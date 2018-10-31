Диалога не получилось

338 (531) от 31 октября 2018 г.

29 октября на у памятника Героям-комсомольцам в Орле прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию комсомола. Помимо официальных лиц и массовки в празднике приняли участие и несколько гражданских активистов, которые провели у памятника одиночные пикеты.

— Мы, те, кому за пятьдесят , тоже были комсомольцами, и это был в том числе и наш праздник, — рассказала «Орловской среде» орловчанка Марина Прокофьева. — Но радоваться, видя разруху в городе, невозможно. На многочисленные проблемы, с которыми каждый день сталкиваются горожане, власть не реагирует, поэтому, выйдя на пикет, я хотела привлечь внимание наших руководителей и получить возможность диалога с ними.

До 11 часов все было спокойно: меня опросили более десятка работников полиции , никаких предупреждений и разъяснений по проведению пикета мне не давали. Жители меня поддерживали и выражали солидарность.

Когда же на мероприятие прибыли наши первые лица мне предложили опустить плакат и покинуть место проведения пикета, объяснив, что в противном случае меня увезут. Я возразила, что пришла выразить свою позицию в целях решения проблем десятков тысяч жителей нашего региона и что политикой я не занимаюсь. Я стояла с плакатом, ни к чему не призывала, но люди в форме вдруг начали предъявлять мне претензии, обещая наложить большой штраф. На мои вопросы, почему поначалу спокойное отношение ко мне через полчаса изменилось, почему сотрудники полиции не предупредили и предотвратили мои нарушения, если такие я могла совершить, мне неожиданно ответили, что это распоряжение губернатора. Тем не менее с пикета я не ушла, и от меня отстали.

После закладки капсулы с посланием для потомков и закрытия мероприятия А.Клычков набрался смелости подойти ко мне . Я надеялась, что у меня получится диалог с губернатором, и он пригласит меня на прием для обсуждения проблемных вопросов. Но надежда оказалась напрасной: Клычков сообщил, что в очереди к нему на прием стоят три тысячи человек, и что принять меня он не может… На моем плакате было написано: «А. Клычков! БЕГ ОТ ДОЛЬЩИКОВ И ОТ ПРОБЛЕМ — ТОГДА ВЫ НАМ ЗАЧЕМ?». Как показало общение с Клычковым, вопрос был поставлен правильно.