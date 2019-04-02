ФАС: от дорогих госзакупок отсекут фирмы-однодневки

В Орловском УФАС рассказали, что со 2 апреля ужесточены требования к участникам закупок в сфере строительства. Согласно новым требованиям, участниками закупки работ по строительству, капремонту, реконструкции или сносу объектов капстроительства, а также линейных объектов, с начальной (максимальной) ценой контракта (НМЦК) превышающей 10 млн. руб., смогут стать только организации с подтверждённым опытом исполнения аналогичного контракта или договора на сумму от 20 % до 50% НМЦК. Изменился и перечень видов работ, по которым можно выставлять указанные дополнительные требования: в него также вошли работы по сносу объектов.

Также изменились условия для осуществления закупок по автодорогам путем проведения конкурса с ограниченным участием. Ранее госзаказчики могли устанавливать доптребования при проведении конкурсов с ограниченным участием в случае, если НМЦК превышала 150 млн. рублей, а муниципальные – при превышении НМЦК 50 млн. рублей. В соответствии с внесёнными изменениями теперь заказчики любого уровня будут устанавливать дополнительные требования в конкурсах с ограниченным участием, если НМЦК превысит 100 млн рублей, пояснили в пресс-службе УФАС.