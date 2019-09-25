«ЭТО ВСЕ СОВЕРШИЛ КОЧЕРГИН!» ЧАСТЬ II





№33 (570) от 25 сентября 2019 г.

«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

Совместный проект с Агентством федеральных расследований FLB.ru

https://flb.ru/redaktsiya-flb

В прошлом выпуске совместного проекта «Орловской среды» и Агентства федеральных расследований FLB.RU мы рассказывали о том, как в Орле в 2015 году в очередной раз появился уже признававшийся Заводским районным судом виновным в растрате Сергей Кочергин. Первая часть была посвящена его крайне активной «общественной деятельности», «меценатству», «подвижничеству» и «блестящей работе» в качестве председателя Орловского регионального отделения Изборского клуба. Наши читатели узнали о том, что Кочергина представляли различным знаменитостям – от советника президента Глазьева до патриарха Кирилла. А уж с экс-губернатором Орловской области экс-директор АО «АИЖК Орловской области» вообще был на короткой ноге. И все бы шло себе тихо-мирно, если бы не сотрудники УФСБ по Орловской области, которые сначала собрали информацию о казавшихся им подозрительными сделках, которые осуществлял от имени своего АО «главный изборец Орловщины», а потом реально способствовали тому, чтобы он через пять дней после знакомства с патриархом был уволен со своей должности, а еще через три месяца отправился на год с лишним в СИЗО, или, как еще именуется это заведение, изолятор временного содержания.

Мы предлагаем читателям вместе с нами проанализировать те обвинения, которые следствие пытается отразить в качестве результатов своей работы, а также оценить, насколько качественно это сделано. Кто-то может нас с вами упрекнуть в том, что мы не профессиональные юристы, не специалисты по экономическим преступлениям и не сотрудники правоохранительных структур. Напомним в связи с этим старую притчу о том, что для того, чтобы определить, является яйцо свежим или нет, не нужно быть курицей…

КАК СДЕЛАТЬ СВОЮ ШЕРСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ, ЗАРАБОТАВ НА ЭТОМ

Очень просто! Вот краткая пошаговая инструкция. Шаг первый: открыть несколько ООО, скажем, строительного профиля. Подойдет и изготовление дверей, окон и прочих комплектующих изделий. Шаг второй: выйти из состава учредителей и руководства этих ООО, оставив за собой полный контроль над их деятельностью и своих деловых партнеров и родственников в качестве учредителей или руководителей. Шаг третий: стать генеральным директором акционерного общества с почти 100-процентным государственным участием с соответствующими должности полномочиями. Шаг четвертый: получить для «своих» ООО выгодные подряды. Шаг пятый: продать доли в уставных капиталах «своих» ООО и часть их имущества государственному АО в разы дороже их реальной стоимости. Шаг шестой: заняться отчуждением недвижимости государственного АО в пользу «своих» ООО (за копейки, естественно), а также продажей неликвидных и непрофильных активов «своих» ООО государственному АО, естественно, по завышенной стоимости. Шаг седьмой: хорошенько спрятать полученные деньги, при необходимости обанкротить «свои» ООО. Шаг восьмой: попытаться не получить реальный срок за содеянное. Все!

Сергей Кочергин дает интервью «Комсомолке». Следователи задавали ему совсем другие вопросы

Вообще дальше о том, что сделал Сергей Кочергин на посту генерального директора АО АИЖК Орловской области можно было бы и не писать, поскольку схема, которую, как считают следователи, он использовал, и стара, и примитивна. Но, на наш взгляд, читателей всегда интересует конкретика: когда, как и сколько. А нас еще интересует и то, при чьем содействии и попустительстве все это было проделано. На часть поставленных нами и читателями вопросов ответы есть, а на некоторые они отсутствуют, как любит говорить популярный орловский журналист Владимир Панфилов, отсутствуют от слова «вообще».

В первой части нашего повествования мы остановились на «третьем шаге», то есть на том, что Сергей Кочергин вышел из состава учредителей и руководства ООО «АСК Инжиниринг», ООО «ПСК Групп» и ООО «Мостострой 66».

О задумке Кочергина лучше всего сказать скупыми словами следователей СЧ СУ УМВД России по Орловской области: «Не позднее 24 августа 2015 года у Кочергина С.А. возник единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств и имущества АО «АИЖК Орловской области», посредством совершения сделок по приобретению АО фактически принадлежащих ему долей в уставных капиталах ООО «ПСК Групп» и ООО «АСК Инжиниринг», в приобретении которых АО не нуждалось в виду финансовых показателей общества, с целью дальнейшего обращения денежных средств, полученных по сделкам, в свою пользу; сделок по неправомерному отчуждению из собственности АО в пользу подконтрольных ему ООО «АСК Инжиниринг» и ООО «Мостострой 66» недвижимого имущества АО и сделок по купле-продаже у подконтрольного ему ООО «Мостострой 66» непрофильных неликвидных для возглавляемого им АО объектов недвижимости по существенно завышенной цене относительно их рыночной стоимости, а также совершения фиктивных сделок по купле-продаже у ООО «Мостострой 66», не принадлежащих данному Обществу на праве собственности объектов недвижимости и приобретению права аренды земельного участка, которым данное Общество не обладало».

Если верить следователям, Кочергин делал деньги на всем, что попадало в его руки. Правильно говорил о нем экс-губернатор Вадим Потомский, обращаясь к председателю Изборского клуба Александру Проханову: «Он – деловой человек». А председатель вторил ему: «Блестяще, просто блестяще работает Сергей Анатольевич!» https://www.sovsekretno.ru/articles/koshelyek-semi-gubernatora/ Эти слова были сказаны примерно через месяц после того, как сумма минимум в 66 875 000 рублей перешла из категории «актив» в категорию «пассив» для государственного АО или, как говорят следователи, «составила имущественный ущерб, нанесенный АО «АИЖК Орловской области».

ОБ ОЦЕНКАХ — РЫНОЧНЫХ И «КОЧЕРГИНСКИХ»

В конце августа – начале сентября 2015 года Сергей Кочергин развернул широкомасштабную деятельность по организации оценки собственных ООО, которые формально ему не принадлежали. Главной особенностью этих ООО было то, что их директора были многолетними друзьями и коллегами и выполняли исключительно личные указания гендиректора АО «АИЖК Орловской области». Логист ООО «АСК Инжиниринг» М.И. Тимаков (мы еще более подробно поговорим об этом человеке) получил от Кочергина устное указание произвести оценку «своих» активов. Тимаков заказал в ООО «Мегаполис-Центр» оценку рыночной стоимости производственного комплекса «кочергинского» ООО «ПСК Групп» в селе Звягинки Орловского района. Оценочная стоимость составила 228 205 000 рублей. В то же время реальная стоимость не только этого комплекса, но и всех 100% долей в уставном капитале ООО «ПСК Групп» составляла 40 725 921 рубль. Разница, как вы, уважаемые читатели, понимаете, составила «всего» 187 479 078 рублей с копейками.

Другая «супероценка» была заказана у аудиторско-оценочной компании «ЭйДи-Аудит». 100% доли уставного капитала ООО «АСК Инжиниринг» были оценены якобы по рыночной стоимости в 26 512 500 рублей при реальной стоимости в 1 584 000 рублей. То есть тут оценка превышала реальную стоимость почти в 17 раз!!!

«Таким образом, — говорится в документе, подготовленном следователями, — Кочергин С.А., с целью хищения путем обмана денежных средств АИЖК, создал условия, при которых АО «АИЖК Орловской области» должно было приобрести доли в уставных капиталах ООО «АСК Инжиниринг» и ООО «ПСК Групп», в приобретении которых при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности АО не нуждалось, с целью дальнейшего обращения денежных средств АО «АИЖК Орловской области» в свою пользу».

По договору, подготовленному в первых числах сентября 2015 года, за 80% долей в уставном капитале ООО «АСК Инжиниринг», которые стоили 1 267 200 рублей, АИЖК должно было до 15 сентября заплатить 25 000 000 рублей! И Кочергин лично дал указание перечислить эти деньги «своей» фирме… Первые 7 050 000 рублей в оплату 22,56% доли ООО «АСК Инжиниринг», право собственности на которую было зарегистрировано лишь 22 июля 2016 года, то есть через 10 месяцев после заключения договора, ушли в период с 10 сентября 2015 года по 15 февраля 2016 года.

8 сентября 2015 года был составлен договор о покупке АО «АИЖК Орловской области» 49% доли уставного капитала ООО «ПСК Групп» номинальной стоимостью в 3 268 290 рублей 20 копеек за 75 000 500 рублей. Не позднее 18 сентября 2015 года Кочергин дал указание перечислить «своему» ООО «ПСК Групп» 73 500 000 рублей, из которых 17 915 000 рублей были перечислены. Право собственности на 12% доли ООО «ПСК Групп» также было зарегистрировано во второй половине июля 2016 года за пару недель до увольнения Кочергина и последующего возбуждения уголовного дела. Кстати, именно эти 17 915 000 рублей и обязал через три года вернуть АИЖК Арбитражный суд Орловской области. Вот только где их теперь искать?..

Именно таким образом, как считают следователи, Кочергин, используя свое служебное положение, похитил путем обмана 24 965 000 рублей, обратив их впоследствии в свою пользу, чем причинил АИЖК материальный ущерб в особо крупном размере.

Но это было только начало. Орловчане прекрасно помнят аферу с кинотеатром «Родина» и участком земли, на котором он находится, другую аферу с продажей АИЖК недвижимости от имени ООО «Мостострой – 66», которая этому ООО не принадлежала, и пр.

Итоговые выводы: «Таким образом, Кочергин С.А., в период с 28.08.2015 до 06.05.2016 похитил путем обмана, используя служебное положение, имущество АО «АИЖК Орловской области» на сумму 40 910 000 рублей и денежные средства в сумме 25 965 000 рублей, обратив их в свою пользу и собственность подконтрольных ему юридических лиц, причинив имущественный ущерб АО «АИЖК Орловской области» на общую сумму 66 875 000 рублей, в особо крупных размерах».

Расписка Кочергина в том, что он знает, в чем обвиняется

19 июня 2019 года Сергей Кочергин был ознакомлен с данным документом, в чем собственноручно и расписался. А через пять дней уголовное дело было приостановлено в связи с тем, что Кочергин пропал!!! Старший следователь СЧ СУ УМВД России по Орловской области Симонова В.А. в качестве причины указала «отсутствие реальной возможности участия обвиняемого Кочергина С.А. в уголовном деле, то есть в соответствии со ст. 208 ч. 1 п. 3 УПК РФ». Это значит, что вроде бы следствию известно, где Кочергин находится, но вот привлечь его к «участию» не удается.

Но затем в День города Орла, 5 августа 2019 года, решение следователя было признано необоснованным в связи с тем, что Кочергин «нашелся» в Москве, и предварительное следствие было возобновлено. В тот же день старший следователь Симонова приняла уголовное дело № 30711 к производству и приступила к расследованию. Будем ждать новостей от следствия, а в следующем разделе поговорим о странностях в обвинительном заключении, которые видны даже невооруженным глазом…

А МУЖИКИ-ТО И НЕ ЗНАЛИ…

В судебном заседании, рискуя быть обвиненным в лжесвидетельстве, Кочергин заявил: «При исполнении своих обязанностей я выполнял непосредственные указания руководителя департамента госимущества и земельных отношений Синягова, и по отдельным вопросам – указания губернатора». https://www.newsorel.ru/fn_266943.html

Чтобы было понятно, Андрей Абрамович Синягов был в течение всего времени совершения инкриминируемых Кочергину преступных действий его непосредственным начальником, причем в двух ипостасях сразу: 96% акций АО «АИЖК Орловской области» принадлежали региону, и управлял ими возглавлявшийся Синяговым департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области. А еще господин Синягов был председателем Совета директоров АО «АИЖК Орловской области». http://orelsreda.ru/sinyagov-vse-taki-znal/

Андрей Абрамович Синягов – председатель Совета директоров АИЖК, обещавший действовать «по закону и по ГОСТу, «был введен в заблуждение» Кочергиным

Кроме него в Совет директоров АИЖК (на сентябрь 2015 года) входили бывший юрисконсульт Вадима Потомского Армен Мнацаканов, члены областного правительства Юрий Есипов и Александр Ремига, Евгений Преображенский и оставшийся с «козловских» времен Алексей Васильев.

«Заблуждавшиеся» члены Совета директоров АИЖК Армен Мнацаканов и Александр Ремига

Алексей Васильев

Юрий Есипов и Денис Блохин тоже были членами Совета директоров АИЖК, но в разное время

Любопытный факт, который мы не будем комментировать: в состав официально аффилированных лиц по категории «Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество» 25 августа 2015 года попали Кочергина Людмила Михайловна, Кочергина Людмила Григорьевна, Кочергин Анатолий Михайлович, а также Кочергин Алексей Анатольевич, Гальцева Дарья Сергеевна (по нашей информации – дочь Сергея Кочергина). http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12541HYPERLINK «http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12541&type=6″&HYPERLINK «http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12541&type=6″type=6

При изучении материалов следствия у нас вызвало крайнее удивление то, что по какой-то причине Совет директоров АИЖК все время выводится «за скобки». Получается, что хитрый Кочергин нагло обманывал наивных Синягова, Ремигу, Мнацаканова и других граждан, которые доверились его опыту «блестяще работающего» «делового человека»? Нужны примеры? Пожалуйста!

Кочергин С.А. (далее – цитируем), «руководствуясь корыстным мотивом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление для АО негативных последствий в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере и желая наступления указанных последствий, умышленно не проинформировал Совет директоров АО «АИЖК Орловской области» о личной заинтересованности при совершении сделки с аффилированными по отношению к нему юридическими лицами ООО «АСК Инжиниринг» и ООО «ПСК Групп», тем самым введя в заблуждение Совет директоров, умолчав о вышеуказанных юридических фактах, и получил возможность беспрепятственного изъятия имущества, а именно — денежных средств А.О., т.е. хищения путем обмана».

А вот еще: «Таким образом, Кочергин С.А., используя свое служебное положение, умышленно не проинформировал Совет директоров АО «АИЖК Орловской области» о заключении сделок, по которым на расчетные счета аффилированных ему организаций ООО «ПСК Групп» и ООО «АСК Инжиниринг» перечислены денежные средства в размере 24 965 000 рублей, с целью введения Совета директоров в заблуждение, тем самым, путем обмана, похитил денежные средства в указанной сумме, обратив их впоследствии в свою пользу, чем причинил Обществу материальный ущерб в особо крупном размере».

Или такой сюжет: «Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение имущества АО «АИЖК Орловской области», путем обмана, осознавая, что неправомерное отчуждение в пользу подконтрольных ему ООО «АСК Инжиниринг» и ООО «Мостострой — 66» государственного имущества будет незамедлительно пресечено собственниками АО «АИЖК Орловской области», в нарушение ст. 82 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», умышленно, с целью введения в заблуждение, не проинформировал Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «АИЖК Орловской области» о личной заинтересованности при совершении сделки с ООО «АСК Инжиниринг»…

Кочергин и далее регулярно и «не получал от Совета директоров одобрения сделки», и «вводил в заблуждение собственника АИЖК», и «осознавал, что Совет директоров и Ревизионная комиссия АИЖК не дадут согласия на совершение указанной сделки, вводил их в заблуждение».

В общем, и департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области, который должен был управлять акциями АИЖК, и Совет директоров АО «АИЖК Орловской области», и ревизионная комиссия оказались якобы «введенными в заблуждение» господином Кочергиным, а о его «преступных намерениях» сначала узнавали из прессы, не предпринимая никаких действий, а потом уже от сотрудников УФСБ по Орловской областей и следователей СЧ СУ УМВД по региону.

В схеме хищения материальных активов АО «АИЖК Орловской области» на самом деле было задействовано более десятка сотрудников АИЖК и руководителей различных аффилированных Кочергину структур. Но ни один из них, по мнению следователей, не должен делить бремя уголовной ответственности с Кочергиным! Об этой странности в расследовании мы поговорим в следующем выпуске совместного проекта газеты «Орловская среда» и Агентства федеральных расследований FLB.RU «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»