26 февраля 2020



Дорогу в переулке Межевом все же доделают

В начале мая ПАО «Орелстрой» приступит ко второму, завершающему этапу ремонта дороги по переулку Межевому. “Разбор полетов” по поводу ситуации, связанной со строительством дороги по переулку Межевой, прошел в городском совете. Напомним, компания «Орелстрой» несколько лет назад начала масштабное строительство многоэтажных домов. За это время крупная техника разбила дорогу. Жители, которые приобрели жилье в новостройках и те, кто проживает рядом, в частном секторе пришлось несладко. Они обратились к своим депутатам. Коллег поддержал мэр Орла Василий Новиков. Он не единожды проводил совещания, как в администрации, так и непосредственно с выездом на место. Тогда же градоначальник поручил разработать дорожную карту, согласно которой будет производиться строительство дороги.
Первый этап работ завершен полностью.

К настоящему времени закончены работы по ремонту ливневой канализации до насосной станции. Однако, по мнению главы администрации Северного района Владимира Маркина, все еще существует проблема с заливом части домов частного сектора, которые находятся рядом с массовом многоэтажной застройки.
Между компаниями «Орелстрой» и «Ростелеком» достигнута договорённость о переносе сетей. Заключен договор, согласно которому земляные работы проводит ПАО «Орелстрой», а по коммуникациям – ПАО «Ростелеком». Кроме того, для того, чтобы построить новую полосу дорожного движения, «Газпром» выполнил перечень необходимых работ по переносу сетей. Условно они были разделена на два этапа: под новым полотном и под старым полотном.

Также было отмечено, что при наступлении благоприятной погоды ПАО «Орелстрой» приступит к работам по укладке дорожного полотна. Ориентировочно уже в начале в мая этого года.

Между тем у заместителя председателя горсовета Сергея Себякина возникло к руководству ПАО «Орелстрой» ряд вопросов. Так, Сергей Себякин обратил внимание компании на тот факт, что после завершения основных работ на дороге, необходимо сделать и проезд между домами до улицы Михалицына. Кроме того, по мнению депутата уже сейчас надо продумать вопросы о переносе светофора, временного тротуара, который необходимо оборудовать ограждением и освещением.

 

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Опубликовано 26 Фев 2020 в 16:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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