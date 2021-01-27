Февраль: идем пешком и плачем?..

№3 (627) от 27 января 2021 г.

До закрытия Красного моста в Орле остаются считанные дни. Как мы уже писали в прошлом номере, муниципальные власти готовятся к глобальному изменению транспортной схемы из-за перекрытия движения по мосту. На прошлой неделе на заседаниях профильных комитетов горсовета вскрылись очень важные подробности. Впрочем, большинство народных избранников решило не выносить эту тему на сессию горсовета даже в раздел «разное». Хотя депутат Сергей Елесин просил пригласить на сессию всех, кто мог бы прояснить ситуацию: и сотрудников ГИБДД, и специалистов профильного отдела горадминстрации, чтобы депутаты могли выяснить все детали. Между тем, не только депутаты, но и рядовые орловцы до сих пор не в курсе всех предстоящих перемен. Ведь помимо общественного транспорта в объезд пойдут и все остальные авто.

«Всем выйти из сумрака!»

Почему-то только перед самим перекрытием моста выяснилось, что ряд прилегающих улиц необходимо срочно выводить из сумрака. На заседании комитета по ЖКХ депутаты решили рекомендовать «отцам города» добавить освещение на объездных маршрутах на время закрытия Красного моста. С таким предложением выступил депутат Юрий Котляр. Он обеспокоен тем, что новые пути объезда, по которым в том числе будет двигаться общественный транспорт, станут опасными для орловцев — сейчас там катастрофически не хватает освещения.

Затронули депутаты и проблему перекрестков. На объездных улицах никогда не было такого потока транспорта — так что людям (особенно школьникам) придется привыкать к огромному потоку машин. Тема получила продолжение уже на заседании другого комитета. Замначальника управления городского хозяйства и транспорта Вадим Ничипоров отметил, что комиссия по безопасности дорожного движения (куда входят и представители ГИБДД) несколько раз осмотрела на месте все прилегающие проезды и выбрала оптимальную схему. В объезде принимали участие и представители «Спецавтобазы» — им придется чистить эти дороги от снега в приоритетном порядке. Посмотрели на дорожную ситуацию и областные чиновники — в схему движения трехзначных маршруток тоже будут вносить изменения.

Улицу Фомина делают односторонней. На пересечении Фомина и 5 августа есть светофор, который будет регулировать движение пешеходов, давая им возможность пересечь улицу. Синхронизировать его со светофором на улице Фомина со стороны Московской посчитали нецелесообразным, так как отрезок пути слишком большой, чтобы успела собраться пробка. Улица 4-я Курская также становится односторонней на отрезке от ул. 5 августа к гостинице «Орел». Улица 3-я Курская остается двусторонней. При этом рассматривалась масса других вариантов. Найти такой, чтобы угодить вообще всем, вряд ли получилось бы. Поэтому из нескольких зол выбрали меньшее. В любом случае есть договоренность с «Орелтранссигналом» о том, что, если понадобится оперативно отрегулировать режим работы того или иного светофора, это будет сделано. Ситуация будет мониториться.

На 3-й Курской, в районе рынка, параллельно Новосильской есть пешеходный переход. Он ликвидируется, а вдоль рынка планируют поставить забор, чтобы в этом месте не тормозить транспортный поток. А пешеходам придется сделать крюк до ближайшего перекрестка. На пересечении ул. Фомина и пер. Речного оборудуют остановку (в районе дома №13 по пер. Речному). А существующий на ул. Фомина пешеходный переход перенесут дальше по ул. Фомина, ближе к ул. Русанова (в районе дома №38 по ул. Фомина).

У трамваев, оказывается, двери с одной стороны!

Напомним, в конце года на пресс-конференции по поводу перекрытия Красного моста орловцев успокоили: трамваи будут ходить реверсом от трамвайного депо до площади Маркса. Однако потом в соцсетях губернатор Андрей Клычков совершил открытие, которое тянет не меньше, чем на «Шнобелевскую» премию: у трамваев, оказывается, двери находятся только с одной стороны! Серьезно! О своем «открытии» глава региона поспешил сообщить орловцам в соцсетях. Его цитату приводят наши коллеги из «Орловских новостей». https://newsorel.ru/fn_669117.html После этого заявления только что обнародованную временную транспортную схему пришлось экстренно переделывать. Реверсное движение трамваев отменили, а орловцам предложили пересаживаться у депо ТТП на маршрутки.

Впрочем, и без «шнобелевского» открытия губернатора реверсное движение было бы невозможно. По крайней мере, именно такую версию озвучили депутатам на комитете. Первая причина — элементарная нехватка трамваев, которые можно было бы пустить реверсом. В ТТП таких насчитали всего два. Вторая причина — необходимость построить еще одну стрелку. А в морозную погоду, увы, сделать эти работы не представляется возможным, да и денег на это заложено не было, — пояснил депутатам технический директор МУП «ТТП» Сергей Казьмин.

Поэтому в сухом остатке получилось, что компенсационные маршруты вместо трамваев будут обслуживать 6 ПАЗиков МУП «ТТП». За среднюю скорость движения автобусов при составлении расписания в ТТП брали 15 км/ч, отсюда рассчитали интервалы между ними — 12 минут. Однако, также отметили в ТТП, есть риски задержки рейсов из-за пробок и дорожных условий. Почему 15 км/ч? Просто сейчас транспорт движется по городу со скоростью 25 км/ч, и в ТТП посмотрели на вещи реально, сразу же сделав скидку на возможные пробки и замедление движения.

Пересадка с одного вида транспорта на другой будет бесплатной при наличии у пассажира чека МУП «ТТП» об оплате поездки. Перевозчик планирует ограничить время действия чека 30 минутами с момента высадки из транспорта. Впрочем, это момент еще будет прорабатываться, — отметил Сергей Казьмин.

«Не получится огреть кнутом — врежем пряником!»

Следующий очень важный момент — это борьба с парковками на объездных улицах. Проезды, по которым пойдет транспорт в объезд Красного моста, и без припаркованных машин чрезвычайно узкие. Как пояснили депутатам, для того чтобы не возникало заторов, будут развешены знаки «Остановка запрещена» и таблички «Фотовидеофиксация» (в частности, на улицах 3-я Курская, Фомина, Гагарина), а в тех местах, где уже висят такие запрещающие знаки (в частности, на переулке Воскресенском), добавятся таблички про фотовидеофиксацию. Сами приборы «Паркон», которые отмечают нарушение ПДД в автоматическом режиме, уже есть в орловской Госавтоинспекции. Так что с перекрытием Красного моста экипажи ДПС с «Парконами» заступят на регулярное дежурство по прилегающим улицам. А орловцам, которые привыкли оставлять свои машины возле работы или жилья, полетят «письма счастья» со штрафами.

При этом пострадают не только владельцы авто. Некоторые «безлошадные» орловцы уже просчитали возможные последствия от предстоящего транспортного коллапса. Сразу двое депутатов на комитете заявили, что их сотрудники уже предупредили о возможных опозданиях на работу с 1 февраля – маршуртки наглухо встанут в пробках, и это понятно уже сейчас. Депутаты пообещали не наказывать опоздавших. А вот последуют ли их примеру в других организациях, вопрос хороший. По крайней мере, было бы неплохо, если бы «отцы города» обратились к руководителям и директорам с просьбой отменить штрафы за опоздания на время вынужденного транспортного коллапса.

Гладко было на бумаге…

Еще один очень важный момент затронул депутат Владимир Бутусов. По его мнению, к разработке схем движения (даже временных) необходимо привлекать специалистов. Существуют специальные институты, которые могли бы сделать эту работу гораздо эффективнее, чем региональная комиссия по БДД. Да, это потребовало бы определенных затрат. Но если учесть все те неудобства, которые получат жители из-за громадных пробок, может, имеет смысл не экономить на людях, а делать сразу по уму? — задался риторическим вопросом депутат. Ведь Красный мост далеко не последняя переправа в Орле, которой потребуется ремонт. Рано или поздно встанет на ремонт и Октябрьский мост.

Здесь, наверное, уместно вспомнить, что несколько лет назад Орёл заказал как раз такую транспортную схему за очень крупную сумму. Однако по факту никаких практических шагов по разработанному документу не последовало. Между тем, многие мои коллеги помнят, как на пресс-конференции для СМИ представители проектного института озвучивали массу предложений по оптимизации движения транспорта в областном центре. Причем были среди них и такие, которые не потребовали бы колоссальных затрат. Но проект так и не был реализован. Поэтому при всех очевидных плюсах предложения депутата Бутусова есть и три очевидных минуса. Первый: подходить к решению проблемы заранее местные власти категорически не хотят. Самый яркий пример — стрелка для трамваев, которую необходимо было делать в теплое время года. Но вряд ли действующие чиновники изменят стиль работы. Второй: не избавятся «отцы города» и от привычки выбрасывать деньги на ветер. Мы уже рассказывали на примере микрорайона Зареченского, как в Орле реализуют Генплан, за который заплатили очень внушительную сумму. (Об этом мы подробно писали в статье «Строим на авось, развиваем вслепую» №43 (622) от 9 декабря 2020 г.). И третий: новая схема движения общественного транспорта, разработанная в столице, вызвала шквал критики орловцев. Этот случай очень наглядно показал, что подобные проекты необходимо поручать тем людям, которые живут в конкретной местности и знают все локальные нюансы. Например, делают поправки на то, что реальное развитие Орла имеет очень мало общего с тем, что нарисовано на бумаге (в том же Генплане).

Сергей Миляхин