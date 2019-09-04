«Это было нечто»!

№30 (567) от 4 сентября 2019 г.

30 августа в Орле в парке Ботаника состоялся праздник по случаю «завершения ремонтных работ», который вызвал недоумение у горожан. Мероприятие, «организованное Орловским областным центром народного творчества при поддержке депутата областного совета Михаила Вдовина и депутата горсовета Тимура Нерушева», было анонсировано заранее. Поэтому у тех, кто планировал провести свой выходной день «культурно на природе», вряд ли были сомнения в том, что ремонтные работы в парке, наконец-то, завершены. Однако радость горожан оказалось преждевременной.

Своим мнением относительно завершившегося благоустройства парка и проведенного по этому случаю праздника горожане поделились в соцсетях. Сетевое издание «Орелтаймс» опубликовало некоторые из них:

«Кроме концерта, заодно увидели выступление рабочих и техники по асфальт-укладке!»

«Раньше хоть доделывали все под открытие, а сейчас «не беда, строители виноваты!». Скоро начнут праздновать завершение еще до начала строительства на котлованах и сваях»

«Кстати, это уголовно наказуемо! Несоблюдение техники безопасности и всего остального! Можно смело писать жалобу на это так называемое открытие»

«Позор! Это было нечто. Дети играли и рядом каток работал»

Кстати, видел на концерте двух коммунистов в майках с надписями из серии: «Ни одного голоса ЕР». Нашли, где пиариться! Недоделанные площадки и шлак вместо пешеходных дорожек!

«Стандартный депутатский праздник, ни больше – ни меньше»

Однако организаторов праздника, похоже, ничего в «благоустройстве» парка не смутило:

«Праздник удался! Парк живёт! Спасибо артистам за прекрасный концерт! Спасибо всем, кто пришёл (особенно детворе). Было весело и задорно», — написал Тимур Нерушев на своей странице в Фейсбук и сопроводил вышесказанное соответствующими хэштегами: #паркботаника #городорел #праздник #любимыйгород @ Новая Ботаника #ПартияРаботает #ИтогиЛета #ЭтоВажнее #МнеЕстьДело#ЕР57 #август2019 #ОрелРаботает

«Сегодня по просьбе жителей провели большой праздник в парке «Ботаника», пришло много людей, детворы. Мы хотим возродить те традиции, те мероприятия, которые постоянно проводились в парке в далекое время. Ничего страшного, что праздник проходил на фоне работающей техники. В программе были выступления ярких творческих коллективов Орловского областного центра культуры, тематические конкурсы по традиционной народной культуре орловского края, веселые эстафеты, спортивные конкурсы.

На лицах людей были улыбки, вокруг раздавался звонкий детский смех, а это значит, что праздник удался, что мы все делаем правильно. Подобные мероприятия обязательно будут продолжены!» — поддержал своего коллегу Михаил Вдовин.

И действительно, депутатов, на лицах которых, безусловно, тоже были улыбки, можно понять: разве замусоренный после ремонтных работ парк и многочисленные недоделки могут сравниться со «звонким смехом», «весельем» и «задором»? Конечно же, нет. Ведь если все время улыбаться и подпевать «Ваенге»: «Желаю, чтобы все были здоровы», можно стать по-настоящему счастливыми и всем довольными людьми. Такими, например, как Тимур Нерушев и Михаил Вдовин.

Ольга Рождествина