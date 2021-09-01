Фитнес поневоле

№30 (654) от 1 сентября 2021 г.

Жители девятиэтажки № 272 по улице Комсомольской рассказали о своей беде. В третьем подъезде ночью 19 апреля на уровне пятого этажа у них загорелся лифт. Пока шла борьба с огнем, жителей эвакуировали. Нескольким понадобилась помощь медиков – люди надышались продуктами горения. И вот с апреля до настоящего времени жители третьего подъезда вынуждены ходить по лестнице пешком. На верхних этажах есть жильцы пенсионного возраста, с маленькими детьми (в частности, на девятом этаже в семье двухлетний ребенок), инвалиды. В том числе и люди, которые не могут передвигаться без костылей! Нелегкие прогулки по ступенькам вынуждены по нескольку раз в день совершать инфарктники, гипертоники, больные сахарным диабетом. Как рассказали обратившиеся в редакцию жители, прошло уже 4 месяца с момента аварии, а лифт не заменен. Больше того, на сегодняшний день фондом капремонта даже не заключен контракт с подрядчиком.

Жители трижды официально обращались в администрацию Орла, а также писали в Орловский горсовет. Ситуация вроде бы сдвинулась с мертвой точки — постановлением администрации в конце июня произошедшее признано аварийной ситуацией и утвержден, в том числе для Фонда капремонта, перечень работ по замене лифта. В результате обширной переписки жителей с чиновниками разного уровня фонд капремонта после долгих раздумий прислал в администрацию письмо, в котором говорится, что необходимо… поменять формулировку. Что же такого ужасного было в постановлении мэрии? По мнению представителей Фонда, работы не сдвинутся с места, пока в документе слова «аварийная ситуация» не заменят на слово «авария» (!). Целый месяц люди карабкались по этажам из-за того, что сотрудники фонда вместо поиска подрядчика и заключения с ним контракта на замену лифта искали и нашли вот такую жуткую юридическую неточность! В конце второй декады августа еще одним постановлением администрации желание бюрократов было удовлетворено, и в документе теперь значится «авария». Впрочем, по словам жителей, реальных действий от чиновников фонда даже после внесения это жизненно важной и принципиальной поправки в документы обитатели высотки так и не дождались. В беседе с и.о. директора Фонда капремонта им рассказали лишь о том, что есть некая договоренность с фирмой, которая может выполнить необходимые работы. Но каких-либо документов с конкретными сроками замены лифта жители так и не увидели. Пока все еще идет разработка и согласование ПСД. Жителям на словах лишь обозначили примерный срок решения их проблем — конец ноября. Так что до этого времени гражданам придется вынужденно заниматься фитнесом. И это как минимум.

Редакция «Орловской среды» просит прокуратуру Орловской области вмешаться в данную ситуацию.