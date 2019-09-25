Две трети заболевших ОРВИ — дети

За прошедшую неделю (с 16 по 22 сентября 2019 года) в области зарегистрировано 3 763 случая заболеваний острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) верхних и нижних дыхательных путей. Дети в возрасте до 14 лет составили 68,7% от общего числа заболевших.

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, вирусы гриппа не обнаружены, что говорит о благоприятном периоде для проведения прививочной кампании против гриппа. Орловцам напомнили, что беременные составляют группу высокого риска по неблагоприятному течению респираторных инфекций, среди которых грипп является лидирующим заболеванием, часто заканчивающимся трагично для самой беременной и ее будущего ребенка.

Наиболее важными факторами риска, приводящими к госпитализации беременных, больных гриппом, являются: обострение существовавшей ранее бронхиальной астмы, ожирение, сахарный диабет, поздние сроки беременности. Число госпитализированных беременных с респираторными гриппоподобными заболеваниями увеличивается в зависимости от срока беременности (1,4% во втором триместре и 4,7% — в третьем триместре).

Нельзя забывать, что одним из распространенных осложнений гриппа является пневмония. А лечение пневмонии у беременно является сложным из-за необходимости применения сильных антибактериальных средств, не все из которых разрешены к использованию во время беременности.

При этом, перинатальная смертность регистрируется достоверно чаще среди младенцев, родившихся от больных гриппом женщин (39:1000 рождений), в сравнении с таким же показателем у детей от неинфицированных гриппом матерей (7:1000 рождений).

Течение гриппа в третьем триместре беременности более часто является показанием для родоразрешения путем операции кесарева сечения.

В качестве наиболее эффективной меры защиты от гриппа беременным и женщинам, планирующим беременность в текущий эпидемический сезон, рекомендуется вакцинация инактивированными противогриппозными вакцинами.