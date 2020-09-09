Экс-директор орловского Фонда капремонта угодил под следствие

Бывшему директору Регионального Фонда капитального ремонта следствием предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенное в особо крупном размере), ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

Это стало результатом дополнительных следственных и процессуальные действий совместно со следственным комитетом, где кстати, уже находилось в производстве дело по факту хищения денежных средств НО «Региональный Фонд капитального ремонта» на общую сумму более 28 млн рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2016 году между ООО «Москомреставрация» и НО «РФКР» заключен ряд договоров на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории г. Орла и г. Ливны. Фактически работы по ним были проведены не в полном объеме, а в соответствующих актах отражены недостоверные сведения об объемах выполненных работ. По версии следствия, бывший директор Фонда получил коммерческий подкуп в размере примерно 25% от стоимости этих договоров за невоспрепятствование их заключению, при его пособничестве должностными лицами подрядчика совершено хищение денежных средств Фонда в общей сумме более 28 млн рублей.

Ранее двум должностным лицам ООО «Москомреставрация» следствием предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время данное уголовное дело расследуется, ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры области, — сообщили в пресс-службе ведомства.