Что увидел депутат Рыбаков на мосту через Сосну





№32 (656) от 15 сентября 2021 г.

Депутат Виталий Рыбаков обратил внимание ответственных чиновников на состояние моста через реку Сосна в Ливенском районе, начало реконструкции которого ранее освещали все губернаторские СМИ. Сейчас работы на объекте, как выяснилось, практически не ведутся. И, похоже, губернатора Клычкова, который торжественно «открывал» работы по реконструкции сооружения зимой текущего года, это не особенно беспокоит. Почему-то теперь, когда стало ясно, что реконструкция моста в Ливенском районе по сути приостановлена, это волнует не губернатора Клычкова, а депутата Рыбакова.

На днях Виталий Рыбаков побывал в Ливенском районе и обнаружил, что мост через реку Сосна в районе автодороги Вахново-Вожжова, который планировался к сдаче в ноябре 2022 года, не ремонтируется. Напомним, на реконструкцию этого объекта планировалось израсходовать более 280,7 миллиона рублей. Как сообщал официальный портал Орловской области в начале текущего года, «в ходе рабочей поездки в Ливенский район губернатор Андрей Клычков проконтролировал ход реконструкции моста через реку Сосна на автодороге межмуниципального значения Вахново-Важжова».

В работах по реконструкции моста предполагалось задействовать порядка 30-40 человек, которые должны были трудиться в две смены. И действительно: под камеры был продемонстрирован весь потенциал подрядчика: много рабочих и техники.

«Учитывая большую социальную значимость моста, соединяющего районы, строители обещают сдать объект раньше срока», — сообщал губернатор в феврале 2021 года.

Почему сейчас, спустя семь месяцев, Клычков нам ничего не сообщает, в общем-то понятно: заказчик работ на мосту через реку Сосна — КУ ОО «Орёлгосзаказчик»; подрядчиком выступает ООО «Ремспецмост», тот самый, который «отличился» на мосту Дружбы и Красном мосту в областном центре. О многочисленных претензиях к качеству работ на этих двух стратегически важных для Орла объектах неоднократно сообщали местные СМИ, об уголовных делах в отношении гендиректора «доблестной» организации-подрядчика — правоохранительные органы.

Сейчас о деятельности организации «Ремспецмост» в Ливенском районе почти ничего не напоминает: на информационной табличке к объекту указан всё тот же заказчик, а информация о подрядчике уже отсутствует. Собственно, это и так заметно: на мосту царят разруха и запустение, очевидно, что объект не только не сдадут раньше срока, есть сомнения, что работы здесь вообще завершатся.

— Я хотел бы спросить у руководителя «Орелгосзаказчика»: почему нет никакой информации о том, как ведутся работы на мосту через речку Сосна в Ливенском районе, почему там нет ни техники, ни рабочих? — обратился депутат Рыбаков к заказчикам работ.

На объекте раскиданы горы строительного мусора, застывшего цемента не самого лучшего качества, территория зарастает бурьяном, бетонные блоки с торчащей арматурой свалены у самой реки, здесь же – ржавый металл, а в самой реке можно увидеть обломки бетона.

Сейчас я нахожусь на строительной площадке так называемого моста через речку Сосна возле деревни Вожжова, — продолжил депутат Рыбаков. — Обратите внимание на эту трубу, в которую вылетают десятки миллионов народных рублей. Это деньги из бюджета Орловской области. Что это за новые технологии строительства, когда бетонный монолит затирают обычным цементным раствором, как по плоскости, так и по углам?

Кроме того, эта строительная организация нарушает правила ведения строительных работ в водоохранной зоне реки Сосна. Я хочу обратиться в природоохранную прокуратуру, чтобы уделили внимание этому объекту: строительный мусор и грязь смываются в чистую речку.

Прошу природоохранную прокуратуру выехать на объект и зафиксировать факты нарушения экологического законодательства на этом строительном объекте, — заключил депутат Рыбаков.

Прямая речь:

Депутат Виталий Рыбаков:

— Считаю, на сегодняшний день важно, чтобы правоохранительные органы обратили внимание на сумму аванса, который получил подрядчик на работы на этом объекте, и проверили, как этот аванс освоен, есть ли соответствующие документы и сколько на счету подрядчика неосвоенных авансовых средств.

Также необходимо проверить соблюдение графика работ, наличие актов на скрытые работы и выяснить, были ли в ходе работ отклонения от проекта, так как проект, прошедший госэкспертизу, это закон, которому надо неукоснительно следовать, поскольку мост является сложным гидротехническим сооружением.

И конечно же, определить круг лиц, которые контролировали ход работ на этом важном социальном объекте. Еще хочется узнать позицию главы Ливенского района гражданина Ревина, ведь именно он отвечает за все, что творится на его территории. Неужели он не видел, не слышал и не знал, что происходит? Вряд ли, ведь рабочие исчезли с объекта не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. В таком случае возникает вопрос: почему глава района молчит и не предпринимает никаких действий, чтобы решить проблему?

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