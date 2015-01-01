«Это коммерческая история…»

№16 (509) от 16 мая 2018 г.

В начале мая советник врио губернатора по культуре Юрий Грымов провел любопытное совещание с представителями орловского гостиничного и туристического бизнеса. Речь шла о предстоящем праздновании 200-летнего юбилея Тургенева. Точнее о некоторых его аспектах, которые сам господин Грымов назвал «коммерческой историей». Корреспондент «Орловской среды» попала на совещание, прямо скажем, инкогнито – присутствие прессы здесь не предусматривалось.

«Оригинально, свежо и ярко»

Прежде чем перейти к сути дела, уточним статус господина Грымова. Советник врио губернатора Орловской области – так официально называется его должность. Однако сам господин Грымов, как и положено творческому человеку, предпочитает неформальный подход и не скрывает, что фактически курирует работу областного управления культуры, которое называет департаментом.

― Я называюсь — советник по культуре и туризму, ну, формально, потому что я не имею права соединения двух должностей. На вопрос «Почему?» — у меня совмещение. Я театром «Модерн» также продолжаю руководить, — заявил господин Грымов в недавнем интервью радиоведущей Ксении Лариной на «Эхе Москвы». И уточнил:

― Да, я занимаюсь культурой, так сказать, всем этим департаментом культуры и туризма.

Таким образом, и формально, и неформально господин Грымов является официальным лицом – и это важно. Важно и то, что совещание проходило в стенах администрации Орловской области, и официальное лицо господин Грымов совещался в бизнесменами, расположившись в президиуме малого зала «серого дома» аккурат под официальными символами – флагами Российской Федерации и Орловской области.

В этой официальной обстановке официальное лицо заявило представителям бизнес-сообщества, что их пригласили, чтобы обсудить, как достойно встретить тургеневский юбилей – «оригинально, свежо и ярко».

Как стало понятно из дальнейшей речи господина Грымова, оригинальность, свежесть и яркость предстоящему празднику призван придать прежде всего так называемый «фирменный тургеневский стиль», олицетворением которого является логотип, разработанный, по уверению господина Грымова, некими «энтузиастами» без привлечения бюджетных средств и не так давно презентованный орловской общественности тем же господином Грымовым. О размещении этого логотипа на различных материальных носителях и зашла речь на совещании. Правда, не сразу. Для начала советник Грымов рассказал приглашенным коммерсантам о том, что к 1 июня должен заработать сайт, посвященный 200-летию Тургенева, где будет размещаться вся информация о юбилейных мероприятиях, посетовал на бедность жителей орловской глубинки, которые не могут заплатить 150 рублей за билет на выездные спектакли театров, а затем перешел к главному.

— Меня волнует все, что касается вот этой всей «сувенирки», кто-то будет что-то печатать? Кто-то говорил из турагентств, что они хотят себе зонтики напечатать… Кто-то это будет делать? Кружки, чашки… себе, чтоб дарить, с логотипом вашим, — несколько косноязычно обозначило основную тему совещания официальное лицо.

Для тех, кто не понял, поясним: разработанные «энтузиастами» стилевые решения празднования тургеневского юбилея (не будем заострять внимание на их достоинствах и недостатках с точки зрения дизайна), как в свое время говорилось в официальном сообщении на портале Орловской области, «будут использованы в оформлении самых разных объектов и городских площадок. В частности, брендировать предлагается объекты городского общественного транспорта – автобусы и маршрутки. В сфере наружной рекламы фирменный стиль будет использован для создания вывесок и плакатов, также планируется создать линейку сувенирной продукции с использованием символики».

Кто планирует создать линейку этой самой продукции с фирменным брендом, в пресс-релизе не уточняется. Не уточнил этого и господин Грымов. А жаль. Потому что ответ на этот вопрос может дать ясное представление о том, кто поимеет профит с предстоящего юбилея большого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.

«Мы – раз, заказали, хоп!»

200-летие Тургенева – второй знаковый юбилей, который будет отмечаться орловчанами. Два года назад мы отпраздновали 450-летие Орла, от которого город не может оправиться до сих пор. Но, несмотря на все вопиющие факты, имевшие место в ходе подготовки к тому юбилею, с брендированием в данном случае все было довольно ясно. Городские власти по конкурсу выбрали два официальных логотипа-символа празднования 450-летия основания Орла и разместили их на официальном сайте мэрии, откуда эти самые логотипы можно было свободно скачать для использования как физическим, так и юридическим лицам. Условие было лишь одно – соблюдать правила использования логотипов, которые также были размещены на том же самом сайте. В истории с юбилеем Тургенева и его символами все не так.

Во-первых, на официальном сайте областной администрации никакого официального раздела о праздновании юбилея нет до сих пор. Как нет и официального логотипа. Тот, что создан «энтузиастами», таковым не является по той простой причине, что никакого конкурса по выбору юбилейных символов никто не проводил. Что, впрочем, не мешает господину советнику Грымову лоббировать именно этот «фирменный стиль» для размещения на сувенирной продукции. Как именно должно происходить это размещение, Юрий Грымов доходчиво объяснил коммерсантам:

— Допустим ГРИНН говорит: хотим 1000 маек, 1000 поло, 5000 кружек, 30 зонтиков… условно говоря, вы говорите: мы купим столько-то – и мы – раз, заказали, хоп! Мы хотим, чтобы были качественные поло, пусть чуть дороже, но качественно. А допустим, кто-то сэкономит, криво напечатает – и начнется цирк. Давайте так: управление культуры соберет информацию, кто сколько хочет приобрести себе сувенирной продукции или получить дизайн-макет… Я нахожу деньги, мы это печатаем, отдаем, забираются деньги – ну понимаете, тогда это будет как-то централизованно. Сейчас допустим губернатор, там они пишут, сколько им нужно чего там для подарков, но еще вы добавитесь, тираж будет больше, дешевле себестоимость.

Таким образом, официальное лицо, повторим, советник врио губернатора Орловской области, на голубом глазу заявляет буквально следующее: государственные служащие, то есть чиновники управления культуры, будут собирать заказы у коммерческих предприятий на производство сувенирной продукции или на получение макета логотипа, после чего некие «мы» будут эту продукцию изготавливать и продавать тем же коммерсантам. Вариант – будут продавать макет символики. Кто эти таинственные «мы», советник не пояснил, зато совершенно однозначно заявил, что уже выбрал производителя (диктофонная запись имеется в редакции) – надо понимать, той самой сувенирной продукции.

В этой связи к господину советнику Грымову и к его непосредственному начальнику врио губернатора Клычкову возникают вопросы следующего содержания. Например, считает ли господин Грымов, что в обязанности советника губернатора Орловской области входит выбор производителя коммерческой сувенирной продукции? Если же эту продукцию будет закупать правительство области для подарков гостям праздника, то не должна ли данная закупка осуществляться по конкурсу, как того требует закон? Или вот еще: на каком основании сотрудники управления культуры, получающие зарплату из бюджета, должны собирать заявки на производство сувенирной продукции от коммерческих структур? Наконец, хотелось бы узнать, какого именно производителя единолично выбрал господин Грымов, на каком основании и не является ли данный выбор вопиющим фактом коррупции? Кстати, этот же вопрос уместно адресовать прокуратуре Орловской области.

Напишите Саше

Аналогичная ситуация складывается и с широко разрекламированной советником Грымовым картой достопримечательностей Орла. Образец этой самой карты раздали приглашенным на встречу предпринимателям. С пояснениями – устными и письменными. Как устно пояснил господин Грымов, карта будет распространяться бесплатно, и на ней будут обозначены социально-культурные и коммерческие объекты. Первые – театры, музеи, памятники и т.п., естественно, на карту нанесут просто так, вторые – рестораны, бары, магазины – за деньги. Что почем – подробно расписано в письменных пояснениях к карте (которые также имеются в распоряжении редакции). Итак, чтобы коммерческий объект попал на туристическую карту, надо будет заплатить 10 тысяч рублей. Кроме того, на обратной стороне карты будут размещаться рекламные модули. Стоимость одного такого модуля размером 7 на 8 сантиметров составит также 10 тысяч рублей. При этом первое издание карты планируют напечатать тиражом 10 тысяч экземпляров, а когда данный тираж распространят – напечатают следующий, разумеется, тоже не бесплатно для коммерсантов. В принципе, выпуск таких карт – обычная практика в туристически привлекательных городах, но в нашем случае есть существенное «но»: заниматься продвижением этого продукта, на наш взгляд и, как нам представляется, с точки зрения закона тоже, никак не должен советник врио губернатора Орловской области по культуре и туризму – даже если выпуск такой карты его идея.

Между тем, отвечая на вопрос, как, собственно, разместить название коммерческого объекта и рекламный модуль на карте, Юрий Грымов, опять же на голубом глазу заявил буквально следующее:

— Присылайте, пожалуйста, Саше, мы такие-то, хотим купить… Потому что мы сейчас ищем компанию, кто будет официально собирать, это бизнес этой компании, они соберут деньги, на эти деньги напечатают…

Добавим, что этот самый Саша, которому надо отправлять заявки и который, как мы поняли, является опять же сотрудником администрации Орловской области, уточнил, что после получения заявок будет лично высылать реквизиты для перечисления денег за размещение рекламы коммерческого заведения на карте достопримечательностей города Орла. Из этого заявления мы сделали вывод, что реквизиты Саше хорошо известны, а стало быть, и фирма, которая будет заниматься изготовлением карты, уже определена. И судя по всему, без всякого конкурса. Невыясненной осталась самая малость – как эта фирма называется и какое отношение к ней имеет советник Грымов…

Ну и напоследок: помимо «фирменного стиля» и туристической карты, к юбилею Тургенева планируется создать некое мобильное приложение для туристов, презентация которого намечена на 1 августа. Как мы поняли из пояснений советника Грымова, в приложении будут содержаться некие квесты на тургеневскую тематику – например, уже известный орловчанам процесс спасения Муму. При этом в квесте могут фигурировать не только знаковые историко-культурные объекты, но и опять же коммерческие – и само собой, тоже не бесплатно.

— И это будет коммерческая история, — резюмировал советник Грымов. И снова – никаких лишних подробностей о разработчиках приложения, о том, откуда они, собственно, взялись, как и о том, в чей карман потекут денежки коммерсантов, пожелавших «засветиться» в каком-нибудь квесте…

Через несколько дней после совещания в уже упомянутом выше интервью на радиостанции «Эхо Москвы» Юрий Грымов заявил, что в качестве советника врио губернатора Орловской области намерен доказать, что на культуре можно зарабатывать целой областью. Не знаем насчет всей области, но то, что «коммерческая история» под названием «юбилей Тургенева» принесет неплохой заработок отдельным интересантам, не сомневаемся: когда подобные истории пишут творческие личности в официальном статусе, успех гарантирован.

Татьяна Филева