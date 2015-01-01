Чужие на празднике…

№21 (514) от 4 июля 2018 г.

В минувшую пятницу в Залегощи отметили День района. Как водится, на праздник приехал врио губернатора – на местных жителей посмотреть и себя показать. Побывал в Доме ветеранов, посмотрел концерт, сказал поздравительную речь. По случайному совпадению в этот день в Залегощенском районе побывал и корреспондент «Орловской среды». Но не на парадных мероприятиях, а в тихой глубинке. Туда врио не добрался, а жаль.

Село Грачевка, расположенное в живописнейшей местности, когда-то было большим и процветающим. Сегодня здесь, как и во многих селах и деревнях Орловской области, о процветании только вспоминают.

Символы былого благополучия и нынешнего уныния в Грачевке – красивейшая заброшенная церковь Архангела Михаила и заросли борщевика в два человеческих роста. К числу «достопримечательностей» можно отнести и местную школу, точнее окружающий ее забор. Как рассказал корреспонденту «ОС» один из депутатов местного сельсовета, ограждение возвели три года назад в рамка программы антитеррористической безопасности. Районному бюджету забор, а точнее деревянный штакетник, местами уже сгнивший от дождей, местами завалившийся на землю, обошелся в миллион двести тысяч рублей. Примерно такая же сумма составляет годовой бюджет сельского поселения. А ведь, как утверждает тот же депутат, местная администрация совсем не бедная.

Пару лет назад грачевские чиновники продали землю – невостребованные земельные паи примерно на семь миллионов рублей.

На эти деньги в Грачевке можно было сделать многое, но…

Когда тот же депутат попросил сельскую администрацию отчитаться о распределении этой суммы по статьям бюджета – ему ответили: «Не твое дело». Депутат обратился в ОБЭП, в администрации прошли выемки документов, выявились даже финансовые нарушения, но… потом дело тихо спустили на тормозах. Между тем в ходе выемок обнаружился любопытный документ. В ноябре 2016 года на заседании сельсовета в бюджет сельского поселения были внесены изменения: расходную часть увеличили на 474 тысячи рублей (что составило треть всего годового бюджета). 151 тысяча из этой суммы, как выяснилось, пошла на выплату компенсации Анатолию Манерову, бывшему главе сельского поселения, сложившему полномочия в сентябре 2016 года. Кстати, на посту его сменил сын – Олег Манеров, который как председатель сельсовета и глава поселения голосовал за бюджетные выплаты папаше. При этом стоит обратить внимание, что по закону размер выплаты Анатолию Манерову, чья зарплата составляла 22 тысячи рублей, не мог превышать 66 тысяч, то есть три оклада. Но в Грачевском сельсовете закон, видимо, решили усовершенствовать. Однако и это еще не все: оставшиеся 320 тысяч были перечислены на счет все того же Анатолия Манерова в Пенсионный фонд. Причем сделано это было, как утверждает все тот же местный депутат, с личного разрешения главы района Брежнева. Кстати, в свое время, как сообщала газета «Красная строка», тот же Брежнев настойчиво убеждал местных депутатов избрать главой сельского поселения Манерова-сына… Как говорят в Грачевке, Манеровы на Брежнева чуть ли не молятся и почти в открытую называют его своей «крышей».

С выплатами Манерову-старшему разбирались прокуратура, полиция, Следственный комитет и даже районный суд – полгода назад судья назначил очередную экспертизу – и дело зависло. Куда делись семь миллионов – неизвестно. Между тем служащим администрации Грачевского сельского поселения уже четыре месяца не платят зарплату, но это является… тайной: Как утверждают злые языки, глава района Брежнев строго-настрого предупредил подчиненных: если на День района приедет врио губернатора – не сметь ему жаловаться. Как уже говорилось, 29 июня врио в Залегощи побывал. Уверены – не жаловался никто. Программой праздника жалобы, как и посещение Грачевки, запланированы не были.