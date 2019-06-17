17 июня 2019



Экс-преподаватель ОГУ осужден за незаконное производство и покушение на сбыт более 90 кг наркотиков

Свердловский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Орла, бывшего преподавателя ОГУ им. Тургенева.

Он признан виновным в  незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, совершенном организованной группой, в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершенном организованной группой,  в покушении на незаконное производство наркотических средств, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.
В суде установлено, что подсудимый, действуя в составе организованной преступной группы (уголовное дело в  отношении остальных ее членов расследуется отдельно), нашел домовладение в п. Куракинский Разьезд Свердловского района, перевез туда полученное от иных участников преступной группы через тайники-закладки оборудование и химические вещества, после чего незаконно произвел синтетическое наркотическое средство общей массой более 23 килограммов, которое расфасовал в отдельные пакеты и попытался сбыть.  Преступление не было доведено до конца по не зависящим от него и членов группы обстоятельствам, поскольку наркотическое средство было изъято сотрудниками УФСБ России по Орловской области.
Он же, действуя в составе организованной группы, совершил покушение на незаконное производство наркотического средства общей массой 69 килограммов, однако преступная деятельность также  была пресечена.
Подсудимым в ходе предварительного следствия с правоохранительными органами было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя  признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с конфискацией в доход государства двух автомобилей и домовладения, использованных осужденным при совершении преступлений.
Приговор в законную силу не вступил.

По информации прокуратуры Орловской области

 

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Опубликовано 17 Июн 2019 в 17:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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