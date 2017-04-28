Детская больница в Орле обзавелась аптекарским огородом

На территории НКМЦ (ранее областной детской больницы) появился аптекарский огород. Устроили его силами сотрудников клиники и под внимательным и чутким руководством ландшафтного дизайнера Веры Соколовой, — сообщили в пресс-службе НКМЦ.

Теперь под окнами палат с больными детишками будут расти лечебные травы и кустарники: зверобой, чабрец, окопник, душица, ромашка мята, тысячелистник. Осенью здесь подготовили участок и высадили первые растения, многие из которых были привезены с разных уголков Орловщины и соседних областей.