23 января 2019



Говорит и показывает Лежнев

№2 (539) от 23 января 2019 г.

На днях бывший белгородский блогер, а ныне одиозный советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев пропел дифирамб орловской демократии. В своем телеграм-канале с претенциозным названием «Читай, пока не запретили» советник прокомментировал новость об американцах, покидающих США, чтобы «осесть» в Москве. По мнению Лежнева, Москва  не лучшее место для достойной жизни: в столице нет многого такого, что есть в Орле. Например, «самые дешевые цены на все услуги, начиная от вывоза ТБО и заканчивая бесплатными парковками в центре города». Но самая главная ценность, которая должна привлечь американцев в Орловскую область, — это демократия, считает Лежнев. «Я уже молчу о самом святом — демократии, — не без сарказма замечает советник губернатора, — тут она везде. Нет больше регионов в стране, где была бы такая демократия». И надо признать, что в данном случае господин Лежнев прав. Нравится ему это или не нравится.

 

Маленькая, но гордая…

Одним из основных признаков и базовой ценностью демократии, как известно, является свобода слова. Право граждан на свободное выражение своих мнений и убеждений закреплено в Конституции Российской Федерации. Свобода слова немыслима без свободных СМИ – и Орловской области в этом плане повезло: начиная с 90-х годов прошлого века у нас, наряду с официозной прессой, активно развивался сегмент не зависимой от региональной власти журналистики. И, надо сказать, областные власти – вольно или невольно – со свободной прессой считались. Достаточно вспомнить, например, как в период губернаторства Александра Козлова во многом именно благодаря СМИ удалось пресечь аферу с поставкой пластиковых бочек под видом высокотехнологичного оборудования на станцию обезжелезивания или предотвратить закрытие лор-отделения в городской больнице имени Семашко. Думаем, не ошибемся, если скажем, что те же СМИ очень поспособствовали созданию имиджа Орловщины как «маленькой, но гордой области» в глазах первого губернатора-варяга, в чем, к его чести, он открыто признался, уходя в отставку. Сменивший Козлова варяг-коммунист Потомский убедился в правоте Петровича (как называли экс-губернатора Козлова в народе) довольно скоро: попытки заклеймить неподконтрольных «серому дому» журналистов и блогеров «шакалами с фотоаппаратами» и «чепушилами» вызвали такую шквальную реакцию (в том числе и на федеральном уровне), что Потомский был вынужден «отвечать за базар», то есть оправдываться. Полагаем, жесткая позиция ряда орловских изданий и представителей местной блогосферы по отношению к проводимой губернатором-коммунистом политике управления регионом (а если называть вещи своими именами, бессовестного разграбления этого самого региона – достаточно вспомнить воровство космических масштабов на юбилейных объектах), а также протестная активность гражданского общества сыграли свою роль в решении президента о досрочной отставке Потомского. Полагаем также, что бывший белгородский блогер Сергей Лежнев, соглашаясь занять должность советника по взаимодействию со СМИ в команде следующего варяга – коммуниста Клычкова – и перебравшись из столицы в «маленькую, но гордую область», обо всем этом не подозревал.

«Будем реагировать»

Как блогер господин Лежнев сформировался и вырос в «зачищенном» информационном поле Белгородской области, где губернатор Евгений Савченко много лет проводит грамотную (с позиции региональной власти, разумеется) политику «умиротворения» СМИ: как признают наблюдатели, в Белгороде практически нет оппозиционных местной власти изданий. Справедливости ради надо сказать, что и поводов критиковать белгородскую власть, в отличие от орловской, у граждан, а значит, и у журналистов, гораздо меньше: орловчане давно с завистью наблюдают, как процветает соседний регион под многолетним руководством Савченко.

Неудивительно, что невесть откуда взявшийся в белгородской блогосфере господин Лежнев считался у наших соседей едва ли не светочем демократии: парень смел открыто критиковать политику областных властей. Губернатора, правда, не трогал – специализировался на чиновниках рангом пониже, работающих в основном в сфере здравоохранения. После назначения на должность советника тогда еще врио губернатора Орловской области Лежнев пожаловался в одном из интервью, что белгородские чиновники его не слышали и не понимали. «Здесь такая система, что те, кто говорит правду, просто не нужны», — заявил Лежнев изданию «Fonar.TV» в октябре прошлого года, подразумевая под главным правдорубом, естественно, себя.

В том же интервью Лежнев рассказал, чем он будет заниматься, переквалифицировавшись из блогера в советника коммуниста Клычкова.

«Основное направление — создание мостика между властью и обществом, информационная политика… Не надо хвалить власть. Есть, за что ругать, — пускай критикуют, — заявил бывший блогер. —  Я хочу сделать некое зеркало доступа информации в регионе. Мы будем реагировать, читать отзывы, создавать «чёрные списки». Надо сделать так, чтобы общество не боялось говорить о проблемах, а мы будем на них реагировать. Самое главное для меня — это сохранить отношения с людьми, при этом попытаться что-то изменить. Раньше я пытался доносить проблемы до власти, но нас не хотели слышать».

Заметим, что в Орле, как было сказано выше, не надо делать ничего особенного, «чтобы общество не боялось говорить о проблемах» — и говорить, и критиковать у нас уже давно не боятся. И губернаторский советник в этом довольно скоро убедился. И, как и обещал, стал реагировать. От такой реакции даже привычные со времен Потомского ко многому орловчане испытали недоумение, переходящее в возмущение. Это – мягко говоря.

 

«После таких историй отправляют в отставку»

Свою карьеру создателя мостов между властью и обществом Лежнев начал с того, что обозвал орловских журналистов хренью. За то, что целый ряд информационных ресурсов в Орле, как посчитал советник, якобы создан для того, чтобы «тупо мочить власть», а не заниматься проблемами жителей. Однако, и те, кто пытался власти на эти самые проблемы указать, тоже вскоре попали под раздачу. В разгар предвыборной кампании, когда пользователи социальных сетей критиковали качество ремонта на ул. Васильевской (прозванной в народе улицей обещаний Клычкова), господин Лежнев в тех же социальных сетях, то есть публично, назвал этих «несознательных» граждан «жуками навозными», «пацанятами» и, простите, «г..ном». А вскоре и совсем перестал стесняться: оппоненты Клычкова-Лежнева и вообще все, кто осмелился высказать недовольство действиями или бездействием новой региональной власти, периодически получали (и продолжают получать) в свой адрес целый набор «идиоматических выражений» от Лежнева. Например, таких: «ну вы и лохи!», «упырь, это ты», «клоун, ты когда истерить прекратишь?», «окунуть мордой в г..но», «сопли и слюни – клей хреновый», «придурки», «когда под дверью с..ть начнете» — и так до бесконечности, в разных вариациях. За свои стилистические изыски советник Лежнев даже удостоился звания «Оратор года» по версии популярного сайта «Орлец».

Отметим, что манера общения с гражданами советника первого лица региона шокировала не только жителей области, но и видавших виды экспертов-политологов. Так, еще в мае прошлого года сайт «Клуб регионов» опубликовал комментарий  доцента кафедры политической психологии СПбГУ Александра Конфисахора, заявившего, что «подобные вещи дискредитируют власть в целом. Такое поведение недопустимо. Более того, когда власть таким образом реагирует, она показывает, что таким же образом люди могут реагировать по отношению к этой власти. То есть власть сама себя дискредитирует. Как можно после этого требовать от людей, чтобы те себя хорошо вели и власть уважали? После таких историй, как с советником губернатора, просто отправляют в отставку».

Однако, как убедились орловчане, никакая отставка господину Лежневу не грозит – губернатор Клычков упорно «не замечает», что творит его советник в информационном поле. А ведь тот не только ругается, как гопник с Лиговки – есть вещи и посерьезнее.

Бездарный руководитель справится!

Не так давно в орловских СМИ широко – и с разных точек зрения – освещалась тема массового увольнения анестезиологов из детской областной больницы.

Напомним, после выборов губернатора Орловской области коммунист Клычков пригласил к себе в команду бывшего белгородского чиновника Ивана Залогина – на должность руководителя областного департамента здравоохранения. С Залогиным тесно контактировал Лежнев в бытность первого руководителем аналогичного департамента Белгородской области, а второго – блогером. Когда Залогина уволили с должности, Лежнев не скрывал своего блогерского удовлетворения: ««Бездарный руководитель! Все, Залогина уволили! Наконец-то!» — написал в далеком уже 2015 году будущий советник орловского губернатора. Спустя три года отношения двух земляков кардинально изменились. Как признался сам Лежнев в интервью «Орловским новостям», именно он рекомендовал Клычкову взять Залогина на службу – «потому что знал, что он справится».

Как справляется господин Залогин с вверенным ему региональным здравоохранением, сегодня воочию наблюдают жители города и области: о беспощадном «реформировании» орловской медицины, начавшемся с приходом Залогина к руководству департаментом, наша газета писала уже неоднократно. Одной из первых жертв реформаторов стали врачи детской областной больницы. Напомним, после смены главного врача в клинике возникли проблемы с оплатой труда врачей-анестезиологов, в результате чего из больницы уволились шесть специалистов, в том числе и заведующая отделением Валентина Воронина, которая, по отзывам коллег и пациентов, буквально жила на работе. Вслед за ними потянулись и доктора других специальностей: после Нового года осталась без специалистов лаборатория иммунологии, ушли аллерголог и эпилептолог (невролог). При этом и.о. главврача Людмила Крылова уверяет обеспокоенную общественность через лояльные СМИ, что больница работает в штатном режиме и поводов для беспокойства граждан нет. Однако граждане уверениям не внемлют и очень даже беспокоятся. Так, например, пользователи соцсетей сообщают, что уже с ноября в больнице творился «беспредел»: «ничего нет, антибиотики делали, потом перестали, сказали, пока ревизия в аптеке. Таблетки тоже —  извините, ревизия в аптеке. МРТ делали за свой счет. Итог такой: уехали в Москву, лечились там. Заключение врачи написали и сказали: запустили, не дообследовали, не пролечили правильно». В ответ «демократичный» губернатор Клычков сообщает, что «в больнице нет никаких проблем! Всё работает в штатном режиме. Если кто-то из вас столкнулся с отказом помощи и т.д., можете сразу написать мне, руководителю департамента или прямо главному врачу». «А разве Крылова уже главный врач?» — интересуются пользователи – и тут в дело вступает советник губернатора Лежнев, безапелляционно заявляющий буквально следующее «Крылова будет назначена!». Он же сообщает, что бывает в больнице каждую неделю и видит, как прекрасно трудится Крылова, а также обещает разобраться, если возникнут какие-либо проблемы.

В этой связи возникают вопросы: какую именно должность занимает Сергей Лежнев? Кто уполномочил советника губернатора по СМИ (информполитике, взаимодействию с гражданским обществом и интернет-сообществом), если он таковым является, еженедельно посещать учреждение здравоохранения, мониторить его работу и «разбираться» в довольно специфических медицинских проблемах? Есть ли у господина Лежнева соответствующее образование? Вообще хотелось бы узнать, какие полномочия и должностные обязанности имеет господин Лежнев как советник губернатора и не выходит ли он в данном случае за их рамки? Надеемся получить ответы на эти вопросы если не от губернатора Клычкова, то хотя бы от руководителя его секретариата, в состав которого входит и советник Лежнев.

Остановиться вам, барин, пора

Отметим, что сфера здравоохранения не единственная, в которой советник Лежнев «решает вопросы». На днях он «порешал» проблему с оказанием благотворительной помощи специализированному Дому ребенка. О том, что такая помощь требуется детскому учреждению, недавно сообщили в соцсетях участники общественного движения «Граждане Орла», в свою очередь откликнувшись на инициативу предпринимателя Леонида Ветрова. Накануне новогодних праздников Ветров привез в Дом ребенка подарки для детей, и к нему обратились сотрудники учреждения с просьбой помочь отремонтировать помещение. По его словам, на ремонт требовалось не менее 70 тысяч, и предприниматель обратился к «Гражданам Орла» с просьбой помочь в организации сбора средств – сам он необходимой суммой не располагал. Те откликнулись и объявили сбор денег в соцсетях. Что почему-то не понравилось советнику Лежневу, который назвал в общем-то обычную благотворительную акцию в свойственной ему манере «зашкваром» (на блатном жаргоне — «зашквариться» означает «облажаться» или «испачкаться», то есть полностью опозориться перед коллективом) и через те же соцсети попросил сбор денег прекратить. «Средства для ремонта есть и ремонт будет сделан, — заявил Лежнев. – Я удивлен, почему руководитель обратилась к общественности. Вопрос будет решен. Он уже решен».

Когда же Лежневу совершенно справедливо напомнили, что если бы проблему не подняли «Граждане Орла», то власти так и не обратили бы на нее внимания, советник обвинил участников движения в самопиаре и несколько раз повторил словечко «зашквар». При этом конкретно ответить на вопрос, кто же именно выделит деньги на ремонт помещения Дома ребенка и какую сумму, Лежнев так и не удосужился: сначала он упоминал про некоего найденного спонсора, потом заявил, что он сам – богатый человек и готов оплатить работы, а если его денег не хватит, то губернатор добавит из личных сбережений. Разумеется, процесс общения с гражданами не обошелся без столь любимой советником стилистически окрашенной лексики. Вот лишь одна цитата:

«СВОБОДЕН, НЫТИК. ВОПРОС РЕШЁН НАМИ, БЕЗ НЫТЬЯ И СБОРОВ ДЕНЕГ С ЛЮДЕЙ. СБОР ДЕНЕГ НА ТАКИЕ ЦЕЛИ — ЗАШКВАР ПОЛНЕЙШИЙ. СПОНСОРЫ ЕПТИЛЬ…»

«Как вообще товарищ губернатор допускает такое неуважительное поведение его подчинённого? — задалась вопросом одна из участниц обсуждения темы Ирина Гарипова. — Андрей Евгеньевич, обращаюсь лично к вам — вы считаете нормальным называть активных граждан города больными и глупыми или посылать тех, кого не устраивает работа ваших подчинённых? Поведение вашего советника – это норма поведения публичных лиц?» Стоит ли говорить, что Андрей Евгеньевич на вопрос Ирины Гариповой не ответил, что, собственно и является ответом: да, поведение Лежнева Клычков считает нормальным.

«ПОСЛЕ ТАКОЙ МЕДВЕЖЬЕЙ УСЛУГИ УМНЫЙ ГУБЕРНАТОР ЕГО БЫ УБРАЛ, — пишет пользователь Андрей Симонов. —  НУ А РАЗ НЕ УБЕРЁТ, ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ САМИ. НУ И ТЕМ БОЛЕЕ ТАК ОПУСКАТЬСЯ ДО ХАМСТВА ЛЮДЯМ! СТОИТ, ПО-МОЕМУ, ОПУБЛИКОВАТЬ ЭТО ОБСУЖДЕНИЕ В КАК МОЖНО БОЛЬШЕМ МАСШТАБЕ. ПУСТЬ ЛЮДИ ВИДЯТ СВОИХ ГЕРОЕВ И АНТИГЕРОЕВ».

Мы тоже считаем, что орловчане должны знать этих «героев» — и в лицо, и по их откровениям. Потому что полностью согласны с мнением политолога Владимира Слатинова, который еще до губернаторских выборов высказался о том, что Клычков ведет себя как барин, которому многое позволено. Теперь, после выборов, «баре» Клычков и Лежнев, очевидно, решили, что им позволено все. Уверяем, это не так. Потому что в Орловской области, как бы это ни раздражало господина Лежнева, действительно демократия. В этой связи новоявленным барам, или, как говорят в орловской глубинке, «бариньям», хотелось бы напомнить слова того же Владимира Слатинова: «За счет варягов, которые сменяют друг друга во главе Орловской области, в регионе сложилось устойчивое гражданское общество. Это и лидеры общественных организаций, депутаты, СМИ. Они передают в информационную сферу неблаговидные поступки орловских чиновников. Тем самым это самое общество находит управу на варягов». И это чистая правда. Гражданское общество маленькой, но гордой области такую управу найдет обязательно. Рано или поздно. Хоть на барина, хоть на советника. Честное слово.

Татьяна Филева

 

 

 

 

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Опубликовано 23 Янв 2019 в 14:30. В рубриках: Общество. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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