Депутат Рыбаков: «Кто «пилил» улицу Ленина?»

№40 (619) от 18 ноября 2020 г.

Видеоролик с таким названием выпустил на канале YouTube Виталий Рыбаков.

Речь в нем идет о многострадальной улице Ленина, которая никак не может оправиться после печально известного «юбилейного» ремонта. Между тем, в следующем году заканчивается гарантийный срок, в течение которого подрядчик мог исправить свои огрехи, и значит, приводить Ленинскую в божеский вид придется за бюджетные деньги.

Об этом и напомнил зрителям депутат Рыбаков:

— Приближается 2021 год, и многие чиновники в Орле думают, что наконец смогут вздохнуть свободно, ведь заканчивается гарантийный срок на многие объекты, отремонтированные к 450-летию города. Одним из них является улица Ленина. Ежедневно на ней можно встретить чиновников всех уровней, в том числе и тех, кто имел непосредственное отношение к освоению выделенных на ее ремонт бюджетных средств. муниципальный контракт на ремонт улично-дорожной сети по улице Ленина был подписан 24 мая 2016 года Екатериной Стрелец (на тот момент начальником УКХ г. Орла. – Прим. ред.). Той самой, которая сейчас отбывает срок в семь с половиной лет по коррупционной статье. В итоге ремонтировать центральную улицу надо было сразу после выполненного ремонта.

Как пояснял еще в 2018 году замглавы администрации Орла Олег Минкин, кардинально исправить безобразие, сотворенное подрядчиками на улице Ленина, городские власти не могли, поскольку объект находился на гарантии, и устранять недостатки должна была фирма-подрядчик по гарантийным обязательствам.

— Если чиновники утверждают, что это все на гарантии, почему же до сих пор люди видят такой позор на центральной улице нашего города? – задался справедливым вопросом депутат Рыбаков и перечислил фамилии чиновников, причастных к варварскому ремонту Ленинской:

– В 2016 году Минкин курировал производство работ на улице Ленина вместе со своим руководителем – главой администрации Орла Андреем Усиковым. Сейчас он снова готов тратить бюджетные деньги на ремонт недавно отремонтированного. Также готов к освоению бюджета советник губернатора Муромский, ранее (т.е. в 2016 году. – Прим. ред.) занимавший должность первого заместителя главы администрации города Орла. Денис Блохин – основной распорядитель «юбилейных» денег, любимец двух губернаторов – видимо уже не сможет участвовать в процессе освоения, так как 6 ноября был осужден (по статье «злоупотребление полномочиями. – Прим. ред.). Но те, кто реально стоял за освоением «юбилейного бюджета», — Вадим Потомский и бывший начальник УКХ Дмитрий Зуев (он сменил на этом посту Екатерину Стрелец. – Прим. ред.) – уже давно покинули область. А идейный вдохновитель «преобразования» улицы Ленина Ваагн Вермишян арестован по делу о коррупции в сфере строительства в родной ему Армении, — констатирует Рыбаков и напоминает, как в апреле 2016 года господин Вермишян обещал сделать улицу Ленина самой красивой в мире:

Ваагн Вермишян:

«Мы планируем реконструировать эту улицу, привести его (так в оригинале. – Прим. ред.) в порядок. Я надеюсь, что после реконструкции она будет одна из самых красивых улиц мира. Будет настоящая красивая, европейского уровня пешеходная улица. Я думаю, что горожане будут рады».

Однако мечты Вермишяна оказались несбыточными.

— Что же мы получили? В вопросе проведения работ в историческом центре, в охранной зоне еще следует разобраться правоохранительным органам, — считает депутат Рыбаков. – Я не буду говорить об архитектурном решении, об этом уже высказывались известные люди, имеющие профильное образование и опыт. Но по прошествии года стал подниматься вопрос о сносе так называемых саркофагов на «самой красивой улице мира».

Как говорят горожане, улицу Ленина «улучшили» в худшую сторону: клумбы-саркофаги разрушаются, потому что для их облицовки использовались материалы, не предназначенные для уличных конструкций. В результате постоянно идет ремонт, на который уходят деньги из бюджета.

— Применяемые материалы и качество выполненных работ не выдерживают никакой критики, — уверен Виталий Рыбаков. – Плитка, которая используется только для внутренних работ, уже пропиталась водой, и когда начнутся морозы, она будет разрушаться и дальше. Вопрос к госэкспертизе, к комитету по празднованию 450-летия Орла, к администрации города: кто согласовывал перечень материалов?

Депутат Рыбаков также напомнил о том, что весной 2019 года глава Орловской области Андрей Клычков выражал недовольство состоянием клумб на улице Ленина и обещал летом того же года заменить покрытие клумб и обустроить на них скамейки.

— С момента этого заявления никаких действий не предпринято, — отмечает Виталий Рыбаков, — а улица продолжает разрушаться. Технология и качество гарантийного ремонта вызывают обоснованное возмущение. Дошло до того, что в рамках гарантийного ремонта плитку приклеивали на «жидкие гвозди». А ведь есть еще ливневая канализация, которая вызывает нарекания. И капитальный ремонт зданий на центральной улице, в том числе включенных в реестр культурного наследия. Финансовые средства, направленные в регион федеральным центром, фактически потрачены на бутафорию. Счетная палата неоднократно высказывала претензии к организации работ и подготовке контрактной документации, к проведению контроля за качеством работ и к претензионной работе. Создалась ситуация, когда работы выполнены с браком, а претензии предъявить некому. Три года я веду переписку с надзорным ведомством. Перенаправления обращений лицам, принимавшим участие в освоении «юбилейного» бюджета, и многомесячные проверки указанных фактов вынудили меня обратиться в Генеральную прокуратуру. В 2018 году факты были подтверждены, и возбуждено уголовное дело, но правовая оценка до сих пор не дана. Сроки исковых требований подходят к концу, а вопросы так и остаются нерешенными. Кто и как согласовывал сам факт проведения ремонта в историческом центре города? Кто и как проводил экспертизу проекта и утверждал применяемые материалы? Кто и как производил контроль выполнения работ? Кто и как проводил приемку объекта? Как осуществлялся гарантийный ремонт? На каждом решении и акте есть подписи должностных лиц. Эти люди в большинстве своем никуда не делись, они в Орле и продолжают свою деятельность на руководящих должностях. Требуется реальная правовая оценка действий чиновников: Мерзликина, Зуева, Стрелец, Климовой, Минкина, Усикова, Муромского и Блохина, — убежден депутат.

В заключение Виталий Рыбаков заявил, что вынужден в очередной раз направить запросы в надзорное ведомство. О результатах их рассмотрения мы обязательно расскажем нашим читателям.