Гречка как предвестник кризиса?

№13 (592) от 15 апреля 2020 г.

С 12 апреля 2020 года из России временно запрещен экспорт ряда продовольственных товаров в связи с пандемией коронавируса.

Решение о запрете вывоза гречки, риса, репчатого лука, чеснока и других товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняла Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Ограничение вступило в силу через десять дней с момента публикации документа на сайте ЕЭК, 12 апреля, и продлится до 30 июня 2020 года. Кроме перечисленных продуктов оно коснется круп, муки, ржи, соевых бобов, семечек подсолнечника, репы, некоторых видов готовых пищевых продуктов. Запрет на экспорт вводится для обеспечения населения стран — участниц ЕАЭС — России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии — достаточным количеством продовольствия во время пандемии COVID-19. До этого в марте Россельхознадзор уже приостанавливал вывоз из России гречки и других круп из-за повышенного спроса на эти продукты во время вспышки коронавируса.

Ажиотажный спрос привёл к росту цен и дефициту качественной гречневой крупы. Федеральные и региональные чиновники попытались успокоить народ: гречки в стране достаточно, её хватит до начала нового сезона. Услышав последнюю фразу, народ стал пополнять домашние запасы ценной диетической крупы еще активнее.

Немного статистики для потребителей: в 2018 году производство гречневой крупы в стране достигло 484,9 тыс. тонн, что на 1,6% (на 7,5 тыс. тонн) превысило объемы 2017 года и на 25,7% (на 99,2 тыс. тонн) объемы 2016 года.

Однако после сверхурожайного на гречиху 2017 года (собрано 1 млн 524,8 тыс. тонн зерна гречихи) за два последних года валовое производство гречихи в стране сократилось и составило 785,7 тыс. тонн в 2019 году. По предварительной оценке, в прошлом году в Российской Федерации было произведено всего 440 тыс. тонн крупы. А какова потребность? По медицинским нормам – 4 кг в год на человека. Фактическое потребление гречки в стране составляет 2,5 — 3 кг в год. Получается, что гречки произвели в обрез к рациональной норме потребления?

То густо, то пусто, и побольше «химии»

На долю России приходится почти 40% мирового производства гречневой крупы. На втором месте Китай, Украина – на третьем, далее – Франция, Литва, Польша, Япония, США, которые значительно отстают от нашей страны в производстве гречки. В США и вовсе эта крупа идет на корм скоту и изготовление эко-подушек, на продовольственные цели её покупают мигранты – выходцы из России. Гречневую крупу можно найти в магазинах русских деликатесов, а также в крупных продуктовых магазинах и магазинах здоровой пищи. В дисконтные продуктовые магазины гречка обычно не попадает. Так обстоят дела за рубежом.

А насколько обеспечены традиционным диетическим продуктом россияне? Крупнейшие сельскохозяйственные угодья, занятые гречихой в России, сосредоточены на юго-востоке: в Алтайском крае, где производится 50% всех объёмов гречихи в стране, находится более 10 крупнейших крупоперерабатывающих заводов и множество мелких крупорушек. Погодные условия, почвы и климат позволяют производить высококачественное зерно алтайской гречихи без лишней химии.

Орловская область, наравне с Башкирией, входит в тройку крупных производителей гречихи в стране с долей производства 10,9%. В 2019 году в Орловском регионе произведено 86,2 тыс. тонн гречихи, из которых можно было произвести по 50-килограммовому мешку крупы на каждого жителя, оставив еще переходящий запас зерна на семена. При этом Орелстат в марте зафиксировал в Орловской области повышение цен на крупу гречневую – ядрицу (по сравнению с февралём на 4,3-7,0%). А ведь гречка — социальный продукт.

В последние годы эта культура вытесняется из севооборотов, на смену ей приходят соя, рапс, подсолнечник – более маржинальные культуры. Несмотря на имеющиеся в Орловской области мощности по переработке гречихи, орловские товаропроизводители не смогли наладить экспорт гречки в другие страны так, как это делает Алтай или соседние регионы. Чиновники самоустранились от регулирования рынка производства гречихи. В итоге получается то густо, то пусто, с соответствующими ценовыми качелями.

Орловский департамент сельского хозяйства и вовсе не занимается вопросом увеличения производства и сбыта экологически чистой крупяной продукции. Разве должны в стандартных технологиях возделывания гречихи появляться глифосаты на стадии предпосевной подготовки почвы и в период предуборочной подготовки посевов? Специалисты разъясняют: к препаратам на основе глифосата во всем мире много претензий, и по поводу их токсичности, и возможной канцерогенности. Не меньший вред наносят качеству продукции другие пестициды, применяемые в посевах.

Гречиха должна производиться как экологически безопасный продукт, не содержащий нитратов, пестицидов и прочих химикатов, так как попросту в них не нуждается. Она отлично развивается без удобрений, а с сорняками и вредителями справляется без посторонней помощи. Но предприимчивые и безответственные производители при попустительстве аграрных чиновников пытаются получить ещё большую выгоду и упростить процесс производства гречихи с помощью химических препаратов.

Гречиха – пчёлоопыляемая культура, а пчёл в Орловской области становится всё меньше. Ни сельхозтоваропроизводители, ни чиновники не думают о последствиях уничтожения полезной энтомофауны, из года в год увеличивая применение химических инсектицидов на рапсе в погоне за прибылью. Таким образом, полезный гречишный мёд, так же, как и экологичная гречка для диетического питания скоро станут раритетными и недоступными продуктами для орловских жителей из-за поощряемой властями деятельности химических компаний в регионе.

О диете и иммунитете

Гречка стала популярной диетической пищей благодаря высокому содержанию минералов и антиоксидантов. Пищевая ценность гречихи значительно выше, чем у многих других зерновых. В 100 граммах сырой гречихи содержится: калории – 343, вода – 10%, белок – 13,3 г, углеводы – 71,5 г, сахар – 0 граммов, клетчатка – 10 г, жир – 3,4 г, углеводы.

У гречки низкий или средний балл по гликемическому индексу (GI), она очень полезна для диабетиков. Этот продукт содержит приличное количество клетчатки, питательного вещества, полезного для здоровья толстой кишки. Очень высокого качества белок гречихи, благодаря сбалансированному аминокислотному профилю. Как и другие псевдозерновые, гречиха не содержит глютена. Эта культура богата минералами в большей степени, чем многие распространенные злаки, такие, как рис, пшеница и кукуруза. Гречневая крупа содержит марганец, который чрезвычайно важен для здорового обмена веществ, роста, развития и антиоксидантной защиты организма; медь, полезную для сердца; магний, снижающий риск возникновения хронических заболеваний; железо и фосфор. Минералы, содержащиеся в вареной гречневой крупе, особенно хорошо усваиваются. Кроме того, гречка обеспечивает больше антиоксидантов, чем многие другие зерновые, такие, как ячмень, овес и пшеница.

Сейчас много говорят о том, что иммунная система организма защищает его от инфекций и болезней, помогает противостоять вирусам. Так вот гречка, содержащая флавоноиды, токоферолы, селен и фелоновую кислоту, которые обнаруживают и уничтожают свободные радикальные агенты, предотвращая возникновение заболеваний и инфекций, помогает сохранить и укрепить иммунитет. Гречневая крупа богата рутином, снижающим риск возникновения рака и помогающим при венозной недостаточности, артрите, и т. д.

Вообще гречка имеет множество преимуществ для здоровья человека, не случайно именно этой крупой запасаются в трудные времена. Исследование, проведенное на 850 китайских взрослых, связало потребление гречихи с понижением артериального давления и улучшением липидного профиля крови, включая снижение уровня плохого холестерина и повышение уровня хорошего холестерина, предотвращающего атеросклероз, сердечный приступ и инсульт. Считается, что включение гречки в рацион может помочь предотвратить астму у детей. Гречка улучшает здоровье костей, так как богата цинком и селеном.

У некоторых людей есть аллергия на гречку, с отдельными заболеваниями её не рекомендуют. Вот, собственно, и все небольшие ограничения при всех имеющихся значительных плюсах.

Остается надеяться, что орловские чиновники, ответственные за обеспечение бесперебойного и качественного питания населения, в канун весенней посевной вспомнят о возможном дефиците гречки и отрегулируют посевные площади гречихи посредством субсидий. Иначе повторится история с рожью, о которой благополучно забыли до тех пор, когда впервые, в 2019 году, пришлось импортировать её из-за рубежа, чтобы обеспечить отечественных хлебопеков качественной ржаной мукой.

Подготовила Наталья Зарубина

Врезка

Хотя гречневая крупа может храниться дольше остальных, запасаться впрок ею не стоит. При покупке необходимо обращать внимание на сроки годности, органолептические показатели, отсутствие плесневого запаха, сора и вредителей. Ещё один показатель, указывающий на свежесть гречки, — кислотное число жира. «Норма свежести» для ядрицы 1-го сорта: не больше 13 мг КОН/1 г жира. Гречневую крупу с таким кислотным числом жира можно хранить и реализовывать. По факту, у добросовестных производителей реальные показатели образцов намного меньше максимально допустимого значения: они находятся в диапазоне от 5,2 до 6,6 г КОН/1г жира.