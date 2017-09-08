Эксперты ОНФ назвали самые распространенные жалобы граждан

Эксперты проанализировали жалобы, которые поступили в Общероссийский народный фронт (ОНФ) за I полугодие 2017 г. На первом месте по числу обращений оказались проблемы обманутых дольщиков, далее следуют жалобы на благоустройство территорий и обращения по поводу действий или бездействия органов исполнительной власти и судов. Все обращения, которые поступают в Народный фронт, рассматриваются, и в рамках имеющихся компетенций прорабатываются региональными отделениями, профильными проектами и рабочими группами Движения.

Всего за первые шесть месяцев года в Народный фронт поступило 9909 письменных обращений. По сравнению с 2016 г. ТОП жалоб изменился незначительно – тогда основную массу обращений также составляли проблемы, связанные с жилищным комплексом (благоустройство, дольщики, тарифы ЖКУ, управление домами и т.п.). Но в этом году с третьего места на первое вышла проблема дольщиков. При этом из ТОП-10 ушли проблемы занятости населения.

Большее количество обращений по проблеме долевого строительства связано с тем, что люди, купившие квартиры на этапе строительства, проживают в основном в крупных городах и подают групповые жалобы (Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и др.) Тема обманутых дольщиков была подняла на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» в апреле этого года. Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин тогда отметил, что это «общая проблема для всей страны, которая возникла из недостаточной отрегулированности этой сферы деятельности».

Второй по частоте обращений темой остается учет при благоустройстве и строительстве мнения граждан. Например, жители дома 14 по пр. Аметхана-Султана г. Махачкала пожаловались в региональное отделение ОНФ по поводу группы лиц, которые незаконно пытались присвоить придомовой участок, отведенный под строительство детской площадки. Обращения в прокуратуру не имели успеха, но после вмешательства активистов ОНФ незаконные заграждения снесли, а дом включили программу по благоустройству.

Третья группа проблем — бездействие органов власти, когда они не реагируют на обращения жителей, не исполняют предписания вышестоящих органов власти, прокуратуры.

Четвертый блок связан с судами: граждане жалуются на злоупотребления судей, приставов и сложность обжалования решений.

На пятом месте – дорожные проблемы (проблемы с сообщением, стоимостью проезда, ремонтом дорог).

Шестую строчку рейтинга обращений граждан занимают экологические проблемы, незаконная вырубка (и застройка) парков и лесов.

Еще три строчки рейтинга также относятся к жилью и ЖКХ: граждане сообщают о нарушениях при управлении многоквартирными домами, ликвидации аварийного жилья, обеспечении доступным жильем.

«Обращения, которые поступают в Народный фронт и которые относятся к компетенции ОНФ, в обязательном порядке направляются в профильные центры и проекты ОНФ (Центр по проблемам экологии и защиты леса, «За права заемщиков» и другие), а также рабочие группы и региональные отделения, которые берут их в работу, — пояснила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева. — Люди ищут у нас поддержку по самым разным вопросам, решение которых может занимать от нескольких дней до нескольких месяцев. Конечно, среди них немало тем, которые находятся вне нашей компетенции. Но если проблема носит массовый характер, то федеральные рабочие группы ОНФ ищут варианты ее решения — собирают экспертные совещания, круглые столы, после чего выработанные предложения мы направляем в органы исполнительной власти. Так было, например, с социальными нормами потребления электроэнергии, которые планировалось ввести в 2014 г., что могло привести к росту тарифов для населения. ОНФ тогда удалось приостановить введение этих норм. Если же проблема носит системный характер, требует изменений в российском законодательстве, тогда речь идет о подготовке необходимых законопроектов, которые депутаты–активисты ОНФ затем вносят в Госдуму и добиваются их принятия».

Пресс-служба ОНФ