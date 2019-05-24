Городские пляжи в Орле не прошли проверку

В областном центре прошло освидетельствование пляжей на озере «Светлая жизнь» и возле Центрального парка. Время для принятия водных процедур на свежем воздухе пока официально не наступило, поэтому купание до 1 июня не приветствуется. В Орле к началу купального сезона местные власти планируют открыть два пляжа – около городского парка и на озере «Светлая жизнь».

В ходе обследования пляжей инспекторами Центра ГИМС МЧС России по Орловской области был выявлен ряд недостатков. В частности, отсутствуют детские купальни, обозначение границ заплыва, профилактические стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения и купания на пляже, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест.

В связи с выявленными недостатками пляжи не прошли освидетельствование. Повторное пройдет на следующей неделе. К этому времени все недостатки должны быть устранены.

На территории области для отдыха на воде предполагается оборудовать 40 пляжей, а купальный сезон в Орловской области начинается 1 июня, — сообщили в пресс-службе МЧС.