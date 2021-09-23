Гендиректора подрядчика с Красного моста арестовали на два месяца

Суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении директора организации, осуществляющей реконструкцию «Красного моста».

Как сообщает Советский районный суд города Орла, «органом предварительного расследования Подрезов Е.В. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

По версии следствия Подрезов, действуя от имени возглавляемой им организации, реализуя муниципальный контракт на завершение работ по капитальному ремонту моста «Дружба», совершил хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере на сумму 1 470 000 рублей, путем умышленного изменения условий контракта и проектно-сметной документации.

Продолжая преступную деятельность Подрезов Е.В., с целью победы в конкурсной процедуре по определению подрядчика на выполнение работ по реконструкции «Красного моста»», будучи генеральным директором ООО «Ремспецмост», представил в конкурсную комиссию заведомо подложные документы.

Также по версии следствия Подрезов Е.В., продолжая преступную деятельность, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в рамках исполнения муниципального контракта по реконструкции «Красного моста», совершил хищение в форме растраты денежных средств на общую сумму 179 971 742 рубля, причинив тем самым бюджету Российской Федерации материальный ущерб в особо крупном размере.

В обоснование ходатайства следователем указано, что в отношении Подрезова Е.В. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вместе с тем, данная мера им нарушена. Подрезов Е.В. без письменного разрешения следователя покинул свое место жительства и несколько дней находился в другом регионе.

Кроме этого, в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий была получена информация, согласно которой обвиняемый без уведомления и согласования со следователем предпринял меры к приобретению авиабилета в один конец на свое имя с пунктом назначения г. Севастополь.

Суд, выслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы, пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя. В отношении обвиняемого Подрезова Е.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 20 ноября 2021 года включительно.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано».