Даю установки!

№30 (654) от 1 сентября 2021 г.

На прошлой неделе мэр Орла Юрий Парахин провел с орловскими перевозчиками совещание, которое пресс-служба мэрии назвала установочным. Видимо, в том смысле, что Парахин дал установки представителями транспортных компаний, которые обслуживают муниципальную маршрутную сеть. Как мы поняли из официального пресс-релиза, главная установка мэра касалась предстоящих выборов: Парахин потребовал обеспечить транспортную доступность избирательных участков в течение трех дней голосования – 17, 18 и 19 сентября. Установка номер два – установить в маршрутках речевые информаторы к ноябрю. И, наконец, третья установка, которой давно ждут от главы города не перевозчики, а пассажиры, прозвучала довольно невнятно: Парахин в очередной раз попросил «обратить внимание на жалобы населения».

Итак, на что же, по версии Юрии Парахина, жалуется население? Наибольшее количество жалоб в соцсетях – на работу маршрутов 20, 25, 5, 10, 34, 15. Основная масса жалоб – на некачественное обслуживание. Утром автобусы переполнены, в вечернее время их нет. Парахин, правда, выразился по-другому: «Срываете графики». Кстати, по его же информации, в вечернее время и выходные дни на линии остается лишь 40% автобусов от тех, что должны выходить в рейс.

Кроме того, есть жалобы на грязные салоны, на то, что водители проезжают мимо остановок, соревнуются друг с другом – в общем, ничего нового.

Также граждане жалуются (уже не через соцсети, а по другим каналам) на несоблюдение расписания автобусами 16-го маршрута, который один из немногих доезжает до территории бывшего СПЗ (еще туда ходит 10-я маршрутка, но та – совсем редко). От стадиона Ленина жители не могут уехать в сторону Выгонки – на маршруте отсутствует 48-й автобус. Не соблюдается график и на 26-м маршруте (Веселая слобода – Санаторий «Лесной»).

Естественно, упомянул мэр и многострадальные Лужки: «Периодически из-за нехватки автобусов происходит увеличение интервалов между автобусами, люди не вмещаются, и такие жалобы есть и в рабочие дни, и в выходные. Далее – Силикатный, 9-й автобус. То же самое – большие интервалы», — констатировал Парахин, после чего последовала установка: «Поэтому, давайте так, коллеги. Необходимо после 1 сентября, да и до 1 сентября, урегулировать все проблемы, чтобы не было жалоб от жителей ( в связи с тем, что студенты и школьники возвращаются с каникул, и пассажиропоток значительно возрастет. – Прим. ред.). Особое внимание хочу уделить микрорайону Зареченский – 8-й маршрут, Новая Ботаника – 21-й маршрут…».

Ну а дальше последовал спич про голосование.

«Люди должны до избирательных участков добираться комфортно, — опять же дал установку мэр. – Поэтому смотрите по поводу исполнения своих графиков». После чего плавно перешел к речевым информаторам, но эту установку мы пересказывать не будем, потому что речевые информаторы, как нам не то что кажется – мы в этом просто уверены – последнее, что волнует граждан в работе перевозчиков. Да и самих перевозчиков, на наш взгляд, тоже. Потому что первое и главное, что их волнует, — это деньги.

Как сообщил «коллегам»-перевозчикам Юрий Парахин, мэрия погасила долги за перевозку льготников в 2019-2020 годах. Это обошлось муниципалитету примерно в 17-18 миллионов рублей за каждый год. При этом часть денег возмещали ранее по решениям судов. Кроме того, выплатили субсидии за перевозку тех же льготников по муниципальным дачным маршрутам. «Поэтому я вас еще раз прошу, соответственно, относиться к исполнению своих обязанностей в рамках контракта очень добросовестно, — деликатно напомнил перевозчикам мэр, но потом все же несколько ужесточил тон. – Коллеги, у нас есть с вами договор. Исполняете договор – вопросов нет, пожалуйста, ездите дальше. Есть замечания по договору, не реагируете – будем расставаться». После чего, собственно, мэр предложил перевозчикам отреагировать на его выступление. То есть задать вопросы. Но вопрос последовал не от акул транспортного бизнеса, а от депутата Виталия Рыбакова.

— Юрий Николаевич, вы сравнительно недавно работаете мэром, — обратился Рыбаков к Парахину, — и вы сказали коллегам, что им заплатили то, что были должны за 19-20-й годы. Вы думаете проводить служебное расследование в отношении тех чиновников, которые допустили эту ситуацию? Перевозчикам недоплатили – они подали в суд. Кто компенсирует судебные издержки? Мэрия допустила пользование чужими деньгами. Круг чиновников, которые здесь работали до вас, а некоторые и сейчас работают, допустили этот финансовый беспредел. И за это они должны понести ответственность. Поэтому я вас прошу как пока еще мэра провести служебное расследование, я помогу через прокуратуру, и пусть наша малая родина знает героев этого сюжета.

В ответ мэр заявил, что готов провести такое расследование, но предположил, что его результаты будут грустными:

— Вы прекрасно понимаете, что было принято решение о фактически недостоверном бюджете, о котором я говорил в том числе депутатам при формировании бюджета текущего года, когда вносили «Орел-отель» в качестве источника доходов бюджета. Я думаю, денег просто не хватало элементарно – вот и все. Кому претензии предъявлять, это будет уже вопрос, — рассудил Парахин.

Тема денег затронула перевозчиков за живое – и они стали ее развивать. Речь опять же пошла о субсидиях. Как рассказал один из представителей сообщества, за перевозку льготников «маршрутчикам» недоплачивают давно и систематически:

— В бюджет закладывается не расчетная величина дотаций, а по остаточному принципу. На этот год на всю область заложено 48 миллионов рублей. В перерасчете на все количество поездок (а это, по утверждению перевозчиков ни много ни мало – 1 миллион льготных поездок в месяц только в городе Орле. – Прим. ред.) и на стоимость поездки для гражданина получается суммарно 11 рублей. При действующем тарифе – 20-23. Вот эти 9 рублей являются прямыми выпадающими доходами перевозчика. На сегодняшний день этот вопрос стал особенно актуален ввиду того, что стоимость нашей услуги в течение 21-го года, именно затрат на выполнение услуги, возросла колоссально. Приведу пример: на декабрь прошлого года стоимость бочки масла составляла 22,5 тысячи рублей, на сегодняшний день – 35 500. Шина – 5800, на сегодняшний день – 7900. Металлосодержащие запасные части, понятно, они возросли колоссально. Поэтому рост тарифов, который был произведен, он на сегодняшний день уже даже не покрывает ту опережающую затратную часть. Поэтому сейчас просим, чтобы компенсация перевозчикам всех форм собственности всей Орловской области была произведена именно расчетным методом, а не по остаточному принципу. А именно, фактическое количество выполненных поездок, помноженное на величину компенсации за одну поездку. Разрыв там получается порядка 100 миллионов рублей по году, необходимо на эту строчку добавить, сделать не 48, а 148 миллионов рублей. Точную цифру вывести нельзя, потому что факт всегда имеет процент погрешности, но методика позволяет оплачивать рубль в рубль по стоимости разовой поездки, установленной муниципалитетом. Идеально было бы внести поправки в бюджет 21-го года и тем самым откорректировать выпадающие доходы транспортных предприятий. И уже в бюджет следующего года внести величину согласно факту выполненной работы хотя бы 21-го года, — озвучил выступающий коллективное пожелание перевозчиков.

Последуют ли депутаты облсовета этому пожеланию перевозчиков, пока не ясно. Зато совершенно ясны приоритеты владельцев маршруточного бизнеса. И это вовсе не интересы их пассажиров. Что косвенно подтвердили и сами перевозчики, когда Юрий Парахин предложил им хоть что-то сказать в свое оправдание. Ей богу, эти «оправдания» стоит процитировать. Хотя оправдывались они не сами, а как мы поняли из диктофонной записи, начальник транспортного цеха мэрии Вадим Ничипоров.

Вот ИП Прасолов, к которому очень много претензий: «По Лужкам пять маршруток ездят. По 5-му маршруту – 10-12 единиц на линии. В вечернее время – в 22-10 или без десяти десять – мы это время закрываем. Если надо, мы готовы еще добавить, чтобы не было жалоб… По 27-му три графика, которые есть, они обслуживаются также тремя единицами».

Юрий Парахин уточнил, как работает 22-й маршрут (все те же Лужки) в будние дни в вечернее время. Последовало следующее уточнение: «В будние дни мы договаривались, что в 21-15 должна следовать 22-я маршрутка от Посадской в сторону Лужков. Это про крайний рейс. То есть Прасолов исполняет в понедельник, вторник и четверг в вечернее время. Среда, пятница – исполняет ИП Бортников на маршруте 15. В выходные дни автобус выезжает в 20-50».

От комментариев автор пока воздержится – очень много эмоций, для них выделена особая колонка. Поэтому плавно перейдем к претензиям в адрес маршрутов, которые обслуживает муниципальное ТТП. Главным образом, это маршруты №16 и №48. По последнему вместо 10 положенных по договору машин на линию выходит пять, по первому – аналогичная картина. При этом и автобусов, и водителей в ТТП хватает. Не хватает бензина. Точнее, денег на него. Для нормальной работы по графику машинам ТТП требуется заправляться на 120 тысяч рублей в день. Выделяется же на заправку 100 тысяч. Но и это еще не все.

Опять же депутат Виталий Рыбаков, предварительно уточнив, ведется ли протокол, сообщил следующее:

— По Орлу ходят слухи, что они (автобусы ТТП. – Прим. ред.) на какой-то монопольной заправке заправляются. Им топлива дают ниже нормы, которая положена. А у кого не хватило бензина – или заправляйся за свои деньги, или ставь машину и будь дежурным. Там нездоровая ситуация под руководством гражданина Казьмина (технического директора ТТП. – Прим. ред.). К нему вопросов возникает все больше и больше. Я хочу товарища Казьмина как депутат и гражданин предупредить, чтобы он на предприятии, которое вы ему вверили, обеспечил полную прозрачность.

По словам Парахина, обо всех этих фактах ему известно: их изложил в служебной записке на его имя руководитель ТТП. В МУП направили проверяющих из контрольного отдела мэрии, которые по результатам проверки дадут оценку ситуации.

— Если там действительно есть воровство, и есть какие-то проблемы, значит надо в правоохранительные органы направлять, — рассудил Парахин. – Если это всего лишь слухи…

— И что за заправка, которая находится на другом конце города, и соответственно идут издержки на трафик? – уточнил Рыбаков.

— Ну это все проверится, — пообещал Парахин. И пообещал, что процесс проверки будет контролировать сам Ничипоров. И это, честно говоря, оптимизма не прибавило.

— Еще раз прошу обратить внимание на замечания от населения, на замечания администрации по качеству обслуживания, самые большие замечания – по времени. Но и в то же время отмечу, что по сравнению с началом года замечаний значительно меньше стало. Поэтому давайте усиливать эту работу и снимать те проблемы, о которых мы говорили. Договорились? – завершил Парахин совещание той самой невнятной установкой, о которой шла речь в начале. В ответ раздалось невнятное же мычание…«угу…ммм»…

Татьяна Филева

Колонка редактора

Татьяна Филева, главный редактор газеты «Орловская среда»

Вообще-то эту колонку правильнее было бы назвать колонкой пассажира. Потому что пишу я ее не столько как журналист, сколько как рядовой житель города Орла, вынужденный как минимум два раза в день (а то и чаще) передвигаться на общественном транспорте. Я пишу ее как житель областного центра, доживший до 50 лет и внезапно – да, внезапно, несмотря на всю свою информированность о том, что творится в Орле – осознавший, что в 21-м году 21-го века твой город стал непригоден для жизни.

Осознание пришло недели три назад, на развороченном ремонтниками и засыпанном щебенкой тротуаре на остановке «Сквер Гуртьева», где я стояла 40 (!) минут, пытаясь уехать из Советского района в Северный. Упустив 27-ю маршрутку, ушедшую прямо из-под носа в 19 часов 12 минут, решила, что поеду на 9 или 10 маршруте, которые, слава богу, здесь тоже ходят. Так и случилось. Но не сразу. В течение 15 минут к остановке вообще не подъехала ни одна маршрутка – никакого маршрута, ни в какую сторону! Потом появилась набитая девятка, в которую ухитрились втиснуться еще несколько человек. Заднюю дверь при этом водитель не открыл – хотя пассажиры просили. Пропустила. Еще минут через 15 прошла вторая – такая же набитая.

Снова пропустила. Опять тишина. Может, 27-я еще придет – все-таки полчаса прошло? Нет. Наконец, появилась 10-ка, в которой даже были места. Зашла, посмотрела на часы: 19 часов 48 минут. То есть на остановке я провела три четверти часа. За это время передумала о многом. Например, о том, сколько дней моей жизни, которой не так уж много и осталось, украли у меня маршрутчики, которые заставляют людей по полчаса и больше стоять на остановках – каждый день, дважды-трижды в день. И «отцы города», которые разрешают этим перевозчикам ездить по нашим улицам и «рубить бабло», как им удобно, наплевав на пассажиров. Думала о том, насколько они – и те, и другие – не уважают своих сограждан, насколько унижают наше человеческое достоинство, заставляя после долгого ожидания транспорта давиться в переполненных автобусах, после работы, с сумками, да еще в разгар пандемии. Вспомнила пресловутые советские «скотовозы» — желтые автобусы, которые в 80-е годы тоже ходили полными под завязку, и люди ощущали себя в них, простите уж, именно сгрудившимся скотом. Ушел «совок» — исчезли «скотовозы». А теперь вот вернулись… Еще подумала, что из этого города надо бежать, но тут же поняла: не добегу даже до конца Октябрьской. Маршруток нет, а пешком – ноги переломаешь, улица несколько месяцев в буквальном смысле разворочена. В общем, кругом безысходность и дикость. Дикость – это когда в областном центре с 300-тысячным населением на маршрут выходит три или пять маршруток. Дикость, когда мэр города говорит, что интервал между автобусами надо сократить до 20 (!) минут. Дикость, когда после восьми вечера нельзя уехать ни из какого района ни в какой район! Дикость, когда перевозчики хвастаются, что их последняя маршрутка идет в 20-50 или в 21-10. Дикость, когда в выходные и по вечерам число автобусов уменьшается вдвое. Дикость, когда все это происходит – и никто за это не отвечает, а городская власть уговаривает маршрутчиков обратить внимание на жалобы граждан. Тех самых граждан, за счет которых, собственно, эти маршрутчики и живут. И городская власть во главе с мэром тоже. И почему-то думают, что это граждане существуют для них, а не наоборот. И граждане к этому все больше привыкают. И все больше молчат. И терпеливо ждут. И лезут в переполненные маршрутки, потому что утром надо на работу, а вечером домой. И это самая большая дикость.

Что делать? – спросят граждане. Не знаю, как у кого, а у меня одна надежда – на прокурора…