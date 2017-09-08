Фармация с интересом

№3 (496) от 31 января 2018 г.

На днях орловские СМИ сообщили о том, что бывший директор ГУП «Орелфармация» Сергей Седякин получил высокую должность в правительстве Брянской области, возглавив департамент региональной безопасности. Таким образом, очередной «эффективный менеджер» из команды экс-губернатора Потомского благополучно покинул Орловскую область. Благополучно – в смысле без каких-либо последствий для себя лично…

Курс на северо-запад

Напомним, господин Седякин стал четвертым по счету и последним руководителем ГУП «Орелфармация» «потомкинского» призыва. Государственное предприятие, выполняющее стратегическую задачу по лекарственному обеспечению жителей и медицинских учреждений Орловской области, с первых дней пребывания Потомского в кресле руководителя региона стало объектом повышенного интереса бывшего губернатора и его команды. Верным признаком такого интереса служило назначение на руководящие посты в МУПах и ГУПах приезжих кадров, что, собственно, произошло и в «Орелфармации».

Практически сразу после прихода в область Потомского в руководство ГУПа пришли люди, имеющие непосредственное или опосредованное отношение к фармкомпании из Санкт-Петербурга НАО «МФК Северо-Запад».

В 2014 году ГУП «Орелфармация» возглавил Антон Сафоновский, продержавшийся в кресле директора до августа 2015 года. Именно в его бытность руководителем ГУПа в Орловской области разразился масштабный лекарственный кризис, когда на отсроченном обслуживании оказалось более тысячи рецептов для обеспечения лекарствами льготных категорий граждан в рамках федеральной программы и более 900 – за счет средств регионального бюджета.

Как писала в мае 2015 года газета «Орловский вестник», на официальном сайте «Орелфармации» (которая является уполномоченной фармацевтической организацией по обеспечению льготников лекарствами) с начала 2015 года имелась «информация о 35 договорах на закупку лекарственных препаратов. Все – от единственного поставщика.

Как показал анализ протоколов заседаний закупочной комиссии, в 24 (!) случаях из 35 было принято решение о заключении договоров с НАО «МФК Северо-Запад» (зарегистрировано по адресу: 194362, Санкт-Петербург, п. Парголово, Выборгское ш., 224, лит. А) или ЗАО «Северо-Запад», зарегистрированным по тому же адресу». При этом директор «Орелфармации» господин Сафоновский одновременно входил в список аффилированных лиц (числился членом совета директоров) ОАО «Смоленск-фармация». «Среди прочих в числе аффилированных лиц этой компании числится и ЗАО «Торгово-промышленное предприятие «Северо-Запад». Зарегистрированное… да все по тому же адресу…», – отмечал «Орловский вестник». Добавим, что ОАО «Смоленск-Фармация» входит в состав медико-фармацевтического холдинга «Северо-Запад» с 2004 года.

В августе 2015-го в кресле директора ГУПа господина Сафоновского сменил Игорь Богатов, который также был не чужд «северо-западной» ориентации: в свое время он был генеральным директором ОАО «Смоленск-Фармация», а еще ранее – директором ООО «ТПП «Северо-Запад», в состав учредителей которого входил уже известный нам поставщик лекарств для орловских льготников – НАО «МФК Северо-Запад» из петербургского Парголово. И отношения с этой компанией у господина Богатова, как оказалось, были самые тесные. Выяснилось это уже в 2017 году.

Завершив к декабрю 2015 года свою быстротечную карьеру в «Орелфармации», бывший директор орловского ГУПа «откочевал» в далекую Республику Коми, где возглавил аналогичное предприятие –

ГУП «Госаптеки РК». В марте 2017-го это самое ГУП заключило госконтракты на поставку лекарств для льготников. Поставщиком выступило уже знакомое нам НАО «МФК Северо-Запад». Что же касается господина Богатова, то он в этой сделке оказался един в двух лицах – и заказчика, и поставщика. Как выяснили журналисты издания «Комсомольская правда», с одной стороны, Игорь Богатов подписал контракты на поставку лекарств как директор госпредприятия, а с другой – поставил свою подпись на тех же контрактах как представитель компании-поставщика по доверенности. Надо ли говорить, что подобные сделки есть прямое нарушение законодательства? В результате господин Богатов лишился своей должности – причем инициатором его отставки выступила республиканская прокуратура. В отличие от прокуратуры Орловской области, которая, как известно, в недалеком прошлом именовалась губернатором Потомским его армией, прокуратура Республики Коми не пошла на поводу у чиновников, хотя, как сообщала в свое время «Комсомольская правда», региональный Минздрав и уверял, что, ставя подписи в госконтрактах «за двоих», директор-коммерсант Богатов якобы действовал во имя и на благо. Проведя проверку, прокуратура Республики Коми пришла к выводу, что заключение данных госконтрактов вело к возникновению конфликта интересов и способствовало коррупционным проявлениям. Кстати, помимо отстранения Богатова от должности, прокуратура потребовала также наказать чиновников, допустивших «столь грубую и очевидную ошибку».

А вот Орловская прокуратура в деятельности Богатова, как и в деятельности его предшественника, не усмотрела ни грубых ошибок, ни конфликта интересов, ни коррупционных проявлений…

От «варяга» к «варягу»

После Богатова очередным директором «Орелфармации» стал очередной «варяг» Константин Ковешников. Первым делом господин Ковешников назначил своим первым заместителем собственную супругу (прокуратура, как водится, ничего не заметила). Вторым делом – заявил о необходимости объединения «Орелфармации» и муниципальных аптек города Орла в единую сеть государственных аптек. Идея об объединении (хотя правильнее будет сказать, о поглощении) муниципальных аптек под крышей «Орелфармации» на самом деле исходила из областного правительства, директор ГУПа Ковешников ее, по сути, только озвучил, и, как, на наш взгляд, вполне справедливо полагали наблюдатели, имела единственную цель – «отъем денег» в пользу все той же «Орелфармации». Поглощение муниципальных аптек уже было согласовано с областным департаментом государственного имущества и земельных отношений, но что-то в этом плане не срослось – и городские аптеки сохранили свой муниципальный статус, в отличие от аптек в районах области.

Деятельность же Константина Ковешникова в качестве директора ГУПа, как уверяют информированные источники, свелась к получению денег от департамента здравоохранения Орловской области и погашению долгов перед НАО «МФК Северо-Запад», которые накопились в период руководства фармпредприятием его предшественниками.

Насколько успешно удалось господину Ковешникову справиться с данной задачей, неизвестно. Зато известно, что решить вопрос бесперебойного обеспечения льготников лекарствами он не смог.

Как известно, 15 июня прошлого года состоялась прямая линия с Владимиром Путиным, в ходе которой орловчанка Клавдия Ставцева рассказала президенту о проблемах лекарственного обеспечения орловских инвалидов. А за несколько дней до этого, 9 июня, господин Ковешников получил от областных властей уведомление о расторжении с ним контракта. Без объяснения причин. Вместе с директором была уволена и его супруга.

С 14 июня 2017 года на руководящую должность в ГУП «Орелфармация» заступил Сергей Седякин – бывший замначальника УМВД по Брянской области, покинувший свой пост в 2014 году в связи с выходом на пенсию.

Брянский след

То, что Седякин не имеет должного профессионального образования и квалификации, необходимых для руководства фармацевтическим госпредприятием, назначавших его на должность чиновников не смутило. Равно как и прокуратуру. При этом уже с 28 августа 2017 года Седякин… ушел в отпуск до 13 сентября, предварительно оформив нотариальные доверенности на трёх своих замов и главного бухгалтера – и все документы в данный период подписывали они.

Примечательно, что после назначения Седякина его публично поздравил в соцсетях руководитель ГУП «Брянскфармация» Михаил Иванов. В этом не было бы ничего особенного, если бы тот же Михаил Иванов вскоре не прибыл в Орел, чтобы представить нового директора коллективу «Орелфармации». По словам очевидцев данного мероприятия, это выглядело несколько странно, но последующие события всё прояснили.

По информации из инсайдерских источников, спустя некоторое время после назначения Седякина электронная программа бухучета в «Орелфармации» была настроена таким образом, что провести платежи стало практически невозможно без одобрения бухгалтерии… ГУП «Брянскфармация». Как в самом ГУП «Орелфармация», так и в розничных точках (аптеках в районах области) установили электронную программу «БФ-фарма» (продукт ГУП «Брянскфармация»), позволяющую напрямую делать заявки в ГУП «Брянскфармация», которое, в свою очередь, должно было работать непосредственно с поставщиками и денежными средствами. При этом в ГУПе имелась своя аналогичная программа, стоившая немалых денег. Немаловажно и то, что доступа у ИТ-специалистов «Орелфармации» к брянской программе не было.

Те же источники поделились с «Орловской средой» информацией и о некоторых аспектах деятельности «Орелфармации» под контролем «брянских товарищей».

Так, в прошлом году ГУП ОО «Орелфармация» объявило электронные торги путем запроса предложений на сумму более 66,4 млн рублей с мотивировкой «Закупка лекарственных препаратов для исполнения государственных контрактов, заключенных предприятием по результатам выигранных торгов». Стоит заметить, что ранее ГУП на электронных торгах на такую сумму ничего не выигрывало.

При этом в лоте на всю сумму закупки указан только один (!) производитель – «Берлин Хеми». Препаратов этого производителя ГУП продает в среднем на 60 тыс. рублей в месяц. То есть при таких объёмах продаж, исходя из суммы в 66,4 млн рублей, запасов товара хватит на 90 лет (!). Кстати, на всем фармацевтическом рынке России препараты «Берлин Хеми» продаются примерно на 1,4 млрд рублей в год. Даже если гипотетически предположить, что поставки лекарств планируются во все медицинские организации города Орла и области, то всё равно сумма в 66,4 млн рублей кажется заоблачной. Что интересно, ни начальник льготного отдела, ни начальник коммерческого отдела ГУПа ничего об этой закупке до момента её публикации не знали…

Не менее интересно и то, что удивительным образом поставщиком по результатам этой закупки оказалось ООО «Брянскфарм» – фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, аффилированная с ГУП «Брянскфармация» и выполняющая поставки лекарств исключительно для нужд департамента здравоохранения Брянской области.

Правила не для всех

Удивительные отношения сложились у ГУП «Орелфармация» и с поставщиком льготных лекарственных препаратов АО «Р-Фарм».

Льготные лекарственные препараты закупаются Департаментом здравоохранения Орловской области посредством электронных аукционов и котировок.

Обращает на себя внимание, какую долю в поставках занимает поставщик АО «Р-Фарм» вместе со своими дочерними предприятиями. В 2017 году, например, в общем объеме поставок эта доля составила 34,85%, тогда как доля других фирм колебалась от 0,07 до 12,6%.

Кроме того, по условиям госконтрактов, поставщик должен поставить ВЕСЬ товар ОДНОЙ партией в течение 5 дней с момента подписания контракта, однако на АО «Р-Фарм» это правило, похоже, не распространяется.

Поставщик и его дочерние предприятия регулярно нарушают условия, поставляя товар частями, в разные календарные периоды. Также, как утверждают информированные источники, этими поставщиками регулярно нарушаются правила оформления сопроводительных документов (накладные, счета, акты приема-передачи), которые прописаны в контракте. Документы постоянно переоформляются, иногда по 2–3 раза, что занимает по времени от 7 дней и более. Это все затягивает постановку на учет льготных лекарственных препаратов, и, как следствие, льготные категории граждан несвоевременно получают положенные им препараты.

Наиболее «настырным» удается «выбить» лекарства через прокуратуру, суд, приемную губернатора… В таком случае льготные лекарственные препараты, которые еще не оприходованы и не поставлены на учет, отписываются на пункты отпуска по «временным накладным». То есть препараты сначала отпускают, а потом, уже после исправления нарушений условий контрактов, приходуют и проводят по документам.

Кроме того, «Орелфармация», согласно условиям госконтрактов обязана в письменном виде информировать госзаказчика (департамент здравоохранения) обо всех случаях несоответствия поставленного товара и документации условиям контрактов. Однако, как уверяют источники, в отношении поставщика АО «Р-Фарм» и его «дочек» есть устное распоряжение одного из замов директора предприятия «письменно не информировать департамент по несоответствию поставок условиям контрактов».

Повторим: сведения получены из инсайдерских источников и нуждаются в тщательной проверке, которую, по нашему убеждению, должны провести правоохранительные органы.

Все при своих…

Остается добавить, что 27 декабря теперь уже бывший директор «Орелфармации» Сергей Седякин покинул свою должность. Произошло это после того, как депутат областного совета Виталий Рыбаков обратился в прокуратуру Орловской области с депутатским запросом, в котором просил проверить Седякина на соответствие квалификационным требованиям. На этот раз надзорное ведомство отреагировало: после проверки, в августе 2017-го, прокуратура внесла соответствующее представление в адрес первого заместителя губернатора Александра Бударина, однако от должности Седякина отстранили только в конце декабря. Заметим также, что ранее с тем же вопросом депутат Рыбаков обращался непосредственно к самому Бударину: на сессии облсовета в июне 2017-го он просил пояснить, каким образом отставной полицейский, не имеющий профильного образования, был назначен на должность руководителя фармацевтического предприятия. Тогда Бударин ответил, что слышит о Седякине впервые…

Как уже говорилось, сегодня господин Седякин занимает высокую должность в правительстве Брянской области. «Ничего не знавший» о нем господин Бударин по-прежнему остается первым вице-губернатором Орловской области. Главный кадровик областного правительства господин Аржанов, принимавший на работу господ богатовых, ковешниковых, седякиных и прочих стрельцов и кочергиных, тоже продолжает «эффективно» трудиться на своем месте. Все по-прежнему и у орловских льготников – проблемы с лекарствами никуда не исчезли.

Что касается «Орелфармации», то на данный момент обязанности руководителя предприятия исполняет Татьяна Дубовик, ранее занимавшая должность первого замдиректора. Кстати, как сообщают информированные источники, совсем недавно она посетила соседнюю Брянскую область, откуда вернулась не в лучшем расположении духа. В тот же день с компьютеров в «Орелфармации» исчезла электронная программа «БФ-фарма»…

Федор Крюков

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

– За время правления Потомского и его команды на все ключевые посты в Орловской области были внедрены, будем так говорить, «свои» люди – однокашники, одноклассники, одногруппники бывшего губернатора. Они и составили организованную группу. «Орелфармация» – яркий пример такого внедрения. Возьмем хотя бы супругов Ковешниковых, когда Константин Ковешников был директором ГУПа, а его супруга – первым заместителем, занималась коммерческими вопросами. И чиновники областного правительства, прежде всего руководитель кадрового департамента Аржанов, этому попустительствовали. И плоды деятельности этой группы не замедлили сказаться на жителях Орловской области.

Почему в регионе разразился скандал с поставкой лекарственных средств для льготников? Ведь во времена правления Егора Семеновича Строева и Александра Петровича Козлова эта проблема так остро не стояла. Если и возникали какие-то сбои, их сразу купировали, потому что ГУП «Орелфармация» как государственное предприятие работало четко и слаженно. Почему при Потомском вдруг резко стало не хватать средств на лекарства? Финансирование не уменьшалось, число льготников не увеличивалось… Значит, что-то пошло не так в системе обеспечения лекарствами. Естественно, меня как депутата заинтересовала эта подозрительная ситуация. Тем более что в мою депутатскую приемную с этой проблемой стали все чаще обращаться сотрудники медицинских учреждений, которые сообщали интересную информацию. Причем, как правило, на условиях анонимности. Их можно понять: люди были запуганы, боялись, что могут пострадать за обнародование этой информации, за свою гражданскую позицию. Поэтому я дал им слово, что полученные от них сведения я буду использовать для оформления депутатских запросов. Тема получилась очень интересная!

Так, один очень уважаемый врач сообщил, как происходят закупки лекарств для тех же льготников. Как известно, каждый препарат имеет аналоги. То есть, допустим, какой-то препарат стоит триста рублей, а аналог – тысячу. И «Орелфармация» закупала тот, что за тысячу. Причем, если ранее заказ на закупку препаратов для медучреждений формировался в поликлиниках и больницах, то при Потомском и по его распоряжению эта функция перешла к «Орелфармации». И, как мне пояснил специалист, предпочтение дорогим препаратам отдавалось по одной простой причине: сумма отката с условной цены 1000 рублей, естественно, больше, чем с цены в 300 рублей. То есть здесь чистая экономика в интересах нечистых на руку чиновников. Поэтому я просил бы правоохранительные органы обратить внимание на ситуацию с закупочными ценами.

И чем больше я вникал в положение дел в «Орелфармации», тем больше всплывало любопытных фактов. Выяснилось, например, что в ГУПе установлена особенная компьютерная программа, и бухгалтерия не может провести платежи поставщикам без одобрения бухгалтерии «Брянскфармации»! Насторожила меня и история, когда только назначенного очередного руководителя ГУПа Седякина коллективу «Орелфармации» представлял не какой-то чиновник из областного департамента, не зампредправительства Усиков, а руководитель опять же «Брянскфармации» Иванов. Что, естественно, привело коллектив в замешательство.

Конечно, все происходившее в ГУП «Орелфармация» Потомский и его приближенные объясняли благими намерениями, но мы знаем, куда приводят эти намерения. В результате проблема лекарственного обеспечения превратилась в одну из самых острых в Орловской области, о чем узнала вся страна во время прямой линии с президентом.

Кто в этом виноват? Я считаю, что прежде всего виноват бывший губернатор Потомский, виноваты его подчиненные, которые принимали на работу руководителей ГУПа и проводили проверочные мероприятия. Когда директором «Орелфармации» назначили господина Седякина, я на сессии облсовета обратил внимание, что он бывший полицейский, не имеет профильного образования и не соответствует квалификационным требованиям. Это было в июне. Но только в конце декабря, то есть уже после отставки Потомского, Седякина отстранили от должности. Полагаю, что здесь уместно задать вопрос областной прокуратуре: почему он работал на протяжении еще столь долгого времени? Очевидно, с этим должна разобраться уже Генеральная прокуратура.

Есть вопросы и к пока еще первому заместителю губернатора Бударину, который в ответ на мой вопрос заявил, что ничего о Седякине не знает. Действительно ли высокопоставленный чиновник, который постоянно «оставался на хозяйстве» вместо Потомского, любившего, как известно, разъезжать по разным регионам и странам «за инвестициями», ничего не видел, не слышал и не знал?

Наконец, должен ответить на ряд вопросов и руководитель департамента государственной гражданской службы, кадров и противодействия коррупции Орловской области Аржанов, который допустил назначение на должность директора «Орелфармации» бывшего полицейского Седякина, который закрывал глаза на назначение первым замом руководителя ГУПа Ковешникова его супруги.

Поэтому, я считаю, что все, кто был причастен к созданию столь нездоровой ситуации в ГУП «Орелфармация» и, как следствие, возникновению проблем с лекарственным обеспечением граждан, должны понести ответственность. В связи с этим призываю руководителей медицинских учреждений, врачей, всех неравнодушных граждан, обладающих информацией по данному вопросу, обращаться в мою депутатскую приемную по электронному адресу deputatribakov@gmail.com либо на мою страницу в социальной сети «ВКонтакте» (Анонимность гарантируется).

Жители Орловской области имеют право на качественное медицинское обслуживание и бесперебойное обеспечение лекарственными средствами без отсрочек и очередей. И я как депутат буду добиваться, чтобы чиновники, ответственные за благополучие граждан, добросовестно выполняли свои обязанности.