24 мая 2019



Городские пляжи в Орле не прошли проверку

В областном центре прошло освидетельствование пляжей на озере «Светлая жизнь» и возле Центрального парка. Время для принятия водных процедур на свежем воздухе пока официально не наступило, поэтому купание до 1 июня не приветствуется. В Орле к началу купального сезона местные власти планируют открыть два пляжа – около городского парка и на озере «Светлая жизнь».

В ходе обследования пляжей инспекторами Центра ГИМС МЧС России по Орловской области был выявлен ряд недостатков. В частности, отсутствуют детские купальни, обозначение границ заплыва, профилактические стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения и купания на пляже, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест.

В связи с выявленными недостатками пляжи не прошли освидетельствование. Повторное пройдет на следующей неделе. К этому времени все недостатки должны быть устранены.
На территории области для отдыха на воде предполагается оборудовать 40 пляжей, а купальный сезон в Орловской области начинается 1 июня, — сообщили в пресс-службе МЧС.

 

Орловцы оказались лучшими на всеславянском турнире по пляжному регби
Ветеран войны, участник трех послевоенных парадов Победы, встретился со школьниками в Орле
Орловские охотники готовят ружья к летне-осеннему сезону
Опубликовано 24 мая 2019 в 12:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"