Господа чиновники соврамши?

№36 (615) от 30 сентября 2020 г.

Весной этого года жители поселка Вятский Посад Орловского района обратились к депутату Виталию Рыбакову, попросив помощи в решении серьезной экологической проблемы. Дело в том, что система канализации в поселке находится в удручающем состоянии: открытые канализационные люки представляют прямую опасность для жизни и здоровья граждан, а сточные воды текут непосредственно в реку Рыбница.

В апреле Виталий Рыбаков, побывавший в Вятском Посаде и выпустивший видеоролик о состоянии поселковой канализации, направил целый ряд обращений в надзорные органы, а августе-сентябре получил ответы.

— Прокуратура Орловской области сообщила, что нарушения, связанные с безопасностью, устранены, канализационные колодцы закрыты, ограждение установлено. Управление экологического надзора и природопользования также сообщило об устранении нарушений и в частности о том, что сброс сточных вод в реку Рыбница прекращен, а канализационные стоки откачиваются с помощью ассенизаторской машины, — рассказал депутат. — Также в ответах содержится информация о разработке проекта реконструкции канализационных сетей и подключении их к городскому коллектору. Кроме того, я получил ответ из администрации Орловского района, в котором говорится, что сброс нечистот в реку Рыбница прекращен. Вопрос, который беспокоил жителей в течение десятков лет, был решен всего за четыре месяца!

Тем не менее Рыбаков решил не верить чиновникам на слово и снова выехал на место. И убедился, что в Вятском Посаде ничего не изменилось. Увиденное депутат снял на видеокамеру.

— Вот этот зловонный ручей. Все двадцать четыре часа в сутки продолжается сброс нечистот в реку Рыбница, а затем в реку Оку, — прокомментировал Рыбаков видеозапись. — Также хочу обратить внимание на ограждение так называемых очистных сооружений, о котором рапортовали чиновники. Скажите, как оно может что-то оградить и по каким ГОСТам и СНиПам оно сделано? Также на видео мы видим всё те же открытые люки, хотя бумаги говорят об обратном: люки установлены.

Тем временем, как сообщил Виталий Рыбаков, согласно актуальной кадастровой карте, в Вятском Посаде отсутствует санитарно-защитная зона возле очистных сооружений:

— Открою секрет: если на плане поселка 1990-х годов очистные сооружения присутствуют, то актуальная кадастровая карта говорит, что для этих целей земля никогда не выделялась, что позволило чиновникам в последние годы выделить и продать земли для частного строительства в непосредственной близости, а, возможно, и в охранной зоне очистных сооружений.

Это подтверждают и жители Вятского Посада, по словам которых в охранной зоне уже построены дома и разбиты участки.

Впрочем, жителям сейчас не до охранных зон: в отместку за жалобы на бездействие поселковых и районных чиновников им запрещают пользоваться канализацией.

Нам открытым текстом сказали: вы хотели правды — получайте. Вот вам по закону. Стали рассказывать, что якобы судом им запретили сбрасывать воду в речку. Поэтому они нам закрывают канализацию, ну, а вы как хотите. Никаких движений с их стороны, начиная с августа, не было. Так что мы в данный момент находимся в полном неведении. Как говорится, ждем-с! — рассказала одна из местных жительниц.

Заметим, что прекратить сброс сточных вод в реку Рыбницу от администрации Орловского района и МУП «Орловский теплосервис» потребовал природоохранный прокурор, обратившись в суд с соответствующим иском. И получается, что чиновники, запрещающие гражданам пользоваться канализацией, решение суда не выполнили – стоки в реку как текли, так и текут, но отчитались об устранении нарушений. Попросту говоря, наврали и депутату, и прокуратуре, о чем и свидетельствует видеоролик, сделанный депутатом Рыбаковым в Вятском Посаде.

Чиновники Орловского района во главе с Юрием Парахиным, которые за счет налогоплательщиков должны обеспечивать достойный уровень жизни жителей, соблюдать экологическую безопасность региона, занимаются отписками, «терроризируют» жителей, нагло вводят в заблуждение прокуратуру и просто игнорируют решение суда, — высказал свое возмущение Виталий Рыбаков, заявив, что будет требовать дополнительной прокурорской проверки выявленных фактов, полного устранения нарушений и привлечения виновных к ответственности.