Даешь конную тягу?!

№43 (667) от 15 декабря 2021 г.

Орловские чиновники, якобы озабоченные спасением гибнущего муниципального Трамвайно-троллейбусного предприятия на полном серьезе решили «проработать вопросы возможности перехода троллейбусов на газовое топливо». Это не шутка. Это цитата из официального документа под названием «Контрольная карточка об исполнении поручения Губернатора и Председателя Правительства Орловской области». Согласно этой бумаге, отвечать за перевод троллейбусов на газовый ход должны начальник областного департамента дорожного хозяйства, транспорта и т.д. Субботин, мэр города Орла Парахин и гендиректор ТТП Чемеров. Сомневаться в способностях этих граждан не приходится: мы уверены, они не только троллейбус на газ могут перевести, но и трамвай – на конную тягу. Как в девятнадцатом веке.

Плакать или смеяться?

Когда в редакции «Орловской среды» увидели эту самую карточку, журналисты не поверили своим глазам. Потом всмотрелись повнимательнее. Нет, все верно. Составлена на основании протокола совещания у губернатора Орловской области, которое прошло в режиме видео-конференц-связи 29 ноября. Отчитаться об исполнении поручений требуется к 1 февраля 2022 года (см. фото).

Не знаем, успеют ли к тому времени трое вышеупомянутых чиновников запустить в Орле троллейбусы на газовом ходу и внедрить конку вместо трамвая, но вполне допускаем, что с Трамвайно-троллейбусным предприятием город Орел в следующем году может распрощаться. Такую возможность допускает и экс-директор ТТП Александр Коровин, с которым мы созвонились практически сразу же, как ознакомились с удивительным «поручением губернатора». «Что делать-то, Александр Яковлевич, смеяться или плакать?» — спросила у Коровина корреспондент ОС.

— Тут, знаете, и смеяться, и плакать, — ответил Коровин (хотя чувствовалось, что ему не до смеха). — Тот, кто предлагает такие вещи, абсолютный ноль вообще. Как можно, зная, что троллейбус работает на электричестве, говорить о каком-то метане? Это смешно. А плакать надо от того, что такие люди нами управляют. Как они могут управлять, когда не знают элементарных вещей? Это клоунада какая-то. Я поражен.

Коровин, как говорится, попал в яблочко. Мы, конечно, не знаем, кто придумал переводить троллейбусы на газ, но мы знаем, что никто не остановил этого «придумщика», никто не указал на откровенную глупость, написанную в официальном документе – и это в лучшем случае. В худшем – подобные, заведомо невыполнимые и откровенно глумливые, «поручения» от имени губернатора формулируются сознательно, с целью создать видимость бурной деятельности по якобы спасению умирающего ТТП, которое, на взгляд его работников и на наш, журналистский взгляд, целенаправленно ведут к краю пропасти. Коллектив троллейбусного депо едва ли не каждый месяц записывает открытые видеообращения к властям всех мастей и буквально кричит о помощи. Последний такой крик – обращение к губернатору Клычкову и его новому заместителю Ивановскому, как мы поняли, и стал поводом для проведения очередных совещаний. С кем совещался в видеоформате Андрей Евгеньевич Клычков, мы не знаем. А вот на встрече с Ивановским, помимо ответственных за работу орловского пассажирского транспорта чиновников, присутствовали два депутата облсовета – Виталий Рыбаков и Евгений Косогов. По признанию последнего, пригласили их туда не официальные лица, а работники ТТП. Между тем, эти два депутата представляют интересы около 60 тысяч избирателей, проживающих на их округах. А на округе Евгения Косогова – в Северном районе – как раз и расположено троллейбусное депо, коллектив которого еще пытается достучаться до властей и спасти предприятие от краха. И поскольку депутат Косогов прекрасно владеет ситуацией, «Орловская среда» побеседовала с ним о том, что происходит вокруг единственного оставшегося в Орле муниципального транспортного предприятия.

Кто провожает ТТП в последний путь

Мнение Косогова практически полностью совпадает и с мнением бывшего руководителя ТТП Александра Коровина, и с мнением коллектива: предприятие уверенно идет к концу. И в этом ему усиленно «помогают». И перевод троллейбусов на газ – в данном случае только яркая, но маленькая деталь. На самом деле, по мнению Косогова, существует целая стратегия уничтожения МУПа, опробованная ранее на другом транспортном предприятиии – МУП ПАТП-1. И осуществляют эту стратегию одни и те же «полководцы». Главные ее составляющие – кадры и деньги. Первые – руководители, которые после ухода Александра Коровина меняются, как перчатки, накапливают долги. На их погашение вроде бы выделяют бюджетные деньги, но лучше от этого не становится. Почему?

Евгений Косогов

— Убытки предприятия генерируются по нескольким причинам. Во-первых, там один за другими меняются руководители, — говорит Евгений Косогов. – В коллективе нервная обстановка. Люди уходят, потому что нет порядка. Откровенно говоря, все уже понимают, что ТТП в стадии банкротства. И делают это те же самые люди и по той же схеме, что и банкротство ПАТП-1. Вспомним Митина, который в свое время пришел руководить ПАТП-1, наворочал там дел, ушел, вслед за ним назначили одного-второго – и обанкротили. Потом этот же Митин – «специалист» в сфере транспорта, без году неделя, который нигде на момент назначения не работал, — пришел в ТТП. Взял автобусы в лизинг без согласования с УМИЗом и положил этот долг камнем на предприятие. И этого как будто никто не видел! Странно, да? Хотя об этом трубили везде, и можно было предполагать, к чему это приведет, кода предприятие еле сводило концы с концами. Опять же, когда директором был Коровин, сумма долгов ТТП была 60-70 миллионов, и все сокрушались, какие это огромные деньги. А сейчас – 270 миллионов – и как бы нормально. При этом только за последний год ТТП перечислили порядка 200 миллионов из бюджета. Когда такое вообще было?

— Можно изучить и профессиональную биографию нынешнего руководителя Чемерова и проследить, чем он отличился, что сделал хорошего – в частности, для муниципального транспорта. И мы увидим, что, когда он был генеральным директором государственного ОАО ПТК, началось банкротство этой компании. Эта компания имела в каждом районе филиалы, занимавшиеся организацией пассажирских перевозок – это те самые трехзначные маршрутки, которые в то время были государственными. В результате банкротства ПТК филиалы купили определенные люди, и трехзначные маршруты оказались в частных руках. Прошло время – и этого человека устроили директором в МУП ЖРЭП (Заказчик), и оставил он его тоже в предбанкротном состоянии. Но за счет бюджета города Орла и за счет частичной продажи имущества муниципального предприятия удалось погасить часть долгов. А Чемеров оттуда просто убежал. На заседания комитетов горсовета прошлого созыва, где рассматривались проблемы МУП ЖРЭП, он не приходил, присылал своего представителя, которая ни на какие вопросы ничего внятного ответить не могла. А сейчас этот человек назначается директором ТТП. Для чего? Чтобы привести предприятие к банкротству?

А именно к нему, похоже все и идет, — считает Косогов. — Во всяком случае на эту мысль наводят действия руководства МУПа.

В качестве примера таких действий депутат рассказал, что бывшие в употреблении автобусы, которые числятся на балансе ТТП, сдали в металлолом, но вырученные денежные средства почему-то не были потрачены на приобретение запчастей и расходных материалов, которых ТТП катастрофически не хватает, из-за чего взятые в лизинг автобусы простаивают. «Орловская среда» уже писала, что, например, антифриз и даже лампочки водители вынуждены покупать за свои деньги.

— С приходом Чемерова на должность гендиректора ТТП количество единиц техники, выходящей на линию, уменьшилось, — продолжает Евгений Косогов. — Разумеется, объясняют это «объективными» причинами: нет средств, чтобы оформить страховку, пройти техосмотр и т.п. На последнем заседании комитета горсовета, где рассматривался вопрос о состоянии ТТП, Чемеров просто констатировал факты, но никаких предложений по улучшению ситуации не выдвинул. И есть очень большие подозрения, что при таком руководстве ТТП подойдет к банкротству вплотную, после чего господин Чемеров по опробованной уже схеме покинет свою должность, и за гибель предприятия будет отвечать назначенный после его ухода «стрелочник».

— Самый главный вопрос в этой ситуации – позиция руководства области, — говорит депутат. – Мне она абсолютно не понятна. Объясню, почему. Если ТТП обанкротят, активы разворуют, а имущество продадут за долги, единственный муниципальный перевозчик перестанет действовать. Соответственно, все перевозки будут в руках частников. А частные перевозчики соберутся (у них есть своя ассоциация) и скажут: давайте установим тариф на проезд не 23 рубля, а, скажем, 35 рублей. Иначе мы не выйдем на линию. И ничего нельзя будет сделать.

Как говорит Чемеров, сейчас он пытается увеличить выручку. Опять пошли разговоры, якобы водители частично забирают себе «наличку». Поэтому у меня такое предложение: вообще уйти от «налички». Должна быть транспортная карта (как в Москве) – на все виды городского транспорта, частного и муниципального. Ты заходишь в автобус или троллейбус, проводишь картой по валидатору, с нее списываются денежные средства.

Далее: очень важный вопрос о разворотных кольцах трамваев. Все чиновники во главе с Субботиным говорят, что со стороны Выгонки делать такое кольцо нецелесообразно, потому что трамвай каждые три месяца должен проходить техосмотр, а для этого нужен специальный ангар. Но этот ангар можно поставить за совершенно небольшие средства и спокойно проводить техосмотр. Было бы желание.

Также находятся причины не делать разворотное кольцо у ТЮЗа: якобы от депо до Торговых рядов всего три остановки. Но какие это остановки? Это остановки на пути к Центральному рынку. И маршрут идет через центр города. Трамвай – это транспорт без пробок, людям удобно. Но мы прекрасно понимаем, что на данный момент никто не хочет делать разворотные кольца, озадачивать себя. Мэр Парахин официально заявил, что разворотное кольцо, может быть, сделают к 2023 году. Хотя оно делается за месяц. А почему? А потому что мы идем к банкротству ТТП, — констатирует Евгений Косогов.

Как уже говорилось, судьбу ТТП недавно обсуждали у нового зампреда правительства Орловской области Ивановского. Присутствовали все заинтересованные (или наоборот, незаинтересованные?) лица: руководитель профильного департамента областного правительства Субботин, его коллега из городской администрации – начальник транспортного цеха орловской мэрии Ничипоров и недавно назначенный гендиректор ТТП Чемеров. По наблюдениям депутата Косогова, информация о состоянии дел в ТТП, которую доводят до господина Ивановского, фильтруется. На данный момент, по мнению депутата, в МУПе специально накапливаются долги, чтобы, когда придет час расплаты, областная власть оказалась просто не в состоянии их погасить за счет дотаций предприятию.

Почему молчит «почетный автотранспортник»?

По словам Евгения Косогова, спасти ТТП еще можно, и действовать в данной ситуации должны и коллектив предприятия, и депутаты, и жители Орла, и прокуратура – сообща:

— Тут либо мы – жители города Орла и коллектив – отстоим предприятие и не дадим его разворовать тем людям, которые нацелены на это, либо… Орел, увы, пока спит. Люди не понимают, что последствия лягут на наши плечи. ТТП – огромная организация с очень серьезной инфраструктурой. И если эта инфраструктура в результате банкротства уйдет из собственности города (как это было и в случае с ПАТП-1), то ее уже не вернешь.

У меня как у депутата областного совета, а в прошлом – городского совета, возникает один вопрос. У нас есть «почетный автотранспортник» Орловской области Музалевский Леонид Семенович. Но как только возникают какие-то проблемы с транспортом – будь то ПАТП-1 или ТТП – складывается впечатление, что эти вопросы его вообще не интересуют. Он всегда молчит. Такое чувство, что эти вопросы его не касаются. Такое чувство, что он в этом даже ничего не понимает. Несмотря на его регалии. Как-то странно, да? А ведь он не только председатель облсовета, он руководитель регионального отделения партии «Единая Россия». Он человек, хорошо подкованный в сфере транспорта. Отсюда вопрос: почему лично Музалевский ничего не делает, чтобы спасти предприятие? Если Музалевский ответит мне, что, мол, мы же деньги выделили из бюджета (депутаты проголосовали) – это не ответ. Деньги дали четко на погашение долгов. Но за последние шесть лет не была закуплена ни одна единица новой техники для ТТП. Один трамвай купили перед юбилеем города – и всё! Еще раз напомню: этот человек имеет немалый опыт в сфере транспорта. И он, наверное, лучше многих понимает, как устроены пассажирские перевозки в городе Орле. Поэтому мне хотелось бы спросить: а в связи с чем руководитель реготделения «Единой России», председатель облсовета лично дистанцируется от проблем ТТП? Повторю: лозунги о том, что ТТП дают деньги – это не помощь. Это лозунги. Потому что этими деньгами погашают долги, которые сгенерировали неэффективные руководители. Которые, как я полагаю, были назначены не без его участия. Например, Митин, входящий в его ближний круг. Это его товарищи положили предприятие на бок. И я считаю, что за ту ситуацию, которая сложилась сегодня в ТТП, ответственны не только городская власть и губернатор Клычков, но и руководитель облсовета. У «Единой России» самая большая фракция в облсовете. Почему никто из депутатов этой фракции – тот же Вдовин, например, не съездит на предприятие и не спросит, а есть ли у них деньги на запчасти? А он носится с Лизой Калитиной. Это что, проблема номер один в Орловской области? Так что, на мой взгляд, мы должны спрашивать не только с Клычкова, но и с Музалевского. По факту бездействия. Лично он ничего конкретно не сделал, чтобы единственный муниципальный перевозчик, который остался в городе Орле, смог эффективно работать. Но для него этой темы как будто вообще нет, он ее обходит стороной. Где ему надо – он в гуще событий, а там, где проблемы, его нет. Не связано ли это с его некой заинтересованностью в том, что происходит? Если он опять промолчит, если он ничего не будет делать, можно допустить, что это так.

Что делать?

По мнению Евгения Косогова, чтобы удержать ТТП на плаву, никаких из ряда вон выходящих действий вроде перевода троллейбусов на газ не требуется. Требуются разумные, грамотные и эффективные шаги, осуществить которые нетрудно и не так уж дорого – было бы желание.

— Что надо делать? Первое: необходимо сделать так, чтобы ТТП обслуживало маршруты, которые приносят деньги, чтобы повысить выручку. А не ездить там, где не хочет ездить частник, — уверен Евгений Косогов. – Второе: ТТП должно участвовать в федеральных программах развития транспорта, чтобы на предприятие за счет средств бюджета поступали новые автобусы, троллейбусы, трамваи. Третье: должны быть решены вопросы со страховкой транспортных средств и с запчастями. 10-20 миллионов на это можно найти в городском или областном бюджетах – на фонтаны и на плитку находят с легкостью. И тогда можно будет выпустить на линию не 20-30 единиц, как сейчас, а 50. Есть разница? Есть. Сейчас практически 40 процентов подвижного состава простаивает. Водители убегают с предприятия, потому что они вынуждены сидеть в запасе. А если ты сидишь в запасе, ты зарплату не получаешь – копейки. И что это, как не умышленное создание условий, чтобы водители увольнялись? Поэтому я считаю, что здесь есть поле деятельности для прокурора Владислава Александровича Малкина. Прокуратура может разобраться в этом вопросе: посмотреть, как банкротили ПАТП-1, сопоставить фамилии тех, кто был задействован в процессе тогда и сейчас, и провести аналогии с ТТП, выяснить, как накапливались долги, кто из руководителей какие долги генерировал, и в конце концов – пусть эти люди несут субсидиарную ответственность. Чтобы больше никто из жуликов не совал нос в муниципальные предприятия. Насколько я понимаю, Андрей Евгеньевич пока боится в этом вопросе переходить определенную черту. Потому что, когда коллектив ТТП записал обращение к Ивановскому и Клычкову, Ивановский приехал в троллейбусное депо, встретился с коллективом. А Клычков не встретился, хотя и обещал. Это о многом говорит. И это не красит руководителя. В ТТП работают более 600 человек. У них есть семьи, дети. У них есть кредиты и ипотеки. Люди должны работать и зарабатывать. А муниципальное предприятие должно перевозить жителей города на безопасном электрическом и автотранспорте.

Это должен понимать любой руководитель – неважно, мэр, губернатор или кто-то еще. Но уже не первый год деньги предприятию выделяют только на погашение долгов. А на то, чтобы наладить нормальную работу, денег не дают. Получается, это определенная стратегия?

У меня сложилось впечатление, что замгубернатора Ивановский заинтересован в наведении порядка. Но до него не доводят всю информацию, от него изолируют тех людей, которые готовы дать предложения по нормализации работы общественного транспорта в городе и ситуации в ТТП. Поэтому я хотел бы напрямую обратиться к Владимиру Сергеевичу Ивановскому и предложить ему расстаться с определенными людьми, которые являются «учениками» Дениса Блохина (который, как я понимаю, ждет снятия судимости) и контролируют все процессы в данной сфере. И набрать свою команду – людей, которые готовы наводить порядок в сфере муниципального транспорта, строительства и ремонта дорог, в сфере госзакупок. Иначе ничего не получится – сколько бы кто ни старался.

От редакции:

17 декабря в прокуратуре Орловской области состоится встреча прокурора области Владислава Малкина с представителями ведущих региональных СМИ. «Орловская среда» намерена обратиться к прокурору с просьбой разобраться в том, что сейчас происходит в Трамвайно-троллейбусном предприятии и защитить интересы жителей города Орла, которые могут лишиться муниципального транспорта.

Комментирует Александр Коровин:

— ТТП конец. Если сейчас не отдадут долги, которые там набирали годами. Есть цена услуги. Условно: услуга стоит 20 рублей – буханка хлеба, ботинки или одна поездка в троллейбусе. И если цену билета устанавливают 10 рублей, то еще 10 рублей обязан компенсировать из бюджета тот, кто установил эту цену. В противном случае предприятие просто не вытянет. Конечно, можно говорить, как Митин: мы будем деньги зарабатывать. Но как их зарабатывать? Мы тоже зарабатывали – на рекламе, на аренде опор… Но дело в том, что слесарь, механик получает зарплату, и он должен в течение напряженного рабочего дня заниматься ремонтом подвижного состава, обеспечивая его безопасную работу на линии. А не красить заборы и сараи. ТТП еще можно попытаться спасти. Троллейбус уничтожать нельзя. Я каждый год подавал в городскую администрацию программы модернизации путевого хозяйства, электрического хозяйства, тяговых подстанций, контактных кабельных линий. При этом для выполнения этих работ не надо было искать никаких подрядчиков – мы могли это делать сами, собственными силами, с участием грамотнейших специалистов. Не надо было никому платить деньги за реконструкцию – надо было только купить оборудование, которое мы сами бы и смонтировали. Но эти программы не принимались. Сейчас говорят: надо полтора миллиарда на тяговые подстанции. Их нет, поэтому надо срочно отказаться от троллейбусов. Да, но эти деньги нужны не сиюминутно. И эти работы можно провести постепенно. Потому что существующее оборудование, если после моего ухода проводили регламентные работы, прослужит еще лет пять-семь. Если же ничего не делали – это другой вопрос. Новое оборудование меньше по размерам, оно экономичное – и модернизацию, конечно, делать надо. Но это не та операция, которую надо делать бегом-бегом. Сегодня надо, давая деньги, закрыть долги и обеспечить стабильную работу предприятия. Чтобы проводились все положенные ремонты. Потому что сегодня подвижной состав работает на том запасе прочности, который я заложил со своими специалистами. И если не начать работать по-серьезному, то еще несколько месяцев – и предприятие рухнет. А люди будут хвататься за голову… Проблемы на предприятии очень большие. И если их будут решать «специалисты», которые предлагают перевести троллейбусы на газ, предприятию конец – сто процентов…