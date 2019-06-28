Депутаты горсовета опять вернутся к обсуждению фонтана в сквере Ермолова

Вопрос изменения архитектурного облика сквера Генерала Ермолова в связи с размещением фонтана вызвал бурное обсуждение на июньской сессии Горсовета. При голосовании возникло недоразумении с подсчетом голосов. Напомним, что для принятия положительного решения требовалось собрать 2/3 от установленного числа депутатов. И итоге вопрос будет еще раз рассмотрен на заседании городского Совета. Такое решение принял мэр Орла Василий Новиков.

Основные споры возникли по целесообразности изменения облика уже сформированного сквера, в то время, как Орле полно неблагоустроенных парков и скверов, а в районах новостроек нет ни одного фонтана. Между тем, 150 млн рублей на строительство фонтана и благоустройство прилегающей территории выделяет ПАО «Сбербанк». Областные власти настаивают, что эти деньги нельзя потратить никуда кроме — ни на парк Победы, который по сути представляет собой кусок леса в черте города, ни на Дворянское гнездо. При этом более четверти взрослых деревьев будет просто уничтожено (они не переживут пересадку в новое место, так как в питомниках проводят регулярную подрезку корней и поэтому из питомника изъять взрослое дерево можно. С места постоянного произрастания — нельзя.

Не спросили мнение по поводу предстоящих перемен и у жителей города (напомним, ранее на благоустройство сквера Ермолова скидывались всем миром и вполне логично, что жители должны решать — можно ли уничтожать деревья, которые приобретались за их деньги). Между тем, на сессии депутатов попытались убедить, что будут еще публичные слушания и уж там-то мнение жителей будет учтено. Напомним, что на публичных слушаниях по строительству завода ПВХ большинство жителей высказалось против. Это мнение областными чиновниками было легко и непринужденно проигнорировано.

Вызвало недоумение и предложение по фонтану. Как известно, Орел расположен не в тропиках. Следовательно, большую часть года сквер в центре города будет «укращать» зеленое укрытие фонтана. Подобные устройства на зиму обычно демонтируют. Депутаты не согласились с тем, что памятник Еромолову будет большую часть года «украшен» непонятной конструкцией.

Не решен и самый главный вопрос — дорожный. По проекту движение вдоль трамвайных путей перекрывается. Как это отразится на дорожной ситуации в городе — никто не пояснил. Депутатам представили лишь внешний облик сквера. Между тем, многие депутаты, говорили о недопустимости закрытия проезда по переулку Воскресенскому при реализации предлагаемого проекта. Эту же позицию поддержал мэр города: «Я – за максимальное сохранение проезда».

Голосование вызвало протест ряда депутатов. После завершения сессии, изучив протокол, фиксировавший в том числе результаты голосования, мэр города Василий Новиков принял решение еще раз рассмотреть спорный вопрос на ближайшем заседании городского совета.