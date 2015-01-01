Гражданин «соврамши»

№7 (455) от 8 марта 2017 г.

Губернатору Потомскому и его пиар-команде нанесли удар ниже пояса. И не кто-нибудь, а министерство экономического развития Российской Федерации. Министерству хватило двух абзацев текста, чтобы развеять старательно создаваемый Потомским и тиражируемый придворной прессой миф о многомиллиардных словенских инвестициях в Орловскую область.

О соглашении, которое Орловская область в лице губернатора Потомского заключила со словенской фирмой «Рико», «Орловская среда» писала неоднократно – в связи с тем, что информация об этом «самом крупном инвестпроекте за всю историю Орловской области» в официальных СМИ подавалась крайне дозированно и невнятно. В сообщениях прогубернаторских СМИ преобладали эмоции. Так, например, 13 февраля официозный сайт «Орел-регион» выдал читателям очередную победную информацию на данную тему под заголовком «Вадим Потомский: Орловщину поддержал Путин». Правда, в чем именно президент Путин поддержал Орловщину, из текста новости узнать не удалось – большую часть этого самого текста занял комментарий губернатора, в котором тот сообщил о строительстве в Орловской области совместно со словенской компанией «Рико» четырех заводов на сумму 400 миллионов евро и о том, что это беспрецедентные инвестиции в экономику региона. В завершение же спича Потомский заявил следующее: «Президент поставил задачу построить заводы в течение пяти лет, и я обязан её выполнить. Я долго бился за это и всё-таки убедил в том, что в Орловскую область нужно вкладывать инвестиции. Получилось! Нас поддержали на самом высоком уровне». Однако, как выяснилось, орловский губернатор в очередной раз выдал желаемое за действительное.

Еще в начале февраля представители местного общественного движения «Родной Орел» через прессу обратились с открытым письмом к президентам Российской Федерации и Республики Словения Владимиру Путину и Боруту Пахору. В преддверии двусторонней встречи глав государств (она состоялась 10 февраля) гражданские активисты выразили обеспокоенность тем, что «под видом сотрудничества Российской Федерации и Республики Словения в нашем регионе продвигаются и выводятся на самый высокий уровень заведомо невыполнимые экономические проекты, которые способны лишь принести вред взаимоотношениям двух стран и Орловской области». Речь в письме как раз шла о проекте соглашения с фирмой «Рико», которую Потомский по неизвестным причинам почему-то именовал инвестором, хотя, как известно, никакими инвестициями данная фирма никогда не занималась. «Родной Орел» также усомнился в том, что за короткий срок – в полтора месяца, прошедший между встречей Потомского с представителями фирмы и подписанием соглашения, можно проработать инвестиционные проекты при отсутствии реального источника инвестиций. Кроме того, представители общественного движения скептически отнеслись и к заявлению Потомского о том, что финальные соглашения со словенской фирмой будут подписаны в присутствии двух президентов – России и Словении. Скепсис оказался оправданным.

Текст обращения «Родного Орла» был направлен в Администрацию президента, а оттуда – в Министерство экономического развития Российской Федерации. И вот на днях председатель движения «Родной Орел» Алла Борисова получила из Минэкономразвития ответ за подписью врио директора Департамента развития межрегионального и приграничного сотрудничества А. Поповой. Из ответа следует, что, во-первых, в рамках встречи президентов Путина и Пахора соглашения о сотрудничестве со словенскими компаниями не подписывались, а во-вторых, соглашение, подписанное губернатором Потомским с фирмой «Рико», – не более чем декларация.

«Стоит отметить, что соглашение, подписанное Правительством Орловской области с ООО «РИКО», не является международным договором и не создает прав и обязанностей для сторон, а является лишь декларативным документом, с помощью которого стороны выражают готовность к сотрудничеству в указанном направлении», – сообщает в письме врио директора департамента.

Согласитесь, декларативный документ и инвестиционный контракт – столь же разные вещи, как выражение готовности к сотрудничеству и 25-миллиардные инвестиции в региональную экономику.

Попросту говоря, никакого инвестконтракта не было. А стало быть, инвестиций тоже не будет. Вместо реальных проектов орловчане получили очередное сотрясание воздуха. А самое страшное, что это уже никого не удивляет – привыкли.

Татьяна Филева

Комментирует председатель орловского местного общественного движения по развитию и поддержке города «Родной Орел» Алла Борисова:

– Признаюсь, что в какой-то степени содержание ответа Минэкономразвития на наше обращение было ожидаемым. Трехлетняя практика пребывания Потомского в должности губернатора Орловской области показала, что все его громкие заявления о привлечении в регион инвесторов остаются лишь заявлениями. Не случайно в нашем обращении мы высказали мнение о том, что вероятность того, что «словенский проект» встанет в один ряд с «китайским», «кубинским» или «турецким», которые с помпой рекламировались Потомским, а затем тихо ушли в небытие, окажется выше, чем возможность его реализации. Точно так же, не начавшись, рухнуло сотрудничество с так называемыми инвесторами из Бенина, Катара, Кубы, Саудовской Аравии. К сожалению, мы оказались правы, что и подтверждается информацией из министерства. Орловцы в очередной раз убедились, что человек, который руководит регионом, способен лишь произносить красивые фразы. Никаких реальных дел Потомского граждане за три года так и не увидели. И это очень печальный факт для всех нас.