24 сентября 2021



Дачникам и садоводам советуют белить деревья осенью

Побелку деревьев в саду проводят весной или осенью. Осенняя является основной, так как является защитой от грызунов и образования наледи, не позволяет насекомым-вредителям укрыться на зиму, не даст потрескаться коре от перепадов температур. По срокам ее лучше проводить поздней осенью перед наступлением заморозков. Больше всего стоит позаботиться о молодых экземплярах, поскольку кора у них тонкая и более уязвимая, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Побелку проводят только в сухую погоду. Для обработки используются различные составы, но чаще садоводы используют специальную водоэмульсионную краску, которая продается в садоводческих магазинах. В отличие от извести, она держится на стволах и скелетных ветках в течение всего года.

Если не приобрели такую краску можно использовать обычную известь с добавлением медного купороса. Очень важно промазать не только основание скелетных веток и сам ствол, но и развилки между ветками. Здесь как раз скапливается влага и зимой могут образоваться морозобоины. Приготовленная смесь для побелки должна быть однородной по консистенции.

Стволики молодых саженцев белить не нужно, это может привести к закупорке пор на тонкой коре. А для защиты растений от перепадов температур и вредителей, их необходимо укутать мешковиной или укрывным материалом.

Побелка деревьев – ответственная работа. В первую очередь нужно удалить с помощью щетки с капроновой щетиной штамб и скелетные ветки от грязи и пыли, почистить углубления в развилках ветвей. Очищенный мусор собрать и сжечь. Побелку проводят на высоту 1,5-2 метра, то есть до первых ветвей. Состав наносится слоем в 2-3 мм.

 

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Опубликовано 24 Сен 2021 в 16:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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