Депутат Рыбаков о губернаторе Потомском: птицу видно по полету

№4 (452) от 15 февраля 2017 г.

«Орловская среда» продолжает «отмечать» трехлетие пребывания в губернаторском кресле Вадима Потомского. В прошлом номере мы вспомнили первую пресс-конференцию тогдашнего врио губернатора, а сегодня решили поговорить о его деятельности на посту главы региона с одним из главных оппонентов Потомского – депутатом Орловского областного совета Виталием Рыбаковым.

– Когда три года назад Потомский приехал в Орловскую область, каким было ваше первое впечатление от знакомства с ним? Какие были ожидания? Оправдались ли они?

– Моя бабушка любила поговорку «Птицу видно по полету». И я сразу же вспомнил ее, когда Вадим Потомский приехал в нашу область. Чем больше я слушал его выступления, тем больше убеждался в справедливости этой поговорки. Учитывая мой жизненный опыт, мой опыт работы с людьми, я практически сразу понял, что с этим человеком в разведку идти нельзя. Что впоследствии и подтвердилось уже в ходе губернаторских выборов. Когда я собрал подписи для выдвижения меня кандидатом в губернаторы, заметьте, все было сделано легитимно, он, очевидно путем каких-то договоренностей, сделал так, чтобы меня сняла с выборов партия, которая меня же и выдвинула. Конечно, я не могу это утверждать однозначно, но в пользу этой версии говорит то, что близкий к руководству этой партии господин Рявкин вскоре после выборов был назначен заместителем губернатора Потомского. Правда, в скором времени он «прославился» скандально известной историей с фуа-гра и вынужден был уйти со своего поста с позором. Когда меня сняли с выборов, я стал внимательно наблюдать за ходом этих выборов. Я считал и по сей день считаю, что выборы были нелегитимными. Почему? Потому что я спрашивал многих своих земляков – и в частных беседах, и на всевозможных собраниях, встречах – кто ходил на выборы и кто голосовал за Потомского? Все отвечали честно. И если сравнить результаты этих ответов с официально озвученными результатами выборов, получается огромное несовпадение. Вы поверите, что после крайне неудачного правления одного «варяга» – я имею в виду Александра Козлова – за второго «варяга» Вадима Потомского проголосовало 90 процентов избирателей? Да и аналитические исследования, которые проводили журналисты, наблюдатели, гражданские активисты, были явно не в пользу официальных результатов.

Что касается ожиданий, то после губернаторства «варяга» Козлова к новому «варягу» я отнесся критически. Поэтому никаких ожиданий у меня не было. А вскоре пришло и полное разочарование, которое, думаю, теперь испытывают и многие жители Орловской области, вдоволь наслушавшиеся пустых заявлений и невыполнимых обещаний. Вспомним хотя бы про «Орлэкс», про нефтеперерабатывающий завод, про приборостроительный кластер. А ведь я еще в 2014 году в одном из интервью говорил, что ничего этого не будет. Потому что – опять вспомню бабушкину поговорку – птицу видно по полету. Этот человек не политик. И на сегодняшний день я системно показываю жителям нашего региона, кого они выбрали губернатором. Показываю, что произошла ошибка. Причем это была не столько ошибка простых избирателей, сколько ошибка руководителей муниципальных образований, которые поверили обещаниям Потомского, обеспечили ему всевозможную поддержку и максимальную явку граждан. Что они получили в результате? У муниципалитетов с подачи Потомского забрали все полномочия, которые могли влиять на поступление средств в местные бюджеты. Как в этих условиях работать руководителям? Как с них что-то можно требовать, если у них нет финансирования? Насколько мне известно из личных бесед с главами местных администраций, практически все они разочаровались в подходе к организации работы на местах со стороны Потомского.

– Орловские СМИ любят называть вас противником губернатора, оппозиционным политиком, непримиримым оппонентом, критиком. На ваш взгляд, такие определения справедливы? И как вы сами определяете свою позицию по отношению к губернатору Потомскому?

– Мое отношение действительно непримиримое. И не думаю, что в темном царстве появится луч света, как это утверждал Потомский на своей первой пресс-конференции в 2014 году. В темном царстве жители Орловской области живут все три года, в течение которых Потомский руководит областью. Почему? Все ключевые руководящие посты в администрации области занимают либо сослуживцы, либо друзья, либо знакомые, либо даже родственники Потомского – и, как правило, именно эти люди распоряжаются основными потоками бюджетных средств. Точно так же наиболее прибыльные контракты, например по юбилейным объектам, почему-то получили не орловские компании, а фирмы со стороны, в основном из северо-западного региона. При этом, как правило, в конкурсах эти фирмы были единственными участниками. Интересно, правда? Неужели местные подрядчики не хотели бы поучаствовать в тендерах и получить подряды на строительство юбилейных объектов? Думаю, хотели. Но с ними провели определенную работу – и расчистили конкурсные площадки для нужных фирм. Орловские компании в лучшем случае получали субподряды, то есть крошки со стола. А основная масса бюджетных денег, выделенных на юбилей Орла, ушла за пределы Орловской области.

Вы говорите, меня оппонентом губернатора называют? А как я могу спокойно смотреть на то, что в области происходит? Я здесь живу не один десяток лет, здесь мои дети родились, здесь мои родственники, я корнями здесь прирос. Я налоги здесь плачу. И как я могу, например, спокойно смотреть, когда осенью компания с северо-запада отремонтировала дорогу, а весной асфальт с нее сошел вместе со снегом? И все это происходит синхронно со сладкими обещаниями губернатора: «сделаем лучше, сделаем качественнее». А скандалы с невыплатой заработной платы? Нашим же рабочим не платят за выполненную работу – в том числе и на юбилейных объектах. Сколько на сегодняшний день мы знаем случаев? Последний пример – совсем недавний, когда без зарплаты оставили строителей так называемого «Титаника» – людям не заплатили за четыре месяца, да еще и трудовые книжки не оформили, теперь они вообще на работу устроиться не могут. Я общаюсь с руководителями наших орловских строительных фирм, которые из-за второго пришествия варягов в нашу область вынуждены работать в соседних регионах – по подряду. И они рассказывают, какие, например, условия в Брянской области: во-первых, преимущество имеют фирмы, зарегистрированные в регионе, во-вторых, вопрос о каких-то откатах не стоит – там с этим очень строго. Или возьмем Белгородскую область. Там сейчас, кстати, работает наш известный дорожник Колодезный – он уехал из Орла еще при Козлове. Я там был несколько раз: там такие дороги, что нам и не снилось. Вот там губернатор Евгений Савченко работает по-настоящему.

– Что, по вашему мнению, изменилось в Орловской области за три года пребывания Потомского в губернаторском кресле?

– Считаю, что никаких хороших изменений не произошло. Ни один завод не запущен. Увеличили в разы кадастровую стоимость земли, в разы же вырос земельный налог, увеличился транспортный налог – и все это ударило в первую очередь по карману граждан и по бизнесу. То есть вопреки указанию президента не увеличивать налоговую нагрузку в кризисный период Вадим Потомский со своей командой «продавил» через облсовет рост всех этих платежей. Я голосовал против. Ну и потом, как я убедился, Потомский – мастер лишь в одном – в работе с бюджетными деньгами. То есть он может только делить уже готовый, испеченный пирог, действовать как потребитель, а не как созидатель. Какими кадрами он себя окружил? Как мы хорошо помним, кого-то из его команды отсюда увезли в наручниках, как-то странно, скоропостижно уволился его заместитель Бабкин, после которого остался лишь опечатанный кабинет, а ведь Потомский называл его финансовым гением… А всякие макарчуки, кулики, рявкины и прочие, и прочие? Сейчас на слуху имя господина Дисмана – советника Потомского, который руководил той самой фирмой, оставившей без зарплаты строителей «Титаника». Не знаю, чем все это кончится – может быть, уголовными делами?

Так что если и были какие-то изменения, то только к худшему. Самый яркий пример – празднование юбилея Орла, на подготовку к которому были потрачены огромные деньги. И они были потрачены зря. Возьмем хотя бы реконструированную набережную в Орле, там работала небезызвестная фирма из Петербурга «Балтстрой». Я неоднократно выезжал на место и сделал несколько видеорепортажей. И я утверждаю, что эта набережная будет разрушаться. Это сложное гидротехническое сооружение, и при ее реконструкции, на мой взгляд, применили неподходящую марку бетона. Весной мы намерены провести независимую экспертизу на предмет качества бетона, и не исключено, что по результатам этой экспертизы последует обращение в генеральную прокуратуру. Есть вопросы и к качеству работ. Когда, например, укладывали тот же бетон, не применялись виброустановки, что повлияло на его плотность и привело к высокой гигроскопичности. А ведь на эти работы было потрачено 340 миллионов рублей наших народных денег.

Какие еще изменения произошли за эти три года? Закрылись заводы: «Орлэкс», «Этанол», «Алроса», Ветсанутильзавод в предбанкротном состоянии, «Дормаш» вот-вот станет банкротом – список можно продолжать.

– Как человек, долгое время успешно занимавшийся бизнесом, как вы оцениваете сегодняшние отношения власти и бизнеса в Орловской области?

– Оцениваю отрицательно. Потомский как-то высказался, что в этом виноваты журналисты, которые пишут про Орловскую область только плохое и распугивают инвесторов. При чем здесь журналисты? Инвесторы, когда хотят войти в регион, прежде всего делают рекогносцировку на местности, наводят справки. А если посмотреть статистику, мы увидим, что в последние три года в Орловской области многие предприятия или закрылись, или были вынуждены перерегистрироваться в других регионах, как это сделали предприниматели с «Лесоторговой», «Орловской Нивой» – после известных событий, связанных с прессингом и провокациями; как это в январе собирается сделать Мценский завод по обработке цветных металлов, которому не дают спокойно работать. Скажите, губернатор, у которого в регионе это происходит, может считаться патриотом области и эффективным руководителем? У меня такое ощущение, что он делает все наоборот, чтобы здесь была выжженная земля. Но он-то уедет рано или поздно, а нам здесь жить.

– Кстати, недавно Потомский потребовал от подчиненных найти меры воздействия на предпринимателей, которые работают в Орловской области, но зарегистрированы в других регионах. Как вы считаете, что это было: попытка найти компромисс или угроза?

– Я считаю, что он просто не подумал. Прежде чем делать подобные заявления, ему надо было бы почитать законы, пройти курсы ликбеза. Наша Государственная дума принимает правильные законы, которые дают предпринимателям право, особенно в кризисной ситуации, выбирать регионы с наиболее благоприятным климатом для ведения бизнеса. О необходимости защиты бизнеса от административного произвола неоднократно заявлял и наш президент Владимир Владимирович Путин. Именно президент внес в Госдуму законопроект о персональной ответственности представителей силовых структур за незаконное преследование и разрушение бизнеса. Так что никакие удельные князьки в этом случае не могут помешать бизнесу успешно работать. Да, конечно, можно организовать налоговую проверку или проверку УБЭПа, но для честного бизнеса – это как укус комара. К тому же у предпринимателей есть право жаловаться в вышестоящие инстанции. А поток жалоб из Орловской области в Москву идет очень большой. И статистика этих жалоб позволяет определять рейтинг губернатора, определять, на своем ли месте он находится.

– Совсем недавно губернаторские СМИ отрапортовали о громкой победе Потомского, который заключил инвестиционное соглашение со словенской фирмой «Рико». Озвучиваются просто фантастические суммы инвестиций – 25 миллиардов рублей. Нам обещают построить целых четыре завода, создать несколько тысяч рабочих мест. Что вы думаете по поводу этого проекта?

– Скажу сразу: это очередной прожект коммуниста Потомского. Он любит громкие цифры и громкие лозунги – очевидно, сказывается коммунистическая традиция. Если вспомнить, каких инвесторов он обещал сюда привести за три года своего правления, то тут уже должен собраться целый интернационал – из Бенина, из Эфиопии, из Ирана и так далее. И все это заканчивалось подписанием соглашений о намерениях – не более. О каких многомиллиардных инвестициях словенской фирмы можно говорить, если вся Словения по территории примерно равна нашей Орловской области? И какова там емкость денежной массы? То есть инвестиции в 400 миллионов евро – это очередной миф. Ничего не будет. Нам, например, обещают кожевенную фабрику и обувное производство. Но прежде чем подписывать подобные соглашения, необходимо исследовать сырьевую базу, рынок сбыта, провести экологическую экспертизу. Где взять сырье для этих предприятий, кто его будет возить? Смешно становится, когда Потомский говорит, что только на обувной фабрике будет 3200 рабочих мест. Обувных фабрик с таким количеством персонала нет уже ни в России, ни за рубежом: производственные линии полностью автоматизированы. Зачем вводить в заблуждение граждан нашей области? Впрочем, товарищ Потомский говорил, и что соглашение со словенцами будет подписано в присутствии президентов России и Словении. На самом деле, подписание произошло в рамках российско-словенского бизнес-форума, о подписании в присутствии первых лиц государств речи даже не шло.

В общем, повторю: это очередной невыполнимый прожект, цель которого – держать граждан области в режиме пустого ожидания, раздавая громкие посулы и обещания. Но жители Орловской области давно поняли, что за птица Потомский. По полету увидели.

– О мнении граждан вы, как я понимаю, знаете не понаслышке: как депутат постоянно общаетесь с избирателями, и наверняка они высказывают свое отношение к деятельности губернатора. Что граждане говорят?

– Что касается Потомского, то люди задают мне единственный вопрос: «Когда же он уедет?»

– У вас есть ответ на этот вопрос?

– Могу ответить, что лучше бы ему это сделать до прихода весны. Потому что весной сойдет снег, и станет видно качество работы на юбилейных объектах. Залезьте на крыши наших театров. Я туда поднимался. Там ничего не сделано. Зимой на крыше драмтеатра латали дыры, хотя по технологии этого нельзя делать. Почему это происходит? Потому что пришлые компании освоили здесь бюджетные деньги – и были таковы. А я повторю: нам здесь жить.

– Недавно в интервью одному из изданий вы сказали, что в настоящее время эффективно работать во власти в Орловской области, делать что-то реальное невозможно. Почему? И при каких условиях эффективная работа оказалась бы возможной, по-вашему?

– Сегодня почти во всех регионах центральной России просматривается такой тренд, как опора на местные кадры. И там, где регион возглавляет местный губернатор, дела, как правило, идут успешно. Потому что только местные кадры знают проблемы региона изнутри. И местный руководитель должен будет отвечать перед жителями региона, которые всегда могут спросить его : «А где результаты твоей работы?» А «варяги» натворят дел и уедут куда-то. И с кого спрашивать?

– Как по-вашему, можно ли исправить сложившуюся в области критическую социально-экономическую ситуацию? У вас есть рецепт?

– Рецепт есть. Досрочные выборы. И местный губернатор. Я, кстати, на себя не намекаю.

Беседовала Татьяна Филева