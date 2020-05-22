Городские власти опять вынуждены были вмешаться в мусорную реформу

Многочисленные жалобы горожан в адрес градоначальника, связанные с вывозом мусора, уборкой контейнерных площадок и многие другие проблемы были подняты на оперативном штабе по вопросам отходов. Годом ранее, с началом работы регионального оператора, возникшие проблемы побудили градоначальника ввести практику регулярного проведения таких штабов. В ходе их проведения удалось решить множество вопросов, скоординировать работу. Между тем, на сегодняшний день опять накопилась масса неотрегулированных проблем.

Первая по остроте— это ненадлежащая уборка контейнерных площадок и прилегающих к ней территорий. Еще в 2019 году были приняты шаги по ее решению. На тот момент три перевозчика заключили с регоператором договоры, в рамках которого они убирали территорию до трех метров от контейнерной площадки. К сожалению, в январе 2020 года, после анализа юридических полномочий регионального оператора было принято решение отказаться от договорных отношений. Таким образом, сейчас перевозчики не убирают контейнерные площадки. Т.е. системно организационно-правовая схема не выстроена. Это не лучшим образом сказывается на эстетическом и санитарном состоянии контейнерных площадок. Забегая вперед отметим, что на штабе было принято решение – рекомендовать регоператору снова заключить подобные договоры, показавшие свою эффективность.

Вторая проблема — несвоевременный вывоз крупно-габаритного мусора и растительных отходов. САНПины регламентируют определенный срок отходов этой категории вместе накопления — 7 дней. Зачастую его не убирают по нескольку недель, а зачастую, именно крупно-габаритный мусор становится очагом несанкционированных свалок. Эта проблема обострилась именно в 2020 году. Напомним, что в городе была хорошая практика взаимоотношений с АО «ЭкоСити», когда традиционно выделялись талоны на бесплатный вывоз растительных и крупно-габаритных отходов. Эти талоны распределялись между управляющими компаниями и хозсубъектами. К сожалению финансовые проблемы АО «ЭкоСити» не позволили дать администрации бесплатные талоны. Поэтому экологический двухмесячник прошел в усеченном формате. Хозсубъекты были вынуждены аккумулировать отходы на контейнерных площадках, что привело к перенакоплению.

Кроме того, в настоящее время наблюдается дефицит бункеров и контейнеров, особенно это касается Железнодорожного и Заводского районов Орла. В рамках совещания была обозначена проблема обслуживания бесконтейнерных или почасовых мест сбора ТКО, а также ликвидация несанкционированных свалок.

По словам руководителя УК «Зеленая роща» Михаила Панченко, для решения проблемы нехватки контейнеров уже объявлены торги. Приблизительно будет приобретено 500-600 контейнеров в этом году. Кроме того, принято решение за собственные средства «Зеленой рощи» закупать и распределять до 30 контейнеров ежемесячно между районами Орла и области. По поводу уборки контейнерных площадок, по мнению руководителя «Зеленой рощи» — это сфера ответственности муниципалитета и управляющих компаний.

Выступил и директор АО «ЭкоСити» Юрий Парахин. Он отметил, что предприятие работает в штатном режиме. Есть проблемы. В числе основных Юрий Алексеевич назвал задолженность регоператора перед предприятием «Эко-Сити». Руководитель УК «Зеленая роща» Михаил Панченко ответил, что планирует делать для решения этой проблемы. Так, по его словам, кредиторская задолженность перед предприятием в этом году была погашена кредиторская задолженность в размере 26 млн рублей, с января по май эта задолженность имеет нейтральную динамику. В настоящее время кредиторка приближается к 13 миллионам рублей.

— Подобная кредиторская задолженность сегодня есть практически перед всеми контрагентами. Она составляет в среднем около полутора месяца. Мы видим два пути выхода из сложившейся ситуации. Сейчас мы находимся на последней стадии переговоров с двумя крупными банками по кредитованию УК «Зеленая роща» в объеме от 40 до 60 млн рублей. Ожидаем, что он будет получен в течении ближайших недель. Кроме того, мы ждем субсидии от федерального центра. Это около 58 млн рублей. В случае ее получения, вся кредиторская задолженность перед контрагентами будет погашена,- пояснил руководитель «Зеленой рощи».

Руководитель регдепартамента ЖКХ Денис Блохин обратил внимание на необходимость проработки вопроса с дачными массивами и гаражными кооперативами по заключению договоров на вывоз мусора с региональным оператором. Кроме того, он попросил администрацию провести ревизию контейнерных площадок, состояния контейнеров.

До конца недели главы районных администраций должны представить информацию о контейнерных площадках, количестве требуемых контейнеров. Кроме того, необходимо добиваться заключения договоров на вывоз отходов садоводческими товариществами и гаражными кооперативами — это одни из самых крупных и неконтролируемых на сегодня «поставщиков» мусора. Что касается контейнеров – то, очень вероятно, что одно из муниципальных предприятий займется их ремонтом. Как заявил Юрий Парахин – сейчас в металлолом сдают еще вполне ремонтопригодные контейнеры и бункеры.