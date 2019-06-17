17 июня 2019



Глава СУ СК встретится с гражданами по вопросам нарушения их социальных прав

18 и 19 июня 2019 года с 10-00 часов руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области генерал-майор юстиции Анатолий Щуров совместно с представителями заинтересованных структур проведет личный прием граждан по вопросам нарушения социальных прав.

Прием будет проводиться в аппарате следственного управления по адресу: г.Орел, ул.Комсомольская, д. 231 по предварительной записи, которая осуществляется по телефонам: 8 (4862) 59-19-63, 8-920-287-23-55.

Желающим обратиться на личный прием при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц — документ, удостоверяющий полномочия.

Кроме того, обращения по указанным вопросам можно направить в следственное управление, используя «Интернет-приемную» на официальном сайте управления http://orel.sledcom.ru/references, приемную руководителя следственного управления в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/id506627144 , а также «Телефон доверия» 8 (4862) 73-29-75.

Телефон для справок: 8 (4862) 59-19-63, информирует пресс-служба СУ СК.

 

В Орле таксист столкнулся с трамваем
В Орле проходят обыски на "Лесоторговой"
В Орловской области обнаружили фальшивые сыры
Опубликовано 17 Июн 2019 в 15:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"