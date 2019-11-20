Дамам предъявили иски – что дальше?

№39 (576) от 20 ноября 2019 г.

УКХ города Орла обратилось в Арбитражный суд с исками к его бывшим руководителям – Светлане Климовой и Светлане Балашовой. С одной дамы муниципальное учреждение пытается взыскать 16 миллионов рублей, со второй – 9 миллионов. В такие суммы истец оценил убытки, причиненные бюджету муниципального образования «Город Орел» экс-руководительницами Управления коммунальным хозяйством в 2017-2018 годах.

О многомиллионных нарушениях, выявленных в ходе проверки деятельности УКХ города Орла Контрольно-счетной палатой, в свое время писали многие орловские СМИ. Опубликованная информация вызвала справедливое возмущение – как общественности, так и депутатов. Главным образом потому, что наказания за причиненный городскому бюджету ущерб фактически никто не понес: поначалу чиновники попытались найти стрелочника в лице заместителя начальника УКХ Елены Сидоровой, которую назначили виноватой во всех грехах. Однако подобный способ отвлечь внимание от непосредственных руководителей УКХ вызвал еще большее возмущение. Так, в конце октября депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков, неоднократно поднимавший тему финансовых нарушений в УКХ и требовавший привлечь к ответственности чиновников самого высокого ранга, направил очередное обращение к главе администрации Орла Александру Муромскому, в котором, в частности, говорится следующее:

«В Ваш адрес 03.10.2019 было направлено обращение о том, что привлечение Е. Сидоровой в качестве единственного ответчика неправильно и более того – незаконно. Я настаивал на привлечении к субсидиарной ответственности всех должностных лиц МКУ «Управления коммунальным хозяйством» (А. Усиков, С. Климова, Д. Зуев, С. Маркин, С. Балашова), которые в период выявленных контрольно-счетной палатой нарушений занимали руководящие должности в управлении коммунального хозяйства г. Орла.

В мой адрес поступил ответ мэра г. Орла Новикова В.Ф., в котором сообщается о том, что мое обращение Новиковым В.Ф. направлено в администрацию г. Орла для учета при подготовке исковых заявлений в судебные инстанции

В связи с этим я полагаю, что до настоящего времени вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности всех должностных лиц МКУ «УКХ г. Орла», по вине которых бюджету причинен материальный ущерб в размере 27 млн рублей, не рассмотрен и исковые требования в судебные инстанции не направлены.

Такое бездействие по непривлечению к субсидиарной ответственности всех должностных лиц МКУ «УКХ г. Орла» на протяжении 9 месяцев с момента выявления финансовых нарушений вызывает определенные подозрения».

Дабы развеять эти подозрения, депутат Рыбаков потребовал от Муромского определить сроки предъявления исковых требований и предоставить информацию о привлечении к субсидиарной ответственности всех должностных лиц УКХ г. Орла (А. Усиков, С. Климова, Д. Зуев, С. Маркин, С. Балашова), которые в период выявленных Контрольно-счетной палатой нарушений занимали руководящие должности в управлении коммунального хозяйства г. Орла».

На обращение депутата 12 ноября ответил замглавы администрации Орла Олег Минкин, сообщивший, что в МКУ «УКХ г. Орла» провели внутреннюю служебную проверку, которая опять же выявила целый ряд нарушений, повлекших за собой ущерб бюджету города Орла.

Приведем лишь несколько примеров того, как обращались с бюджетными деньгами руководители УКХ.

В 2018 году УКХ заключило несколько муниципальных контрактов по содержанию и благоустройству городских кладбищ. В числе подрядчиков – муниципальная Спецавтобаза и несколько ИП. Сумма контракта со Спецавтобазой составила 5 миллионов 999 тысяч 998 рублей. При этом целый перечень работ предприятие не выполнило. Так, механизированная уборка дорожек, газонов и прилегающей территории от мусора и снега не была выполнена на сумму 33 тысячи рублей, работы по вывозу мусора и снега, а также завозу песка и воды не выполнены на сумму 282 тысячи рублей, выпиловка и распиловка деревьев – на сумму в почти 85 тысяч рублей и т.д. При этом, скажем, работы по уборке дорожек, газонов и прилегающей территории вручную, посыпка песком, доставка песка в тележках были выполнены излишне и оплачены на сумму 52 тысячи рублей. В общей сложности только по этому контракту сумма невыполненных работ превысила 412 тысяч рублей, при этом акты приемки-передачи выполненных работ за август – ноябрь отсутствовали вообще.

По контракту с ИП Гришиной на сумму 2 миллиона 39 тысяч рублей подрядчик должен был опять же заниматься содержанием и благоустройством орловских кладбищ. Согласно актам выполненных работ, сумма оказанных услуг составила 1 миллион 140 тысяч рублей, то есть на момент окончания действия контракта услуги не были оказаны на сумму почти 900 тысяч рублей. Что примечательно, контракты с ИП Гришиной (их было два) были заключены в период действия аналогичных контрактов со Спецавтобазой, и услуги, оказанные ИП Гришиной, полностью совпадали с услугами, оказанными Спецавтобазой! То есть расходы бюджета в сумме 2,3 миллиона рублей, заплаченных ИП, оказались неэффективными. Аналогичная история с ИП Новокрещеновой, которая по контракту также дублировала услуги Спецавтобазы. Сумма неэффективных расходов – почти полмиллиона. То же самое – по контракту с ИП Тихариным, которому заплатили 300 тысяч рублей за те же самые услуги по выпиловке деревьев на кладбищах, которые уже оказывала городу Спецавтобаза. Примечательно, что в актах выполненных работ, произведенных ИП Тихариным, не указывались названия кладбищ, где выпиливались деревья, то есть проверить, где именно производились данные работы и производились ли вообще, не было никакой возможности. В общей сложности сумма нарушений при выполнении работ по благоустройству и содержанию кладбищ города Орла только в 2018 году составила 3,9 миллиона рублей. Повторим – только кладбищ, только за один год!

А ведь был еще и такой неиссякаемый источник, как ремонт дорог. Так, например, подрядчикам, занимавшимся в 2017 году ремонтом орловских дорог, просто-напросто переплатили более 2 миллионов рублей. А в 2016-м УКХ нарушило сроки оплаты выполненных работ по контрактам с несколькими подрядными организациями, такими как ООО «МонолитСтройТула», ООО «ЭкоТех», ООО «Арида» (названия этих фирм хорошо знакомы орловчанам – все они действовали в Орле в период губернаторства Вадима Потомского). Нарушение сроков оплаты привело в свою очередь к судебным процессам и штрафным санкциям. В результате бюджет Орла понес ущерб в сумме 26,5 миллиона рублей. И не факт, что этих денег город лишился из-за разгильдяйства чиновников, а не по злому умыслу…

Подобных нарушений в документе, предоставленном Олегом Минкиным депутату Рыбакову, множество, и они, как утверждается здесь же, свидетельствуют «о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей не только руководителями МКУ «УКХ города Орла», но и их заместителями – С. Балашовой, Е. Сидоровой, Е. Коссовой. Одновременно Минкин сообщает о принятых мерах. В частности, по его информации, в настоящее время уволены экс-руководитель УКХ Светлана Климова, бывшая и.о. руководителя Светлана Балашова, а также замначальника УКХ, контрактный управляющий Е. Коссова. К первым двум дамам помимо страшной кары в виде увольнения, как уже говорилось, предъявлены судебные иски о взыскании ущерба на много миллионов. Но вот беда: как выяснил все тот же депутат Рыбаков, на официальном сайте Арбитражного суда Орловской области, сообщается о том, что данные исковые заявления МКУ «УКХ г.Орла» оставлены без движения в связи с нарушением требований ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

В определениях Арбитражного суда от 31.10.2019 и 1.11.2019 о взыскании убытков с Климовой С.А. и Балашовой С.А. указано, что МКУ «УКХ г. Орла» не предоставило в Арбитражный суд все необходимые документы, на которые ссылается МКУ «УКХ г. Орла» в обоснование иска и доказательства соблюдения претензионного порядка».

Такое отношение чиновников мэрии к процессу взыскания ущерба, нанесенного муниципальному образованию «город Орел» бывшим руководством УКХ, опять же вызывает подозрения – и, согласитесь, закономерные. В связи с этим депутат Рыбаков направил обращение в прокуратуру Орловской области, в котором просит прокурора Ивана Полуэктова, во-первых, проконтролировать все не реализованные администрацией г. Орла по представлениям Контрольно-счетной палаты решения о взыскании денежных средств с должностных лиц, по вине которых бюджету города причинен материальный ущерб;

во-вторых, затребовать у сотрудников правоохранительных органов информацию о результатах проведенных доследственных проверок по фактам выявленных КСП нарушений в сфере деятельности МКУ «УКХ г. Орла», о возбужденных в связи с этим уголовных делах (в отношении каких должностных лиц они возбуждены, в производстве какого органа предварительного следствия они находятся); и в-третьих, в случае непринятия мер сотрудниками правоохранительных органов к проведению доследственных проверок по выявленным КСП нарушениям – инициировать их проведение и последующее привлечение виновных должностных лиц к установленной уголовной и гражданско-правовой ответственности.

Свое обращение в прокуратуру депутат Рыбаков направил 15 ноября. О результатах его рассмотрения мы обязательно проинформируем читателей.

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

– Ситуация, которую мы сейчас наблюдаем в связи с действиями городской администрации по возмещению ущерба, причиненного городу в последние несколько лет, более чем странная. В период с 2015-го по 2018 год, по разным оценкам, в том числе и согласно актам КСП, из бюджета муниципального образования «Город Орел» ПОХИЩЕНО БОЛЕЕ СОТНИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ! Между тем теряется время для объективного расследования, заканчиваются сроки гарантийных обязательств. Но, похоже, так называемым отцам города – мэру Новикову, главе администрации Муромскому, его замам Минкину и Краличеву, начальнику юридической службы до этого и дела нет. Возникает вопрос: почему? Чтобы на него ответить, посмотрим, кто был главным работодателем городских чиновников в тот период, когда совершались вопиющие финансовые нарушения, в том числе и при освоении «юбилейных» денег? Мэр Новиков. Кто курировал ремонт и строительство юбилейных объектов, когда подписывались акты выполненных работ, хотя эти работы выполнялись с недоделками, с браком, а бывало, что и вообще не выполнялись? Первый заместитель главы городской администрации Андрея Усикова – Александр Муромский.

Какую роль в это время играли такие граждане, как Митасов и его сменщик на посту замглавы администрации по финансам Краличев (в этом же списке нельзя не упомянуть и Олега Минкина), тоже понятно…

Недавно мне пришел ответ на депутатский запрос о привлечении к ответственности за разного рода нарушения Андрея Усикова. Сообщают, что Кромским районным судом Усиков оправдан. Смотрю на сайте суда, по какому делу оправдан Усиков. Оказывается, по иску прокуратуры. Смех сквозь слезы! Другого решения в отношении Усикова суд и не мог вынести: оказывается, выявили, что Усиков что-то там не профинансировал, поскольку в бюджете нет денег. А, как известно, НА НЕТ И СУДА НЕТ. При этом создается впечатление, что чиновники горадминистрации выполнили все необходимые формальности: Усикова привлекли к суду, и суд его оправдал (кстати, в рамках гражданского судопроизводства). И сейчас, получается, Усиков прикрылся решением суда? Но это же было решение лишь по одному эпизоду! А как же быть с целой стопкой актов КСП по проверке деятельности группы муниципальных чиновников, где зафиксированы злоупотребления на СОТНИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ? Опять же недавно я получил ответ на депутатский запрос за подписью Минкина и сразу вспомнил цитату из русской классики: «ИНЫХ УЖ НЕТ, А ТЕ ДАЛЕЧЕ…». Потому что в этом ответе примерно сказано следующее: того-то оштрафовали на пару рублей, того-то уволили, бывшего начальника УКХ Стрелец осудили. И сразу вопрос: осудили за что? За получение взятки в особо крупном размере. А куда опять же деть акты КСП, выявившей за время работы ставленника Потомского Екатерины Стрелец финансовые нарушения в особо крупном размере? Это же совсем другая тема! И, как говорит наш президент, важно отделять мух от котлет. Также из ответа непонятно, почему в отношении бывших руководителей УКХ Климовой и Балашовой администрация города сформулировала иск в Арбитражный суд? Я полагаю, было бы правильно еще раз внимательно изучить акты КСП и выявить в их деяниях причинно-следственные связи, а также определить, не подпадают ли эти деяния под статьи о мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и халатности, совершенных группой лиц, обратиться для этого в прокуратуру и следственные органы. Непонятно, почему этого никто не сделал. Или, наоборот, понятно? Арбитражный суд, куда мэрия обратилась с иском, как известно, занимается рассмотрением споров, связанных, в частности, с предпринимательской или иной коммерческой деятельностью. Согласно АПК РФ, прокурор может участвовать в арбитражном процессе только в том случае, если сам был инициатором этого процесса. Если принять это во внимание, то вполне можно объяснить и факт обращения в Арбитраж, а не в правоохранительные органы. А также определить, кто являлся группой прикрытия в процессе увода средств из бюджета города Орла в особо крупных размерах.

Мое обращение в региональную прокуратуру по всем этим фактам уже направлено. И надеюсь, лицам, причастным к многомиллионным финансовым злоупотреблениям, не удастся уйти от ответственности, прикрывшись решением Арбитражного суда.