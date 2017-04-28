В среду 16 августа депутат городского совета Игорь Коновалов не смог попасть на заседание комитета областного совета. Дело в том, что вход в здание облправительства возможен только по предварительной записи или по пропускам. Происходящее снял на мобильный телефон коллега Коновалова депутат облсовета Игорь Рыбаков. На видео видно, что охрана областной администрации не пускает депутата городской администрации, ссылаясь на скрытые инструкции, согласно которым, депутаты городского совета не имеют свободного доступа в здание. В то же время заместитель сити-менеджера Мерзликин проходит на равных правах с депутатами областного совета. Таким образом, получается, что зам сити-менеджера имеет более высокий ранг чем избранный народом депутат городского совета.

Кстати, это не первый случай, как пишут «Орловские новости», 14 августа с аналогичной проблемой — нревозможностью пройти в облправительство — столкнулся и депутат горсовета от фракции КПРФ Иван Дынкович. «Это вообще, конечно, ситуация ненормальная и отношение такое к «городским» непонятно», — написал он на своей страничке в «Фейсбуке».