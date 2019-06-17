Глава СУ СК встретится с гражданами по вопросам нарушения их социальных прав

18 и 19 июня 2019 года с 10-00 часов руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области генерал-майор юстиции Анатолий Щуров совместно с представителями заинтересованных структур проведет личный прием граждан по вопросам нарушения социальных прав.

Прием будет проводиться в аппарате следственного управления по адресу: г.Орел, ул.Комсомольская, д. 231 по предварительной записи, которая осуществляется по телефонам: 8 (4862) 59-19-63, 8-920-287-23-55.

Желающим обратиться на личный прием при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц — документ, удостоверяющий полномочия.

Кроме того, обращения по указанным вопросам можно направить в следственное управление, используя «Интернет-приемную» на официальном сайте управления http://orel.sledcom.ru/references, приемную руководителя следственного управления в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/id506627144 , а также «Телефон доверия» 8 (4862) 73-29-75.

Телефон для справок: 8 (4862) 59-19-63, информирует пресс-служба СУ СК.