильное. Но что останется после Митина в ТТП? И останется ли само ТТП? Об этом «Орловская среда» поговорила с экс-директором предприятия Александром Коровиным, возглавлявшим ТТП с 2003 по 2019 год.

— Я могу судить только по рассказам людей, которые оттуда увольнялись пачками, — так ответил Александр Коровин на вопрос «Орловской среды» о том, какое наследство оставит после себя Андрей Митин. – С его (Митина. – Прим. ред.) приходом уволились практически все руководящие работники подразделений предприятия. Руководитель троллейбусного депо, главный механик, начальник цеха транспорта, ушел зам по экономике, уволился технический директор, который исполнял обязанности генерального – Гордюшин, начальник отдела труда и заработной платы, начальник службы пути. Потом он начал сам создавать такие условия, в которых люди не захотели работать, начал проводить сокращения.

… Разогнали тех людей, которые полностью отдавали себя работе на предприятии. Когда я стал генеральным директором, я провозгласил лозунг «Коллектив – вторая семья, предприятие – второй дом», и люди принимали свою работу как что-то родное, понимали, что делают важное дело. У нас была не такая высокая зарплата, но работали на совесть. А когда начали все это рушить, то люди, которые душу положили, вынуждены были уйти – не захотели в балагане участвовать…

Учитывая, сколько ушло специалистов и непосредственно ремонтников, сейчас в ТТП не могут соблюдаться правила технической эксплуатации, так, как это должно быть. Это я говорю как инженер. Те штаты, которые были при мне, были очень сокращенные, и сокращать их еще было нельзя ни в коем случае. Для развала предприятия надо было развалить именно ремонтный состав коллектива – людей, которые, собственно, и обеспечивали подготовку транспорта и его безопасную работу на линии. И эта служба была практически угроблена. Почему это так долго тянулось? Потому что, когда я работал, мы с моими подчиненными закладывали запас прочности – минимум на полтора года, максимум – на два. То есть можно было почти ничего не делать, проводить только регламентные работы, без которых никак не обойтись, но по истечении этого срока рухнуло бы все, потому что нельзя не выполнять то, что предписывает закон. А что не выполнялось, легко проверить – пусть ТТП проверят хоть раз так, как проверяли, когда я был руководителем. В течение последних семи лет, видя, что я не даю обанкротить предприятие, меня пытались снять с работы. В один день ко мне умудрялись прийти четыре разные проверки. Пусть проверят, как велся ремонт подвижного состава: если он велся, значит, откуда-то поступали запасные части. Откуда они поступали, кто их продавал? Иванов Иван Иваныч? Пусть проверят, где он их взял – на бумаге нарисовал, или с завода пришли? Это делается легко и просто.

В этом году ТТП было бы 123 года, предприятие создавали люди, и оно рабочее и могло бы работать… Понятно, что поднимать тариф при тех зарплатах, которые сегодня имеют жители города Орла, нельзя. Но межтарифную разницу предприятию надо отдавать, закладывать ее в бюджет. Я бывший зампредседателя бюджетного комитета горсовета, и я прекрасно знаю, что даже в скудном бюджете можно было найти эти деньги на социально значимую строку «муниципальный транспорт» и давать зарабатывать деньги людям.

— Я, кстати, говоря, это делал, — продолжает Александр Коровин разговор о зарабатывании денег. – Да, можно было где-то покрасить опоры и тому подобное. Но слесарь-ремонтник должен ремонтировать подвижной состав, у него восемь часов – напряженный рабочий день. Какие заборы он может красить, какие дома разбирать, когда его основная работа – ремонт подвижного состава, а у водителя – вождение этого подвижного состава на линии? И ведь находились большие начальники, которые эту лапшу на уши принимали, им рассказывали, как все хорошо – и они соглашались…

Перспективы ТТП Коровин обрисовывает одним словом – «конец».

— Конец ТТП, — горько констатирует экс-директор. – ТТП угроблено. Ладно, Коровин был не угоден, потому что отказался принимать гнилые трамваи, троллейбусы и автобусы. Я же не просто так это говорю, я отправлял в Москву комиссию, комиссионно специалисты эту технику осмотрели и привезли акты о том, что трамваи – гнилье, сняты с производства, запчастей на них не найти, и их нельзя даже восстановить. Троллейбусы тоже все гнилые – с горем пополам мы восстановили два, остальные восстановлению не подлежали. Все это видели. Зачем их сюда везли? И кто платил деньги, чтобы металлолом притащить сюда, с какой целью? Тогда говорили, вот Коровин не хочет сделать благо городу Орлу, а сейчас – вопрос: и куда это «благо» дели?.. Я даже не представляю, что сейчас надо сделать, чтобы сохранить ТТП. Это надо вернуть всех работников, уговорить меня вернуться назад – но это невозможно. В 2003 году я уже принимал это предприятие с долгами, выкупил имущество у конкурсного управляющего за копейки, передал в городскую казну, вывел из состояния банкротства – в 2009-2010 году предприятие было признано лучшим в России. И что с ним сделали? Последние семь лет просто по-хамски убивали, срезали-срезали-срезали финансирование. И обратите внимание, Митину за какие-то несколько месяцев дали больше денег, чем я просил в свое время. И куда ушли эти деньги?.. Обидно, — заключает Александр Коровин наш разговор.

Обидно не только Александру Коровину – обидно и работникам ТТП, с которыми обошлись, как с разменной монетой, и всем жителям города, которые, вполне вероятно, скоро совсем лишатся возможности ездить на трамваях и троллейбусах. При этом показательно, что ни муниципальные, ни областные чиновники никак не комментируют резонансную новость о прогнозируемой отставке Митина с должности руководителя ТТП. Молчит губернатор Клычков. Молчит мэр Парахин. Молчит и так радевший о предприятии еще пару лет назад главный орловский единоросс – спикер облсовета Музалевский. Им нечего сказать? Или они не считают нужным объяснить коллективу ТТП и жителям города, что происходит? Извиниться за очередную кадровую ошибку? Или никакой ошибки не было? Митин сделал свое дело – Митин может уходить? Попробуем разобраться в этих вопросах в наших следующих публикациях.

Анастасия Ларионова