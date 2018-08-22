«Хорошо, что дальше не посылает…»

№28 (521) от 22 августа 2018 г.

На прошлой неделе врио губернатора Андрей Клычков предпринял очередную показательную поездку «в народ», которые в ходе избирательной кампании идут бесконечной чередой. На этот раз местом визита вип-вояжера стал Заводской район Орла. Первым делом врио, одновременно пребывающий в статусе кандидата в губернаторы, почему-то посетил торговый павильон «Родное село», затем побывал в микрорайоне Лужки и в парке Ботаника, который никак не благоустроят со времен экс-губернатора Потомского. Проблемные объекты – вроде дышащего на ладан Трамвайно-троллейбусного предприятия, строящегося против воли жителей тех же Лужков завода ПВХ-покрытий или, например, ни разу не ремонтировавшегося с советских времен пешеходного моста из парка Ботаника к озеру Светлая жизнь, Клычков, по уже сложившейся традиции, проигнорировал. Опять же по традиции хождение врио «в народ» завершилось встречей с этим самым народом в Городском центре культуры. На встрече побывала и жительница Орла Марина Прокофьева, поделившаяся с «Орловской средой» своими впечатлениями.

«Утро 14 августа началось с известия, что работники предприятий и бюджетники Заводского района должны явиться на встречу с врио губернатора Орловской области А. Клычковым.

Я, мама пятерых детей, бабушка троих внуков, тоже решила прийти, так как встреча А. Клычкова с некоторыми жителями «счастливых» многоэтажек в Железнодорожном районе уже состоялась, и нам, жителям частного сектора, побывать на ней не посчастливилось. Наш врио не опубликовал график таких встреч в средствах массовой информации, а сорваться в одночасье работающее население не имеет возможности, думаю, на это и рассчитаны такие встречи, тем более в рабочее время.

Начало было непредсказуемым. Уже у входа в Городской центр культуры ко мне подлетела директор Елена Майорова и в приказном тоне потребовала уйти с порожков вниз. Этот эпизод мне напомнил события 3 августа, когда от здания областной администрации всех отгоняли на расстояние не менее 50 метров от делегации прибывших в Орел губернаторов.

Да уж, демократия и свобода в Орле налицо.

Перед этой встречей я наблюдала такую картину: людей привозили на автобусах, целыми коллективами, шли они группами, едва ли не солдатским строем. Зал был наполнен минут за 15 до приезда врио. Я была одна. Появление Клычкова всех взбодрило, меня пытались отодвинуть от входа, у врио, как я поняла, была одна цель — чтобы ему не задавали по дороге вопросов. Меня предупредили, что, так как я не житель Заводского района, места в зале для меня нет, и задавать вопросы я не имею права. Поэтому я задала вопрос Клычкову по дороге в зал: когда он может ответить на вопросы жителей Железнодорожного района? «На личном приеме», — это был его ответ.

В окружении советников врио я прошла в зал и, чтобы меня не вывели, подошла к самой сцене. И так как все видеокамеры уже были включены, меня никто не осмелился попросить из зала. Но я оказалась в окружении той же Е. Майоровой и других работников.

А.Клычков начал с обзора своей активно- прогрессивной деятельности в Орловской области , рассказал о встрече с Путиным, словом, продолжился пиар, который наши жители видят ежедневно.

Минут через двадцать перешли ко второму действию программы — к вопросам. Конечно, все вопросы были не для врио губернатора: крыша, ворота, капремонт , те, что автоматически перенаправлялись главе администрации г.Орла А. Муромскому. Сам же А.Клычков не изъявил желания взять под личный контроль ни одну из актуальных тем: обращайтесь в прокуратуру и в суд. Ни одна проблема его не тронула. Даже вопрос о помощи детской областной больнице, отделению онкобольных детей. В соцсетях родители еще весной просили о помощи в ремонте и оборудовании игровой комнаты в этом отделении. Был пикет с таким плакатом: «Вместо мебели себе за миллион рублей, отдали бы эти деньги на детскую комнату в областной больнице». Но А. Клычков никогда к пикетчикам не выходил, так как «не видел вопросов в данных обращениях». Видимо, общаться с горожанами, которые выходят на одиночные пикеты, ниже его достоинства.

Воодушевленные лица граждан на встрече с врио губернатора

Да, ему лучше пиарить себя на фоне хваленых дворовых территорий в многоэтажках. А вопросы жителей частного сектора, коренных орловчан, переживших войну, фашистскую оккупацию, не актуальны? Жители частного сектора такие же собственники , как и собственники в многоэтажках. Так почему не ремонтируются улицы частного сектора, тротуары? Почему А.Клычков унижает своими ответами жителей частных домовладений?

Острый вопрос был о наших детях , учениках 40-го лицея . Переполненная школа, работающая в две смены , нефункционирующий бассейн. Была просьба построить в этом районе еще одну школу, чтобы решить проблему. Но А.Клычков был категорически против земельного участка, на котором раньше располагался аэропорт. Поразительно, что для тысячи наших детей не могут годами решить эту проблему.

Потом А.Клычкову вручили корзину с яблоками, слова благодарности ему мне были непонятны…

К сожалению, ничего конкретного ни по одной актуальной проблеме, волнующей жителей города, я так и не услышала. Опять многофункциональный кампус… Одна показуха.

Предприятия в Орле продолжают закрываться, ПАТП просили помощи — получили отказ, «Научприбор» — то же самое, кругом безработица, на этом фоне планируется антиремонт моста Дружбы, рост налогов для граждан, нет денег на питание школьников, счета учреждений образования блокируются, но чиновники продолжают получать премии из бюджета. Это ли не преступления перед жителями?

Врио пытался объяснить присутствующим, что госдолг Орловской области снижается, приводил примеры почему-то в процентах, но цифры говорят обратное.

На 1 ноября 2017г. госдолг Орловской области — 16,5 млрд. рублей, а на 1 августа 2018г — 18, 1 млрд.

Эти данные опубликованы на официальном портале Орловской области. То есть, получается, не верь глазам и ушам своим? Портал Орловской области дает одни данные, а врио Клычков — другие, чтобы похвалить самого себя?

Эта встреча была очередной «галочкой» в предвыборной компании врио с участием своей тени.

Самые больные вопросы даже не прозвучали. Это рост онкозаболеваний в Орле, строительство в нашем городе завода ПВХ-покрытий, опасного и вредного производства. Это ремонт и подготовка школ к учебному году: за счет чего чиновники намерены погашать оставшиеся долги за питание школьников? Почему в 2018г. планировали организовать отдых в летних лагерях для 29 тыс. детей, а отдохнули только 24700 человек?

При дефиците бюджета не пора ли сократить чиновников и их зарплаты за их неэффективную работу?

Вопрос о строительстве Банного моста снят , но появился другой объект откатов — мост Дружбы, который явно не требует капитального ремонта. Разве допустимо транжирить миллионы при имеющихся городских проблемах?

Улицу Пушкина с 2013 года обещают отремонтировать! Все опять на стадии болтовни. Опять включили в план на следующий год. Сколько этих следующих годов можно ждать? Не помогают ни пикеты в Орле, ни поездки в Москву, ни обращения в разные вышестоящие органы власти.

Почему обещанные в апреле 2018 года в присутствии депутата и представителя городской администрации работы по ремонту тротуаров до ул. Пугачева до сих пор не ведутся, почему наши дети — школьники , детсадовцы , студенты , должны, подвергая свои жизни опасности, ходить не там, где положено? Ничего не делается в районе, где частный сектор.

У врио Клычкова одни рекомендации — напишите , обратитесь , но только не к нему , идите в прокуратуру или в суд… Хорошо, что дальше не посылает.

Ждем, 9 сентября, когда бюджетники таким же солдатским строем пойдут голосовать за обещанную лучшую жизнь и делать фото- и видеоотчеты из кабин. Фальшивые законы , фальшивая власть и фальшивые выборы в Орле!»

Марина Прокофьева, жительница Орла

Власть