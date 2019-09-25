25 сентября 2019



Две трети заболевших ОРВИ — дети

За прошедшую неделю (с 16 по 22 сентября 2019 года) в области зарегистрировано 3 763 случая заболеваний острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) верхних и нижних дыхательных путей. Дети в возрасте до 14 лет составили 68,7% от общего числа заболевших.

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, вирусы гриппа не обнаружены, что говорит о благоприятном периоде для проведения прививочной кампании против гриппа. Орловцам напомнили, что беременные составляют группу высокого риска по неблагоприятному течению респираторных инфекций, среди которых грипп является лидирующим заболеванием, часто заканчивающимся трагично для самой беременной и ее будущего ребенка.

Наиболее важными факторами риска, приводящими к госпитализации беременных, больных гриппом, являются: обострение существовавшей ранее бронхиальной астмы, ожирение, сахарный диабет, поздние сроки беременности. Число госпитализированных беременных с респираторными гриппоподобными заболеваниями увеличивается в зависимости от срока беременности (1,4% во втором триместре и 4,7% — в третьем триместре).

Нельзя забывать, что одним из распространенных осложнений гриппа является пневмония. А лечение пневмонии у беременно является сложным из-за необходимости применения сильных антибактериальных средств, не все из которых разрешены к использованию во время беременности.

При этом, перинатальная смертность регистрируется достоверно чаще среди младенцев, родившихся от больных гриппом женщин (39:1000 рождений), в сравнении с таким же показателем у детей от неинфицированных гриппом матерей (7:1000 рождений).

Течение гриппа в третьем триместре беременности более часто является показанием для родоразрешения путем операции кесарева сечения.

В качестве наиболее эффективной меры защиты от гриппа беременным и женщинам, планирующим беременность в текущий эпидемический сезон, рекомендуется вакцинация инактивированными противогриппозными вакцинами.

 

23 февраля в Орле прогремит праздничный салют
Орловские зрители увидят необычный художественный проект
В Мценске убит 38-летний мужчина
Опубликовано 25 Сен 2019 в 17:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"