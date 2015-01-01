«Группы смерти» добрались до Орла

Сотрудникам полиции удалось не допустить суицид ученика четвертого класса одной из школ города Орла. Педагоги вовремя заметили признаки вовлеченности школьника в опасную «игру» (в том числе апатию, отвлеченность во время занятий и до этого несвойственную ребенку замкнутость). Именно о таких проявлениях рассказывали им сотрудники регионального УМВД во время лекций, направленных на своевременную профилактику суицидов среди детей и подростков.

Полицейские немедленно стали проверять поступившую информацию. Первым делом они проконсультировали маму мальчика, посоветовав ей, не вызывая его подозрений, ограничить доступ школьника в интернет и общение со сверстниками. Ребенка отправили на каникулы к бабушке, которой объяснили, как себя вести в данной ситуации.

В это время полицейские опросили знакомых ребенка и установили, что тот рассказывал друзьям о выполнении нескольких заданий смертельной «игры» в одной из социальных сетей. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних регионального УМВД сообщили данную информацию в следственные органы для принятия процессуального решения. Сейчас оперативники пытаются установить лиц, причастных к возможной попытке доведения до самоубийства, — сообщили в пресс-службе УМВД.

Между тем, «группы смерти» являются одной из основных причин роста количества детских самоубийств почти на 60% в 2016 году, цитирует «Интерфакс» уполномоченного по правам ребенка в РФ Анну Кузнецову.

— С 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 году наблюдается рост на 57%. Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение «групп смерти» в соцсетях», — рассказала Кузнецова. Она добавила, что в 2016 учебном году 47% российских школ не имели в своем штате педагогов-психологов.