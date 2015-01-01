До сих пор не определен подрядчик по ремонту 4-х дворов

Из 73 дворов, которые планируется отремонтировать в текущем году, подрядчик еще не определен по четырем. На сегодня в 24 дворах ведутся работы, причем в восьми уже полностью уложен асфальт, — рассказал начальник МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» Сергей Костиков.

«Полностью закончить работу с асфальтом должны к 1 сентября, затем можно будет только вести приемку, заниматься лавочками, урнами, освещением», — отметил Костиков.

Председатель комитета Владимир Букалов отметил, что подрядчики допускаются к работе только при наличии техники, людей и запаса материалов: «Это предотвратит ситуацию, когда старые бордюры выкорчевывали и оставляли двор разрытым на несколько недель».

Между тем, депутаты так и не смогли получить четкий ответ на вопрос — есть ли у подрядчиков график выполнения работ и следят ли в УКСе за его соблюдением. Это как раз та проблема, с которой столкнулись в Орле в прошлом году. Пока власти заверяют, что все идет по плану. Но и в прошлом году подобные отчеты звучали весь сезон, пока не стало очевидно, что программа сорвана. Даже по выполненным объектам возникла масса претензий.

Мэр Орла Василий Новиков отметил, что в этом году подрядчикам сразу было предложено не распылять силы по множеству объектов. «Нельзя было вновь допустить ситуацию, когда подрядчик вскрывает бордюры и оставляет разрушенный двор на несколько недель, работая на другом объекте. До конца сделали один двор — перешли к следующему», — рассказал Василий Новиков.

По такому принципу уже завершается работа по адресам: Металлургов, 6; Маринченко, 22; Ломоносова, 7; Пушкина, 24 и другим.

В тоже время под контролем депутатов исправляются недостатки, допущенные при ремонте дворов в прошлом году. Причины недостатков называют сами жители:

«Ремонтировали в ноябре под дождем, сегодня даже бордюры стали рассыпаться», — говорит жительница Шпагатного переулка Райана Блок. Похожую причину плохого качества ремонта называют и жители Бетонного переулка: «Асфальт привезли, когда уже было холодно и машины перед разгрузкой простояли во дворе несколько часов, укатывали остывший».

На сегодня переложен асфальт, сквозь который этой весной проросла трава по адресам: Пожарная, 25 и Жилина 2, заменены некачественные бордюры по адресам: Шпагатный, 61, Советская, 30. По ряду дворовых территорий у депутатов остались претензии к подрядчикам. Так, предстоит исправить недостатки прошлогоднего ремонта на округах депутатов Тимура Нерушева (Бетонный пер., 12), Александра Головина — (Калинина, 2, 8).