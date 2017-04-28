Детская больница в Орле обзавелась аптекарским огородом

На территории НКМЦ (ранее областной детской больницы) появился аптекарский огород. Устроили его силами сотрудников клиники и под внимательным и чутким руководством ландшафтного дизайнера Веры Соколовой, — сообщили в пресс-службе НКМЦ.

Теперь под окнами палат с больными детишками будут расти лечебные травы и кустарники: зверобой, чабрец, окопник, душица, ромашка мята, тысячелистник. Осенью здесь подготовили участок и высадили первые растения, многие из которых были привезены с разных уголков Орловщины и соседних областей.

 

Строительство дороги по улице Раздольной в Орле завершается
В Орловской области водитель «Рено-Логан» умышленно совершил наезд на сотрудника ДПС
В 2016 году орловские малыши и школьники будут питаться продуктами местного производства
Опубликовано 09 Июн 2017 в 11:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 10

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"