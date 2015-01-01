Эксперты референтного центра проверили молоко из орловских магазинов

Корреспондента одного из областных телеканалов заинтересовало качество молочной продукции, которая реализуется в магазинах Орла. С просьбой провести исследования представитель СМИ обратился в лабораторию ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора».

Для эксперимента отобрали «молочку» в крупном сетевом магазине и небольшом торговом павильоне. Было закуплено три пачки творога (массовая доля жира 2,0%, 5,0%,9,0%) и три пакета молока пастеризованного молока (массовая доля жира 2,5%,3,2%,3,2%). Продукцию исследовали на микробиологические показатели: бактерии группы кишечной палочки (БГКП); золотистый стафилококк; дрожжи; плесени; бактериальную обсемененность; а также на физико-химические показатели: определили массовую долю белка и жира.

В результате исследований трех проб творога было установлено: липецкий творог с массовой долей жира 2,0% (г. Липецк и 9,0%) г. Лебедянь соответствует установленным нормам . В белгородском твороге с массовой долей жира 5,0% г. Старый Оскол выделены бактерии группы кишечной палочки, что не допускается ГОСТ 32901-2014.

При исследовании молока пастеризованного с массовой долей жира 2,5%, произведенного в Орловском районе Орловской области , были выделены бактерии группы кишечной палочки и бактериальная обсемененность, кроме того, молоко не соответствовало требованиям по массовой доле жира. В пробе липецкого молока с массовой долей жира 3,2% (г. Чаплыгин) обнаружены бактерии группы кишечной палочки и бактериальная обсемененность, что не допускается ГОСТ 32901-2014 . Молоко орловского производства (Болховский район) с массовой долей жира 3,2 % не вызвало нареканий у специалистов.

Установлено, что из трех проб творога две соответствуют нормам, а две пробы молока из трех опасны для здоровья.

Некачественная молочная продукция может привести к пищевым отравлениям и интоксикации организма. Особенно она опасна для детей, беременных и людей с ослабленным иммунитетом.

Пресс-служба Орловского референтного центра Россельхознадзора.

 

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Опубликовано 06 Апр 2017 в 12:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 33

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КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


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Жил отважный капитан.


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Парня в горы тяни рискни


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