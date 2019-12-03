3 декабря 2019



Главную елку Орла переставили к новому фонтану

22-метровая ель, которая последние 10 лет украшала площадь Ленина, в этом году «переедет» на площадь Содружества. Там уже смонтировано основание конструкции. Еще сегодня специалисты УКХ начали устанавливать ель у «Дома быта» в Железнодорожном районе. Всего на праздничный «наряд» управлению коммунальным хозяйством Орла (УКХ) администрация города Орла выделила 9,4 млн рублей. Из этой суммы 6,1 млн рублей направлены на закупку нового оборудования: световых конструкций, гирлянд и главной «новогодней красавицы», которую установят в центре площади Ленина. Ее высота составит 15-16 метров, а стоимость — 1,7 млн рублей. Пару ели составит световая конструкция «Дуб», ее установят рядом с «домиками».

Установят «новогоднюю красавицу» и на бульваре Победы. Кстати, это единственная в Орле елка с именем — ее зовут Злата. Она украсит пешеходную зону Советского района в самый последний момент, ближе к 10 декабря.

Помимо елей в городе появятся самые разнообразные световые конструкции: «фонтаны», арки, елочки, шары, животные (олень, лось, медведь) и т. д.

В прошлом году главная пешеходная улица Ленина готовилась к Новому году силами учреждений дополнительного образования и хозсубъектов. В этот раз к украшению решили отнестись проще: деревья оплетут гирляндами в едином цветовом решении, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Открытие новогоднего проекта «Сказки на Девяти Дубах» и, соответственно, цикла мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству, состоится 21 декабря в 16.00 на площади Ленина. До этого момента Орел уже должен «переодеться» к празднику. Последняя гирлянда, последний елочный шарик должны быть повешены до 15 декабря.

 

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Опубликовано 03 Дек 2019 в 17:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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