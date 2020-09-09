9 сентября 2020



Экс-директор орловского Фонда капремонта угодил под следствие

Бывшему директору Регионального Фонда капитального ремонта следствием предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенное в особо крупном размере), ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

Это стало результатом дополнительных следственных и процессуальные действий совместно со следственным комитетом, где кстати, уже находилось в производстве дело по факту хищения денежных средств НО «Региональный Фонд капитального ремонта» на общую сумму более 28 млн рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2016 году между ООО «Москомреставрация» и НО «РФКР» заключен ряд договоров на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории г. Орла и г. Ливны. Фактически работы по ним были проведены не в полном объеме, а в соответствующих актах отражены недостоверные сведения об объемах выполненных работ. По версии следствия, бывший директор Фонда получил коммерческий подкуп в размере примерно 25% от стоимости этих договоров за невоспрепятствование их заключению, при его пособничестве должностными лицами подрядчика совершено хищение денежных средств Фонда в общей сумме более 28 млн рублей.

Ранее двум должностным лицам ООО «Москомреставрация» следствием предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время данное уголовное дело расследуется, ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры области, — сообщили в пресс-службе ведомства.

 

Орловские полицейские установили личность подозреваемой в убийстве новорожденного
Орловские полицейские задержали 17-летнюю девушку, обворовавшую свою соседку
В Орле выберут лучшее чучело Масленицы
Опубликовано 09 Сен 2020 в 16:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"