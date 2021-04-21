«Где вам тягаться со мною, со мною, с самим Балдою!»

№14 (638) от 21 апреля 2021 г.

Заголовок к этому материалу – почти по Пушкину – долго придумывать не пришлось: он возник сразу же, как только в распоряжении «Орловской среды» оказалось заявление мэра Орла Юрия Парахина, направленное им в комиссию по этике Орловского горсовета и параллельно в прокуратуру. Зная, как трепетно Парахин относится к словам, как склонен он любое высказывание относить на свой личный счет, сразу доводим до сведения мэра: Балда – персонаж сказки Александра Сергеевича Пушкина – в данном произведении исключительно положительный герой.

Итак, во вторник 20 апреля в горсовете прошло первое заседание комиссии по этике в обновленном составе. Присутствовали новоизбранный председатель Владимир Букалов, экс-председатель, а ныне рядовой член комиссии Николай Паршиков и его молодые коллеги Константин Клепов и Ангелина Мотякина. Рассматривали два вопроса. Номером один значился вопрос о нарушении депутатом Виталием Рыбаковым порядка работы горсовета на основании информации, изложенной в обращении мэра города Орла.

Прежде чем процитировать это замечательное обращение, заметим, что «Орловская среда» еще в самом начале мэрской карьеры Парахина обратила внимание, что градоначальник, мягко говоря, не дружит с русским языком. Надо признать, что мы несколько ошиблись. Конечно, грамматика со стилистикой у Юрия Николаевича, может быть, и хромают, но в целом к языку он относится, надо сказать, очень трепетно. Буквально на ходу улавливает стилистически окрашенную лексику и, подобно лингвисту, определяет, какая конкретно лексическая единица имеет ту или иную эмоционально-экспрессивную окраску. Таким образом Парахин провел лингвистический анализ выступления депутата Рыбакова на февральской сессии горсовета, где, как многие помнят, прокуратура уличила мэра в личной заинтересованности в переносе ярмарок выходного дня и в неустраненном конфликте интересов. На этой сессии, как опять же многие помнят, выступил и депутат Виталий Рыбаков. Выступление было эмоциональным и образным, с риторическими вопросами и восклицаниями. Например, депутат поинтересовался, как можно назначать лису охранять птицеферму? Или вспомнил старинную поговорку про рыло в пуху. Надо сказать, Парахину эти и некоторые другие выражения депутата – например, про арендную плату теще и про легализацию лживости – очень не понравились, о чем он сообщил, как уже говорилось, в комиссию по этике и прокуратуру. Цитируем обращение мэра города Орла Юрия Парахина в комиссию по этике Орловского городского совета народных депутатов:

«25.02.2021 г. на восьмом заседании Орловского городского Совета народных депутатов… депутат Рыбаков В.А. в публичном выступлении допустил некорректные, оскорбительные выражения в отношении – далее внимание! – Прим. ред. – меня, Мэра города Орла, высшего должностного лица местного самоуправления…»

Здесь прервемся: как, наверное, заметили читатели, свою должность Парахин написал с большой буквы, и собственно, именно эта фраза градоначальника и заставила нас вспомнить знаменитую пушкинскую сказку про Балду: мол, меня, самого Мэра, оскорбили! Заметим, что в качестве оскорбительных мэр воспринимает любые выражения, которые ему не нравятся, тогда как на деле никаких оскорблений в выступлении Рыбакова не было. Поскольку Юрий Николаевич не знает, в чем разница между оскорблениями и оценочными суждениями, разъясним ему, что оскорбление характеризуется прежде всего употреблением неприличных, бранных, непристойных слов и фразеологизмов и противоречит правилам поведения, принятым в обществе. Никаких непристойностей и брани Рыбаков не употреблял, но Парахин посчитал иначе. Более того, он обвинил оппонента вообще во всем, в чем только можно. Цитируем заявление мэра далее: «…использовал недостоверную информацию, проявлял грубость, заносчивость (!!! – Прим. ред.), предъявлял неправомерные, незаслуженные и неподтвержденные обвинения» – и наконец, самое ужасное – «высказывался в пренебрежительном тоне, препятствующем нормальному общению и провоцирующем противоправное поведение». Последняя фраза вызывает закономерный вопрос: а чье противоправное поведение провоцировал пренебрежительный тон Рыбакова, уж не самого ли Парахина, привыкшего в бытность главой Орловского района исключительно к почитанию и раболепию со стороны подчиненных и депутатов, которые не смели противоречить самому Балде – в смысле Парахину?

Впрочем, вернемся к заседанию комиссии, куда, кстати, сам жалобщик Парахин почему-то не явился. А вот депутат Рыбаков пришел и четко изложил свою позицию, напомнив комиссии, что является депутатом далеко не первый год и прекрасно знаком с правилами депутатской этики.

– Именно для меня является оскорбительным данное разбирательство, так как любому эксперту будет очевиден тот факт, что личное мнение человека, сопряжённое с вопросительной формой, не может носить оскорбительный характер, – заявил Рыбаков, подчеркнув, что спорные выражения по преимуществу были именно вопросами и являлись мнениями, оценочными суждениями. Заметим, что мнения и оценочные суждения не оспариваются даже в суде – журналистам это известно очень хорошо. Правда, чтобы определить, что является мнением, а что утверждением о фактах, как правило, требуется лингвистическая экспертиза, но комиссия по этике решила обойтись без нее.

– Комиссия на основании своих внутренних убеждений интерпретирует их (высказывания. – Прим. ред.), соответствуют они нормам депутатской этики или не соответствуют, – заявил председатель Букалов. – Мы не привлекаем экспертов или еще чего-то, комиссия не подменяет судебные или еще какие-то органы.

Что же касается внутренних убеждений, то сам Букалов затруднился их сформулировать. Так, в ответ на вопрос Рыбакова, считает ли он, что Рыбаков вел себя на сессии горсовета некорректно, председатель, сославшись на регламент работы комиссии, заявил:

– Я не буду обсуждать непосредственно эти вопросы и отвечать на них.

А далее объявил, что по результатам рассмотрения вопроса горсовет может принять следующие решения по рекомендации комиссии:

– осудить поведение депутата,

– потребовать надлежащего выполнения депутатских обязанностей,

– либо предложить коллективам, выдвинувшим данного депутата, и избирателям его округа заслушать отчет депутата и дать оценку его деятельности.

Заметим, что обиженный на депутата мэр Парахин требовал совсем другого. В своем заявлении он просил принять решение о недопустимости грубого и некорректного поведения Рыбакова и обязать его принести публичные извинения на сессии городского совета. Наверное, мэру Парахину невдомек, что обязать гражданина принести извинения (публичные или непубличные) не может никто – даже суд, ибо в российском законодательстве такая мера не предусмотрена. Более того, попытка заставить кого-то извиняться перед кем-то вполне себе тянет на нарушение конституционных прав граждан. Если гражданин Парахин не знает, то мы разъясним ему, что Конституция РФ запрещает принуждать кого-либо к отказу от своего мнения и своих убеждений. Впрочем, про извинения на заседании комиссии речи и не шло. Председатель Букалов явно торопился вынести решение, осуждающее поведение Рыбакова. Депутаты Клепов и Паршиков пытались возражать. Первый пытался понять, почему не пригласили специалиста, чтобы он оценил степень, скажем так, экспрессивности высказываний Рыбакова, второй тоже выступил против карательных мер, напомнив, что в пылу полемики возможно всякое. Но председатель Букалов, руководствуясь «внутренним убеждением», настойчиво просил коллег поскорее голосовать:

– Я считаю, что такое выражение, как «рыло в пуху», оно не уместно на заседании городского совета из уст депутата… И постоянно обвинять кого-то в лживости, я считаю, это недопустимо, – все-таки пояснил Букалов свою позицию. – Да, мы в пылу выступаем на сессии городского совета, где-то себя сдерживаем, где-то не сдерживаем…Чтобы нам не заходить сейчас в блуд и в обсуждение, я ставлю на голосование вопрос…

Поскольку депутат Букалов перепутал слова «блуд» и «словоблудие», мы поняли, что у него те же проблемы с русским языком, что и у самого Мэра (как он себя называет) Парахина. Но даже если Букалов оговорился, то оговорка весьма показательная: для председателя комиссии по этике блуд и обсуждение – это слова одного смыслового ряда.

Так или иначе, но в результате комиссия (за исключением депутат Клепова) признала факт нарушения депутатом Рыбаковым порядка работы городского совета. А вот поведение депутата Рыбакова осудили лишь два члена комиссии – сам председатель Букалов и юная депутатша-студентка Мотякина. Но, поскольку решение не прошло, та же Мотякина через минуту проголосовала за второй вариант – потребовать от Рыбакова надлежащего выполнения депутатских обязанностей.

Депутат Паршиков до последнего пытался сгладить ситуацию и явно был против вынесния «карательного» решения:

– Я бы сделал замечание, списал это на эмоции. Комиссия должна какие-то примирительные вещи искать, – заявил Николай Александрович. – Я не знаю, может, дальше больше будет…

Да, дальше действительно будет больше. Похоже, данное заседание комиссии по этике – лишь пробный шар в борьбе с неугодными верхушке горсовета и самому Балде депутатами. Косвенным подтверждением этому служит решение той же самой комиссии по второму вопросу – о нарушении порядка работы горсовета уже не депутатом Рыбаковым, а председателем горсовета Новиковым. Поводом для разбирательства в данном случае стал инцидент на январской сессии, когда спикер не предоставил фракции «Справедливая Россиия» 10-минутный перерыв для обсуждения вопроса, как того просил руководитель фракции Руслан Перелыгин, и как того требует столь любимый Новиковым регламент. Депутат Сергей Елесин обратился с жалобой в прокуратуру, и прокуратура Советского района установила, что факт нарушения имел место. Но комиссии по этике прокуратура, как оказалось, не указ. Никаких нарушений в действиях Новикова комиссия (опять же за исключением депутат Клепова) не обнаружила.

– Букалов поставил под сомнение то, что установила прокуратура, – рассказал «Орловской среде» депутат Сергей Елесин, присутствовавший на заседании комиссии по этике. – Прокуратура не просила горсовет проверять правильность её решения, горсовету нужно было установить, какая мера воздействия будет применена к председательствующему, будет ли публично объявлено о нарушении, либо что-то еще. А тут получается, что комиссия провела нелегитимный процесс, не дав выступить депутатам, при этом не поясняя, какими нормами руководствуется председательствующий. Где сказано, что депутатам запрещено выступать на таких комиссиях? У нас горсовет – это открытый представительный орган, где депутаты могут высказать свою позицию. Тут налицо был необъективный подход. Мы видели, как рассматривался первый вопрос, где и аудиозаписи были представлены, и свидетели выступали, и второй вопрос – я получил отказ, когда попросил просмотреть записи с горсовета, чтобы мы все могли составить объективную картину: что нарушил Новиков, и осудить его.

– Вот эта безнаказанность и однобокое рассмотрение фактов недопустимо, тем более что членами комиссии являются депутаты. Мы покинули заседание комиссии в знак протеста, наша команда ушла в полном составе, считая это мероприятие нелегитимным. Новиков на это заседание не явился, тогда как Рыбаков нашел в себе силы и доложил свою позицию по первому вопросу, считая себя абсолютно правым. А господин Новиков спуститься на второй этаж с третьего не соизволил.

Повторим: в зал заседаний комиссии не пришел не только предгорсовета Новиков, но и мэр Парахин, то есть первые лица города Орла, которым, очевидно, это показалось не по чину. Да, впрочем, им это было и незачем, они и так знали, что комиссия примет нужные решения. Потому что кто же может тягаться с ними – с самими, так сказать, Балдами…

Татьяна Филева

Комментирует депутат Орловского горсовета Константин Клёпов:

– На мой взгляд, комиссия была предвзятой. Рассматривались два вопроса: первый был связан с Виталием Рыбаковым, второй – о нарушении регламента председателем горсовета Новиковым. В первом случае отсмотрели видеозапись, во втором случае мы попросили о том же, но комиссия почему-то поставила этот вопрос на голосование, и все воздержались. То есть в первом случае были вопросы к Виталию Анатольевичу, а во втором случае все вопросы должны были быть заданы Новикову. Примечательно, что Виталий Рыбаков на комиссию явился, а Новиков – нет.

По вопросу Рыбакова не было никакого экспертного мнения, все было основано на решении большинства. Я был в недоумении и даже высказался по этому поводу: если завтра в отношении кого-либо большинство примет какое угодно решение, назовет его как угодно, то он таким и окажется? Что значит мнение большинства на такой комиссии? У нас в городе большинство вопросов решается такими комиссиями, и это, я считаю, удар по нашей свободе выражения мнения. По любому вопросу можно проголосовать, и если большинство заинтересовано в чем-то, то самое парадоксальное решение может быть принято? До того, как я стал депутатом, я совсем по-другому смотрел на работу народных избранников. Я реально думал, что горсовет оценивает и изучает вопросы, сейчас я вижу, что большинство, которое, на мой взгляд, выполняет указания администрации, любые вопросы принимает. Неужели большинство депутатов, выигравших выборы, ставленники администрации? В таком случае хотелось бы, чтобы наши жители понимали, что нельзя допускать такую монополию. Открытая работа должна быть и конкурентная.

Я сегодня расстроен, потому что решения принимались людьми, которых выбрал народ… Я не могу понять, чем они руководствовались. Я попросил членов комиссии, чтобы они высказались, почему они так голосовали, но только Паршиков высказал свою точку зрения. Причем он согласился, что нужно было экспертное мнение. В любом случае вопрос будет вынесен на сессию горсовета.

Комментирует депутат Орловского горсовета Игорь Коновалов:

– Председатель комиссии Букалов, видя, что присутствуют депутаты, которым происходящее небезразлично, сразу объявил, что, кроме членов комиссии, никто выступать не будет. На мой взгляд, эта комиссия была нелегитимна, так как по сути это орган, карающий неугодных. Объясню свою точку зрения. Первый вопрос рассматривался с точки зрения порицания и осуждения неугодного и неудобного для местной власти депутата, по второму вопросу – задача была обелить нашего председателя горсовета, что якобы он все сделал правильно. Здесь двойные стандарты. Это крайне неприятно и, на мой взгляд, необъективно.

И еще. Считаю, наш горсовет заслуживает более открытого председателя. Если бы Василий Федорович пришел на комиссию, объяснил бы свою позицию, даже просто поприсутствовал, это был бы ему плюс в карму. Когда люди избегают вопросов, наверное, они понимают, что они высасывают проблему из пальца – как в случае с Парахиным, в другом случае люди понимают свою вину – как в случае с Новиковым. Это делает «грустным» наш горсовет.