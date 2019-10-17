Для сельских почтальонов закупят отпугиватели собак

Для орловских почтальонов в ближайшее время закупят 1984 новых устройства для отпугивания собак, сообщает пресс-служба УФПС Орловской области.

Устройство для отпугивания собак работает на расстоянии 20 метров и выдаётся почтальонам в тех муниципалитетах, где существует угроза нападения бродячих животных. Большее количество устройств будет выдано сельским почтальонам. Часть устройств получат и городские почтальоны.

Закупки ультразвуковых отпугивателей проводятся на регулярной основе по факту поломки либо в связи с истекшим сроком эксплуатации прибора, а также по заявлениям почтальонов в районах, где появляется угроза нападения бродячих и диких животных. Кроме того, Почта России совместно с администрациями муниципальных образований Орловской области регулярно проводит разъяснительные беседы с местным населением на предмет содержания домашних животных.