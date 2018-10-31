31 октября 2018



Диалога не получилось

338 (531) от 31 октября 2018 г.

29 октября на у памятника Героям-комсомольцам в Орле прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию комсомола. Помимо официальных лиц и массовки в празднике приняли участие и несколько гражданских активистов, которые провели у памятника одиночные пикеты.

 

— Мы, те,  кому  за  пятьдесят , тоже были  комсомольцами,  и  это был в том числе и наш  праздник, — рассказала «Орловской среде» орловчанка Марина Прокофьева. —  Но  радоваться,  видя разруху  в  городе,  невозможно. На многочисленные проблемы, с которыми каждый день сталкиваются горожане, власть не реагирует, поэтому, выйдя на пикет, я хотела привлечь  внимание  наших  руководителей и  получить  возможность  диалога с ними.

До  11 часов  все  было  спокойно:  меня  опросили  более  десятка  работников  полиции , никаких  предупреждений  и  разъяснений  по проведению пикета мне  не  давали. Жители меня  поддерживали  и  выражали  солидарность.

Когда  же на мероприятие прибыли наши  первые  лица  мне  предложили опустить  плакат и   покинуть место проведения пикета, объяснив, что в  противном  случае  меня   увезут.  Я возразила, что  пришла   выразить  свою  позицию в  целях  решения  проблем  десятков  тысяч  жителей  нашего региона и что  политикой  я  не  занимаюсь. Я  стояла с плакатом, ни  к  чему  не  призывала,  но люди  в  форме вдруг  начали предъявлять мне претензии, обещая наложить  большой  штраф.  На  мои  вопросы,  почему поначалу спокойное отношение ко мне  через  полчаса  изменилось,  почему сотрудники полиции не   предупредили  и  предотвратили  мои   нарушения,  если  такие  я  могла  совершить, мне неожиданно ответили,   что это  распоряжение  губернатора. Тем не менее с пикета я не  ушла,  и от  меня  отстали.

После  закладки капсулы с  посланием  для  потомков   и  закрытия  мероприятия  А.Клычков   набрался  смелости  подойти ко  мне . Я  надеялась, что у меня получится  диалог  с губернатором, и  он  пригласит меня на  прием  для  обсуждения  проблемных вопросов.  Но надежда оказалась напрасной: Клычков сообщил, что в очереди к нему на прием стоят три тысячи человек, и что принять меня он не может… На моем плакате было написано: «А. Клычков! БЕГ ОТ  ДОЛЬЩИКОВ  И  ОТ  ПРОБЛЕМ —  ТОГДА  ВЫ  НАМ  ЗАЧЕМ?». Как показало общение с Клычковым, вопрос был поставлен правильно.

 

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Опубликовано 31 Окт 2018 в 14:41. В рубриках: Общество. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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