«Это даже стыдно показать!»





№13 (637) от 14 апреля 2021 г.

Письмо в редакцию

«Я коренная жительница г. Орла. Мне за семьдесят лет. Через вашу газету хочу узнать, куда делась брусчатка с половины Ленинской? Я давно не была в центре города, и вот попала туда и удивилась, что там творится! Брусчатки не стало, со слов коренных жителей, старых людей, её делали пленные немцы. И она стояла столько лет, камушек к камушку была положена, а сейчас положили плитку, на сколько её хватит? Куда вывезли эти камни?

Мы выбираем депутатов, а они не за народ, а против народа. Был руководитель Е. С. Строев, и всё было хорошо. Пришли к власти приезжие, побыли и уехали. При Козлове была брусчатка, а Потомскому помешала. Козлов, Потомский побыли и уехали. Клычков побудет и тоже уедет восвояси. А наши Муромский Музалевский, Парахин — они тоже коренные жители. Взяли бы и не разрешили Потомскому убирать брусчатку.

Всё ликвидировали: ПАТП-1 убрали, заводы закрыты, была трикотажная фабрика, тоже ничего не стало. Теперь добираются до зданий администраций Заводского и Железнодорожного районов? Типографию «Труд» ведь вы не строили. Что вы беретесь всё убрать? А потом дойдет и до поликлиник. Наш город Орел превращается в большую деревню. Лет пять-десять – и точно будет большая деревня.

На Ленинской какая красота была! Какие были цветы посажены! Несмотря на то, что ездили трамваи, как же было красиво. А сейчас, правда, стоят в центре города гробы. Ко мне приехали гости из Красноярска, они были здесь в 1960 году, а сейчас удивились, что творится. Это даже стыдно показать. Тогда ходили корабли. А сейчас ничего не стало. Что сделал Клычков? Открыл ли он хоть один завод?.. А мост Дружбы — он весь в воде! А еще насчет проезда. Да, нам, пенсионерам, добавят 500-600 рублей в год, но забирают в два раза больше! Коммуналка дорожает, питание дорожает везде. За проезд 23 рубля на одну поездку! А вот ветеранам труда хотя бы добавили не по 20 рублей — это смех, а хотя бы прибавили по 100 рублей в год. Проработать всю жизнь, оставить здоровье на предприятии, и никакой добавки — это смех! Не поднимайте проезд до такой суммы, мы, жители, вас об этом просим. И лучше бы Парахин с Клычковым закупили грейдеры — как раньше, чистили бы снег по улицам и переулкам.

Моё предложение: выбрать к власти своих жителей, а не приезжих. Вот Клычков уедет со временем, и мы останемся у разбитого корыта. И еще сделайте Ленинскую, какая была, уберите эти гробы, как некрасиво.

Большое спасибо В.А. Рыбакову и депутатам, которые добиваются справедливости. Я бы выбрала в губернаторы В.А. Рыбакова или Перелыгина».

С уважением, В.И. Серегина